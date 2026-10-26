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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 21:07 • Новости дня

    Главе «Нармяспрома» продлили арест по делу о поставках тушенки для СВО

    Суд продлил арест гендиректору «Нармяспрома» за хищения на поставках для СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Военный суд продлил до февраля арест генеральному директору ООО «Нармяспром» Алексею Баранову по делу о масштабных хищениях при поставках мясных консервов в зону спецоперации.

    Срок содержания под стражей генерального директора ООО «Нармяспром» Алексея Баранова продлен до 10 февраля 2027 года, передает РИА «Новости».

    Главное военное следственное управление расследует дело о хищении 700 млн рублей. Помимо Алексея Баранова, по делу арестованы бывший начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, коммерческий директор «Нармяспрома» Дмитрий Вислобоков и предприниматель Дмитрий Мизгир.

    В розыск объявлены генеральный директор МПК «Селятино» Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.

    По версии следствия, фигуранты снизили стоимость тушенки за счет использования более дешевых ингредиентов, не предусмотренных стандартами. Комплексная экспертиза подтвердила несоответствие поставленной продукции ГОСТу, однако обвиняемые не признают свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу коммерческого директора компании «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова решили отправить на госпитализацию из следственного изолятора.

    В пятницу следствие отклонило ходатайство защиты о переквалификации обвинения Вислобокову.

    На прошлой неделе в рамках расследования назначили судебную бухгалтерскую экспертизу.

    26 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    @ Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России впервые с февраля 2022 года.

    Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.

    По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.

    В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.

    Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.

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    26 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    @ IMAGO/Zoonar.com/Elena Rui/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство промышленности и торговли предложило отечественным отелям, пансионатам и заведениям общественного питания добавить в меню отдельную категорию с традиционными утренними блюдами.

    Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

    В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.

    Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.

    Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

    В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.

    Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области

    Минобороны: При освобождении Общего зачищено до 200 зданий и уничтожена рота ВСУ

    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    @ Минобороны России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» зачистили до 200 строений и уничтожили до роты личного состава ВСУ при освобождении населенного пункта Общее в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    «В ходе боев штурмовые группы зачистили до 200 строений. Потери противника составили до роты живой силы. Уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и более 56 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    На подступах к населенному пункту ВСУ подготовили систему инженерных заграждений, замаскированные блиндажи и огневые точки, а также заминировали подходы к своим позициям. Противник пытался сдерживать штурмовые группы FPV-дронами и тяжелыми гексакоптерами. Особую сложность представляли скрытые укрытия в разрушенных зданиях, замаскированные ходы и датчики движения.

    Во время наступления российские войска продвинулись более чем на 5 км, форсировали реку Соленая и взяли под контроль район обороны площадью свыше 12 кв. км. Освобождение Общего расширило зону контроля группировки «Восток» и создало условия для дальнейшего продвижения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минобороны сообщило об освобождении Общего подразделениями группировки «Восток».

    В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о высоких темпах наступления российских военных в Запорожской области.

    В четверг операторы ударных БПЛА группировки «Восток» уничтожили наземные роботизированные комплексы и склады противника в регионе.

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    26 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    Митинг против милитаризации Европы и антироссийских санкций прошел в Вене
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жители столицы Австрии устроили демонстрацию у собора Святого Стефана с требованиями сохранить постоянный нейтралитет страны и отменить антироссийские ограничения.

    Митингующие развернули плакаты с лозунгами против подстрекательства к войне со стороны Евросоюза и НАТО, а также призвали к миру с Россией. Помимо этого, участники акции потребовали прекратить сделки по поставкам вооружений Израилю и выразили протест против присоединения Вены к проекту европейской системы противовоздушной обороны Skyshield, передает РИА «Новости».

    «Нет подготовке к войне, нет санкциям Европейского союза, да постоянному нейтралитету!» – заявил со сцены один из организаторов митинга активист Андреас Виммер.

    Виммер добавил, что Австрия утратила самостоятельность во внешней политике. По его мнению, разрешение на транзит оружия и пролеты военной авиации делает государство соучастником конфликтов.

    Выступивший на митинге историк и издатель Ханнес Хофбауэр подверг критике отход Вены от принципов нейтралитета после вступления в ЕС в 1995 году. Он осудил участие страны в санкционной политике против России и безоговорочную поддержку Украины.

    Акция протеста была приурочена к национальному празднику Австрии – годовщине принятия декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году. Согласно последним опросам, внеблоковый статус государства поддерживают 73% населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин назвал перебором попытки стран Запада обвинить Москву в организации массовых беспорядков в европейских городах.

    В пятницу издание Politico спрогнозировало новые волны протестов в Евросоюзе предстоящей зимой.

    В четверг министерство иностранных дел Таиланда посоветовало гражданам страны воздержаться от посещения охваченных демонстрациями европейских государств.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Фальков заявил о готовности России расширить обучение студентов из Словакии

    Фальков: Россия готова расширить возможности обучения граждан Словакии в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия открыта к увеличению числа мест для обучения студентов из Словакии в отечественных университетах, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    «Открыты к расширению возможностей обучения словацких граждан в российских университетах», – сказал Фальков на пленарном заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии, передает РИА «Новости».

    Министр также отметил важность содействия изучению русского и словацкого языков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание двусторонней комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    На заседании Фальков заявил о заинтересованности России в расширении кооперации со Словакией в сфере энергетики.

    Глава МИД Словакии Юрай Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».

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    26 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Соцфонд назвал даты выплат семьям с детьми за октябрь

    Соцфонд: Выплаты семьям с детьми за октябрь зачислят 3, 5 и 6 ноября

    Tекст: Ольга Иванова

    Социальный фонд России перечислит выплаты семьям с детьми за октябрь 3, 5 и 6 ноября.

    На 3 ноября намечено перечисление единого пособия, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву, сообщает Социальный фонд в Мах. Выплаты из средств материнского капитала поступят 5 ноября.

    Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан зачислят 6 ноября. Обычно эти средства выплачивают до восьмого числа, однако в ноябре эта дата выпадает на выходной день, поэтому перечисление произведут раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Социальный фонд сообщил о досрочной выплате в ноябре ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

    В прошлом месяце основные детские пособия через банки поступили 2, 5 и 8 октября.

    В сентябре аналогичные выплаты прошли по графику Социального фонда 3, 4 и 8-го числа.

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    26 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Вдова рэпера Маваши назвала известие о его смерти концом своей жизни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вдова основателя движения «Северный человек» Михаила Маваши (Михаил Ниц) Екатерина вышла на связь после известия о смерти супруга, заявив о бессмысленности своего дальнейшего существования.

    Супруга Маваши оставила сообщение в его официальном канале, передает РИА «Новости». «Я не живу сейчас – я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет… Он навсегда в моем сердце и, думаю, в ваших тоже… Для меня это конец жизни и бессмысленность существования. Я никому никаких комментариев не даю», – написала она.

    Вдова добавила, что пытается держаться ради организации похорон. Дата прощания пока неизвестна, родственники музыканта находятся в пути.

    Михаил Ниц занимался творчеством с 2009 года, активно поддерживал спецоперацию на Украине и в 2022 году основал движение «Северный человек» для помощи русским людям в сложных ситуациях. Осенью 2023 года он посещал зону боевых действий с гуманитарной миссией. В 2025 году украинский суд заочно приговорил исполнителя к восьми годам тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье музыкант Михаил Ниц погиб в возрасте 41 года в результате несчастного случая.

    Воронежские следователи организовали процессуальную проверку для установления обстоятельств смерти общественного деятеля.

    Семья бывшего рэпера заявила об отсутствии достоверной информации о причинах смерти музыканта.

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    26 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Генпрокурор потребовал запретить украинское движение «Желтая лента»

    Генпрокурор Гуцан потребовал признать украинскую «Желтую ленту» экстремистской

    Tекст: Денис Тельманов

    Генпрокурор Александр Гуцан обратился в Верховный суд с иском о признании украинского общественного объединения «Желтая лента» экстремистским и запрете его деятельности на территории страны.

    Верховный суд России рассмотрит административное дело по иску Генпрокуратуры 12 ноября, заседание начнется в 10:00, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минюст. Иск подан в отношении украинского общественного объединения «Громадська органiзацiя «Жовта Стрiчка» («Общественная организация «Желтая Лента»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле генпрокурор Александр Гуцан заявил об увеличении в два раза за прошедший год количества детей, вовлеченных в экстремистскую и террористическую деятельность.

    В прошлом году он подал иск в Верховный суд с требованием признать польскую организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность в стране.

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    26 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    ЦБ рекомендовал банкам проверять источники крупных сумм наличных у клиентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Банк России выпустил указание для кредитных организаций определять происхождение денег при совершении операций с большими объемами наличности.

    Для физических лиц крупной суммой будет считаться разовое или ежемесячное внесение средств в размере от 5 млн рублей. Такие операции нехарактерны для бизнеса компаний или бытовых нужд граждан, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

    Кредитным организациям предложено выяснять финансовое положение клиентов, запрашивать документы о происхождении денег и контролировать соответствие размера сумм целям операций. Эти меры призваны помочь банкам своевременно выявлять попытки отмывания преступных доходов и введения теневой наличности в легальный оборот.

    Новые правила направлены на узкий сегмент клиентов и не затронут интересы добросовестных граждан. Рекомендации могут не применяться к лицам, чья деятельность напрямую связана с расчетами наличными, а также при наличии у банка подтвержденной информации об источниках средств. При возникновении сомнений операции следует квалифицировать как подозрительные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Центробанк рекомендовал участникам рынка усилить надзор за источниками денежных средств при внесении клиентами крупных сумм наличных.

    В апреле Банк развития и модернизации промышленности лишился лицензии из-за неоднократных нарушений закона.

    В январе Центробанк сообщил о лишении права на работу кредитной организации «Новый Московский Банк» из-за проведения подозрительных операций.

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    26 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Число пострадавших при ракетном ударе по Ельцу выросло до семи

    Минздрав: Число пострадавших при ракетном ударе по Ельцу выросло до семи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина сообщила об увеличении числа раненых в результате ракетного удара по Ельцу до семи человек.

    В понедельник за медицинской помощью обратился 55-летний местный житель, сообщила Самошина в Max. «Сегодня в травмпункт городской клинической больницы имени Семашко пришел 55-летний мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки», – заявила министр.

    Обследование выявило в мягких тканях пациента твердый инородный предмет, который, предположительно, является металлическим осколком. Мужчину госпитализировали, во вторник ему проведут операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о ранении женщины в результате атаки Вооруженных сил Украины на промышленную зону Ельца.

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    26 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Студентов в Закарпатье мобилизовали за неправильные ответы на «экзамене»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Закарпатской области на Украине задержали и мобилизовали студентов, лишив их отсрочки после неудачных ответов на вопросы об учебе.

    В ТЦК доставили троих студентов, где их начали расспрашивать, где и на кого они учатся, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу. Ответы «экзаменаторов» не устроили, после чего студентам отменили отсрочки и отправили в армию.

    Позже суд признал действия военкомов незаконными и обязал уволить студентов со службы.

    Отмечается, что территориальный центр комплектования может обжаловать это решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские СМИ писали о срыве одежды с мужчины сотрудниками военкомата в Харькове при насильственной мобилизации.

    В июле украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) рассказал о начале задержаний мужчин с действующей отсрочкой в Закарпатье.

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    26 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Жителя Орска задержали за убийство жены ножом на улице

    СК: В Орске задержали мужчину за убийство жены ножом на улице

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Орске Оренбургской области полицейские задержали местного жителя, который нанес своей супруге множественные ножевые ранения на почве ревности.

    Следователи завели уголовное дело об убийстве после смертельного нападения на женщину в Орске. Фигурант в ходе конфликта на улице ударил супругу ножом из ревности, от полученных ранений она скончалась, сообщает СУ СК по региону в Max.

    Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Следователи детально осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. По делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Сочи зарезал собственную жену и соседа во время ссоры во дворе частного дома.

    Летом правоохранители задержали в Подмосковье мужчину по подозрению в убийстве человека ножом.

    В июне Следственный комитет возбудил уголовное дело после смертельного нападения с ножом в торговом центре Краснодара.

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    26 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Суд Петербурга взыскал с блогера Пучкова 48 тыс. рублей по иску Роскомнадзора

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал блогера Дмитрия Пучкова выплатить Роскомнадзору более 48 тыс. рублей рекламных отчислений.

    Решение вынесено по иску ведомства к создателю контента, известному под псевдонимом Гоблин, передает ТАСС. «Взыскать с должника индивидуального предпринимателя Пучкова Дмитрия Юрьевича в пользу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязательное отчисление в размере 48 857, 50 рублей», – сказано в документе.

    Кроме того, блогер должен будет уплатить государственную пошлину в размере 8 тыс. рублей.

    Пучков получил известность благодаря пародийным переводам голливудских картин, в числе которых «Властелин колец» и «Матрица».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце юрист Иван Морозов заявил о начислении налогов на конфискованное имущество осужденного блогера Елены Блиновской.

    В прошлом месяце Федеральная налоговая служба ликвидировала косметическую компанию блогера Карины Лазарьянц.

    В августе столичный арбитраж отложил разбирательство по делу о банкротстве создательницы контента Александры Митрошиной.

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    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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