Администрация США допустила возможность встречи Трампа и Зарифа на G7

Администрация Соединенных Штатов не исключает встречи американского президента Дональда Трампа с прибывшим на саммит Группы семи (G7) главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Как ранее говорил президент, если Иран хочет сесть за стол переговоров, США не будут выставлять предварительных условий для таких переговоров», – передает ТАСС слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Сам Трамп не стал комментировать прибытие в Биарриц иранского министра.

Между тем, по информации Reuters, Иран запросил разрешение на экспорт нефти не менее 700 тыс. баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада. Кроме того, Тегеран готов вернуться к первоначальному исполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Напомним, Зариф в воскресенье прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит «Группы семи».

Ранее главы государств и правительств стран – участниц «Группы семи» решили, что переговоры от имени G7 с Ираном будет вести президент Франции Эммануэль Макрон.