Американцы на саммите G7 обвинили французов в саботаже

Французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США, сообщают СМИ.

Как передает NBC, на фоне политических и экономических разногласий мировых лидеров между представителями Вашингтона и Парижа происходят «едва замаскированные стычки», передает ТАСС.

Прибывшие на саммит американские чиновники жалуются, что французская сторона «намеренно осложняет ситуацию» для гостей из Вашингтона «по всем вопросам – от логистики до вопросов обеспечения безопасности».

Напомним, сообщалось, что для главы американского государства Дональда Трампа стал неожиданностью визит на саммит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

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