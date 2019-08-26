Американские СМИ написали о «дипломатическом джиу-джитсу» для Трампа на G7

Франция удивила остальных участников саммита «Группы семи», пригласив в Биарриц главу МИД Ирана Джавада Зарифа. Необычный шаг «дипломатического джиу-джитсу» в жестко прописанном мире международных саммитов стал одним из многочисленных сюрпризов в этот день, пишет The Washington Post.

Саммит мировых лидеров во Франции «превратился в запутанное зрелище» с заявления президента США Дональда Трампа о торговой войне с Китаем. Ряд официальных лиц надеялся на ясность и достижение консенсуса в ходе встречи глав стран – участниц «Группы семи», однако лидеры продолжали спорить, в частности, о том, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на будущей встрече, говорится в статье Washington Post.

Лидеры, которые надеялись на ослабление глобальной напряженности вокруг вопросов торговли, Северной Кореи и Китая, были разочарованы «ошеломительным днем смешанных сигналов». Некоторые европейские чиновники начинают опасаться, что почти любая серьезная скоординированная работа с Соединенными Штатами невозможна в эпоху Трампа, пишет WP.

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В этот раз, по оценке издания, Трамп мало делал для публичного разжигания напряженности с другими лидерами, как это бывало во время прошлых саммитов, когда он угрожал покинуть международные организации или сыпал оскорблениями. Но в этой поездке он также не старался успокоить опасения, что Соединенные Штаты будут продолжать действовать в одностороннем порядке, особенно в вопросах тарифообразования, независимо от экономических последствий.

Ранее сообщалось, что для Дональда Трампа стал неожиданностью визит на саммит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Американский канал NBC отметил, что французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США.

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