Российский турист обнаружен мертвым в беседке в Турции

Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседями (как случилось с Речью Посполитой), так и частичный раздел под жестким контролем (как поступили с Германией в 1945 году).14 комментариев
Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседями (как случилось с Речью Посполитой), так и частичный раздел под жестким контролем (как поступили с Германией в 1945 году).14 комментариев
Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.3 комментария
Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.14 комментариев
Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».
Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.
Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.
По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО
«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».
Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.
МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.
Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.
При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя
Минобороны: Над Запорожской областью создали защитный купол
Подразделения ПВО обеспечивают защиту от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника, передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения используют ЗРК «Бук-М2», а также другие средства поражения, такие как «Панцирь».
Как рассказал один из военнослужащих, «ни одна ракета, ни один самолет не пройдет» в область под надзором ВС России. «HIMARS сбивали. Ракету мы сбивали на дальности, что ли, 70 километров», – отметил он.
В середине апреля российская система ПВО сбила в небе над Бердянском Запорожской области две дальнобойные ракеты Storm Shadow англо-французского производства.
«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – приводит его слова РИА «Новости».
Как отмечали ранее в Кремле, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.
Суд арестовал активы замминистра обороны Тимура Иванова, его семьи, бывших жен и детей
«Все, что было зарегистрировано на него и жену, а также бывших жен и пятерых детей, включая приемных, арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что у арестованного экс-замминистра обороны Иванова назначена встреча с психологом. При этом Иванов не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово».
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Следствие полагает, что он вступил в преступный сговор с целью получения взятки в особо крупном размере.
Суд отправил Иванова под стражу на два месяца.
Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.
По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».
По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.
Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
Как указал Касчюнас, Киеву критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны. По его словам, направление по возврату этих лиц на родину выбрано правильное, передает «Московский комсомолец».
Министр уточнил, что те, кто выехал за границу и не участвует в боевых действиях, должны вернуться к своим обязанностям перед родиной, поскольку это несправедливо по отношению к тем, кто сражается за свою страну.
Касчюнас сообщил, что в Литве сейчас находится от 10 до 15 тыс. украинцев призывного возраста, что составляет лишь малую часть от общего числа беженцев – 85,7 тыс. человек.
Министр обороны заверил, что массовых задержаний и высылки украинских граждан не будет. Он пообещал, что все будет в рамках закона. «Ожидается, что МВД Литвы предложит приемлемый вариант возвращения мобилизационного резерва на Украину», – отметил Касчюнас.
Ранее сообщалось, что польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны.
Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.
«И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.
Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.
Сенатор Долгов: США давно пренебрегают обязательствами страны – хозяйки штаб-квартиры ООН
«Отказ в выдаче виз россиянам для участия в работе ООН – это прямое и грубое нарушение правил организации и международного права со стороны США. Началось это не сегодня, Вашингтон давно пренебрегает выполнением своих обязательств, а также занимается их политизацией. На данный момент ситуация только усугубляется», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Американцы пользуются местонахождением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке для решения своих внешнеполитических задач, а также для сведения счетов с некоторыми странами или деятелями. Это проявление неоглобалистского подхода и стремления навязать Pax Americana мировому сообществу. Однако такие действия только дискредитируют Вашингтон и не принесут ему пользы в долгосрочной перспективе», – отмечает он.
«Поэтому вновь встает вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в страну, которая будет выполнять свои международные обязательства. Эта тема сейчас очень актуальна. Для реализации данной идеи необходимо согласие значительной части членов организации, которого пока нет. Однако недовольство политикой США в мире зреет, что в перспективе может изменить отношение ряда государств», – резюмировал Долгов.
Ранее замглавы МИД Александр Панкин обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН. Он отметил, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.
«Многие российские чиновники, абсолютно независимо от их рангов, начиная от самых высоких и заканчивая техническими экспертами, постоянно получают отказы в визах», – подчеркнул он. Панкин добавил, что российские дипломаты неоднократно поднимали в ООН вопрос о недобросовестном выполнении США функций хозяйки штаб-квартиры и регулярно информируют об этом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
В середине апреля власти Соединенных Штатов ввели ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН. Причины использования таких мер остались неизвестными.
Передвижение делегации и самого министра было ограничено территорией вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН. Также дипломатам был предоставлен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди по определенному маршруту.
При этом ранее США отказали в выдаче визы главе делегации России, спецпредставителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН. Кроме того, Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, прошедшем конце января.
Напомним, согласно соглашению между ООН и правительством США относительно месторасположения центральных учреждений организации, размещенном на ее сайте, Штаты не должны чинить препятствия во въезде лицам, участвующим в работе Объединенных Наций.
Суд Нью-Йорка отменил приговор кинопродюсеру Харви Вайнштейну в изнасиловании
Как пишет The New York Times (NYT), суд постановил, что судья, который вел дело Вайнштейна, допустил ошибку, позволив обвинителям вызвать в качестве свидетелей нескольких женщин, которые заявили, что Вайнштейн применил по отношению к ним насилие, но их показания не были частью выдвинутых обвинений, передает ТАСС.
Судья Дженни Ривер отметил, что злоупотреблением судебными полномочиями является допуск непроверенных обвинений только в плохом поведении, которые разрушают репутацию подсудимого, но не проливают света на их достоверность в связи с уголовными обвинениями.
Суд подчеркнул, что судебное разбирательство над Вайнштейном было несправедливым.
В 2022 году жюри присяжных в суде Лос-Анджелеса признало кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование.
Напомним, в ходе первого процесса в Нью-Йорке Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы за изнасилование и принуждение к оральному сексу. В ходе второго процесса его оправдали по одному из обвинений, по трем другим присяжные не смогли прийти к единогласному решению. В ноябре суд в Лос-Анджелесе снял четыре обвинения против Вайнштейна.
Bloomberg: Урсулу фон дер Ляйен хотят заменить на посту главы ЕК
По данным издания, французский лидер не поддерживает переизбрание нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, передает «Коммерсант».
Отмечается, что Макрон рассматривал в качестве кандидата экс-президента Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги, по этой теме он даже провел переговоры с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.
Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули на пост главы Еврокомиссии (ЕК).
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему, несмотря на скандальную репутацию, она имеет высокие шансы на переизбрание.
Как указал Ганчев в эфире Первого канала, из Харькова приходила информация о том, что украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что вместе со специалистами на западные области Украины также вывозятся научные производства, в том числе в сфере медицины.
Ранее ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове.
В среду военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ в Харьковской области начали использовать воздушных змеев и аэростаты для поднятия антенн ретрансляторов, необходимых для работы войск связи.
Марочко: Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами
По его словам, трехкратно возросла активность украинских войск в районе Тернов, куда также отправили националистические подразделения, передает ТАСС.
Марочко добавил, что украинским боевикам не удалось прорвать оборону ВС России. Он добавил, что на упомянутом участке фронта ВСУ также увеличили число «огневых налетов» при помощи артиллерии и беспилотников.
Ранее подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Тернов.
Путин заявил об отсутствии выгоды для России всегда отвечать на санкции Запада симметрично
Путин, комментируя предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны, отметил, что России действовать по «правилу талиона» не всегда выгодно, передает ТАСС.
«Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно – в целом», – уточнил он. «Запреты иногда выгодная штука – поставить на место тех, кто нам запрещает. Но иногда невыгодная», – добавил глава государства.
Напомним, российский лидер Владимир Путин в четверг прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать, каким будет ответ России на возможное изъятие российских активов на Западе.
В поселке Абрикосовка подозреваемые сожгли два дома, для совершения преступления они использовали топливо и гранаты, третий дом они попытались поджечь. Жертвами подозреваемых стали хозяйка одного из домов, трое местных жителей, а также, предположительно, двое силовиков, сообщил собеседник РИА «Новости».
Кроме того, была убита глава поселка. Подозреваемые обратились к ней, так как хотели поселиться в Абрикосовке. Глава поселка отказала им, сказав, что пустых домов нет. После этого была убита.
Собеседник агентства опроверг сообщения о том, что задержанные якобы служили в 144-й мотострелковой бригаде.