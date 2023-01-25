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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Крах Эрдогана угрожает интересам России

Судя по всем опросам, если дело дойдет до второго тура, то Эрдоган проиграет любому кандидату от оппозиции
Анкара дала понять, что шведы и финны могут забыть о приеме в НАТО, пока в Турции не закончатся президентские выборы. Зато еще до выборов Турция может торжественно помириться с Сирией, своим вчерашним врагом. И то, и то призвано поднять рейтинги Эрдогана и помочь ему переизбраться. Пока опросы сулят ему поражение. Какими будут отношения России с Турцией в случае проигрыша Эрдогана? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
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    Крах Эрдогана угрожает интересам России

    Судя по всем опросам, если дело дойдет до второго тура, то Эрдоган проиграет любому кандидату от оппозиции
    		   25 января 2023, 13:56
    Текст: Юрий Зайнашев

    Анкара дала понять, что шведы и финны могут забыть о приеме в НАТО, пока в Турции не закончатся президентские выборы. Зато еще до выборов Турция может торжественно помириться с Сирией, своим вчерашним врагом. И то, и то призвано поднять рейтинги Эрдогана и помочь ему переизбраться. Пока опросы сулят ему поражение. Какими будут отношения России с Турцией в случае проигрыша Эрдогана?

    Переговоры между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, намеченные на февраль, отложены. Об этом во вторник сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре. Одновременно и МИД Финляндии признал, что переговоры остановлены «на несколько недель». Ранее газета «Сабах» уточнила, что заморозка произошла по требованию Анкары.

    Позиция Турции по этому поводу не изменится как минимум до предстоящих президентских выборов, сообщила газета «Хюрриет» со ссылкой на свои источники. По мнению издания, в свете скандала с сожжением Корана у турецкого посольства Стокгольму «не следует надеяться на поддержку США и других стран НАТО в вопросе вступления в альянс». Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции вообще теперь можно забыть о поддержке своей заявки в НАТО от Анкары.

    В понедельник Эрдоган сделал и важное заявление о внутренней политике Турции – назвал дату президентских выборов. Это 14 мая – вместо намеченного было ранее 18 июня. «Если парламент одобрит новую дату, будем рады», – сказал он, а если не одобрит, то Эрдоган пообещал утвердить ее собственной властью (у него есть такое право). Одновременно с президентскими пройдут и парламентские выборы. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдогану в контексте выборов предстоит сделать выбор: либо сохранить репутацию, либо – лояльность НАТО.

    Во вторник газета «Хюрриет» сообщила и о решении турецкой оппозиции, объединенной в «Альянс шести», объявить имя своего кандидата в президенты на многомиллионном митинге в Анкаре. Акция планируется на 11 марта, на следующий день после того, как Эрдоган должен издать указ о назначении выборов.

    По мнению газеты, если первый тур не выявит победителя, то второй тур голосования состоится 28 мая. Скорее всего, главным соперником Эрдогана станет лидер Народно-республиканской партии 74-летний Кемаль Кылычдароглу, пишет издание. В то же время не исключено, что на этот пост может баллотироваться и 52-летний мэр Стамбула Экрем Имамоглу, хотя ему, скорее всего, баллотироваться помешает судебный запрет.

    Главные соперники Эрдогана пользуются симпатиями администрации США, считает профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек. Он напоминает про опубликованное еще летом 2020 года интервью Джо Байдена, в котором тот называл турецкого лидера «самодержцем» и призывал «подбодрить» внутриполитических соперников Эрдогана, чтобы помочь им одержать победу на выборах.

    «Как раз в русле этой политики в ноябре Кемаль Кылычдароглу съездил в США, чтобы получить поддержку перед стартом президентской кампании. Это «пробайденовское» крыло оппозиции выступает против сотрудничества с Москвой, оно, к примеру, осуждало покупку ваших зениток С-400.

    Если оппозиция придет к власти, Турция присоединится к санкционному режиму, который Запад ввел против России.

    Сейчас наша страна считается главным помощником России в организации параллельного импорта, в обходе санкций. Так вот в случае победы Кылычдароглу или его однопартийца об этом можно будет забыть», – убежден турецкий политолог.

    Турцию действительно еще минувшим летом стали называть главной артерией для потока «параллельного импорта» в Россию. Такие товары в нашу страну перевозятся фурами из Турции через Грузию, через знаменитый КПП «Верхний Ларс». Во вторник «Коммерсант» обнародовал статистику, согласно которой транзит товаров в Россию через Грузию рекордно вырос за прошлый год. Транзит из Турции в РФ вызывает беспокойство западных партнеров – недавно The New York Times опубликовала на эту тему статью.

    Что касается решения Эрдогана перенести выборы на более ранний срок, то оно давно ожидалось – пока дела в экономике не пошли еще хуже, а также чтобы не дать кандидатам оппозиции как следует подготовиться к выборам. Как напоминает во вторник радио БФМ, инфляция в стране за прошлый год превысила 64%. Уровень безработицы на достаточно высоком уровне – более 10%.

    На этом фоне резко упала популярность президента у его традиционного электората – в основном консервативного и националистического, причем не только в таких крупных городах, как Стамбул и Измир, но и в провинции, которая также служила его опорой. Судя по всем опросам, если дело дойдет до второго тура, то Эрдоган проиграет любому кандидату от оппозиции, даже Кемалю Кылычдароглу, который на шесть лет его старше.

    Но победа оппозиции еще отнюдь не предрешена, считает Перинчек, особенно если до выборов будут достигнуты яркие успехи во внешней политике, скажем, достигнуто примирение Турции с соседней Сирией.

    «Такое событие заметно повысит шансы президента на переизбрание. Народ поддерживает курс на нормализацию отношений с Сирией, поскольку она решает сразу несколько проблем. Во-первых, Турция может обеспечивать свою безопасность только в сотрудничестве с властями Сирии. Как известно, курдские боевики захватили на севере Сирии территорию, которая де-факто контролируется теперь из США, а это и против интересов Дамаска. Турция и Сирия совместными усилиями могли бы теперь устранить этот оплот террора, выгнав оттуда проамериканские силы», – перечисляет стамбульский эксперт.

    «Во-вторых, Турция решит проблему сирийской эмиграции. Если в Сирии восстановится спокойствие, то миллионы беженцев, которые вынуждены жить в Турции, смогут вернуться. И турецкому правительству больше не придется тратить огромные деньги на содержание этих беженцев», – сказал Перинчек газете ВЗГЛЯД.

    «Есть и третье преимущество. Раньше Турция, особенно наши приграничные города, вели широкую торговлю с Сирией. Мы поставляли туда электричество, продовольствие, текстиль. А с началом гражданской войны этот рынок мы потеряли. Мы надеемся восстановить такую торговлю, возобновить потоки товаров в обе стороны. В общем, нужна даже не нормализация, а полноценное стратегическое партнерство Анкары и Дамаска, которое будет нацелено против терроризма, против американского влияния в регионе, на взаимовыгодную торговлю и на решение проблемы беженцев», – подытожил Перинчек.

    «Я опираюсь не на электоральные расклады, а на представление о характере Эрдогана, и поэтому с трудом могу себе представить, что он расстанется с властью, – признается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов. – Но результат выборов пока непонятен. Ну, допустим, победит оппозиция. Уже ясно, что ее лидеры не настроены играть чрезмерно активную роль за рубежом. У президента от оппозиции, если он и появится, не будет таких геополитических амбиций, какие есть у Эрдогана. Главной будет проблема с экономикой».

    С другой стороны, Турция уже так глубоко вовлечена в международные процессы, что просто так взять их и бросить нельзя, оговаривается эксперт.

    «Например, война в Сирии. Есть проблема курдов, есть проблема сирийских беженцев. Нельзя будет просто сказать, что мы выходим из Сирии и эту тему закрываем. Остаются сложные, многогранные подходы, которые наработаны у турок по Карабаху, по Украине. Какого-то кардинального поворота, даже если они захотят, новые лидеры сделать быстро не смогут. Во-вторых, Турция получает много экономической выгоды от хитрой, рискованной, но активной деятельности Эрдогана. Газовый хаб – он же не лично Эрдогану нужен. Это в принципе чрезвычайно перспективная вещь для Турции, как и другие проекты с Россией», – уверен Лукьянов.

    Эрдоган в последние дни активно пытался добиться яркого дипломатического успеха и на других направлениях. На прошлой неделе он опять звонил в Москву, уже второй раз за месяц. В беседе с российским коллегой Владимиром Путиным он обсудил возможность обмена пленными между Украиной и Россией, а также нормализацию своих отношений с сирийским лидером Башаром Асадом. Москва давно старается способствовать такому компромиссу.

    Источники арабских газет даже сообщали, что именно в России готовится встреча руководителей МИДов трех стран, на которой Сирия и Турция торжественно объявят о завершении периода вражды. Как известно, с началом гражданской войны в 2011 году Анкара всеми силами поддерживала мятежников, превратившись для Дамаска в самого главного врага. Россия же, напротив, направила в Сирию свои войска, чтобы предотвратить свержение Башара Асада.

    «Для Турции (про это все говорят и пишут) вопрос улучшения отношений с Сирией во многом связан с электоральными процессами, с президентскими выборами. Оппозиция играет на том, что турецкая политика на сирийском направлении провалилась, что Анкара тратит колоссальные деньги на содержание почти 3,7 млн сирийских беженцев – от 40 до 200 млрд долларов», – замечает руководитель Центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН Василий Кузнецов (цитата по журналу «Россия в глобальной политике»).

    Звонил Эрдоган на прошлой неделе и в Киев. В разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Турции подтвердил готовность взять на себя роль посредника в процессе установления мира на Украине. Он также обсудил возможность расширения действия зерновой сделки, заключение которой прошлым летом Эрдоган, кстати, называл своим крупным достижением.

    «Всякий другой лидер, кроме Эрдогана, не сможет сопротивляться нажиму Запада,

    – говорит Лукьянов. – И американцы, и европейцы спят и видят, чтобы этого «начальника» в Анкаре больше не было. Потому что остальных они смогут принудить вести себя более послушно. У Швеции и Финляндии сразу появится больше шансов получить турецкое согласие. Эрдоган, дескать, не ценил единство с союзниками по НАТО, а мы ценим – пожалуйста, вступайте».

    В общем, в случае победы оппозиции, в Анкаре возникнет «вилка»: с одной стороны, более слабый президент, а с другой – желание правящих кругов сохранить выгоды, которых страна уже добилась благодаря Эрдогану, подытоживает эксперт.

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