Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции

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16 января, понедельник | Последнее обновление — 17:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария опровергла поставки самолетов Су-25 на Украину
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Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
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Россия и Запад разделят Украину. Вопрос лишь в том, по какой границе. Судя по всему, ответ на него займет не недели и даже не месяцы. Мы дождемся. А вот дождется ли Украина?
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Почему свидомым политикам, историкам, публицистам Украины так ненавистна память о «Молодой гвардии»? Потому что парни и девушки боролись и умерли за страну и идеалы, которые украинские националисты ненавидят.
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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В американском Новом Орлеане завершился 71-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная». Обладательницей короны стала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Представительница России Анна Линникова не смогла пройти в топ-16 конкурса
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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Актриса снялась более чем в 40 фильмах, в том числе в девяти лентах своего мужа Глеба Панфилова. Почти полвека проработала в Театре имени Ленинского комсомола
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции
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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили сотрудничество стран в энергетике, сообщила пресс-служба Кремля.
На сайте Кремля говорится, что с обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов – взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового хаба.
5 января Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис.
С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.
Путин оценил ход спецоперации на Украине
Путин: Динамика проведения СВО положительная, все идет согласно планам
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.
«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее Путин подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
В Британии сказали, как собрались «изменить мышление» Путина
FT: Запад рассчитывает, что помощь Украине поможет изменить мышление Путина
Запад предпринимает различные шаги на Украине с целью противостояния России, пишет обозреватель Лоуренс Фридман в статье для Financial Times.
По словам автора статьи, вышедшей в Financial Times, западная точка зрения заключается в том, что «единственный способ изменить мышление [президента России Владимира] Путина – это помочь Украине победить в предстоящих битвах».
При этом автор признает, что даже в случае каких-либо военных успехов вооруженных сил Украины, Россия не откажется от своих «максимальных целей» спецоперации, передает РИА «Новости».
Ранее The Wall Street Journal писала, что западные страны вовлечены в российско-украинский конфликта, а для победы над Москвой необходимо передать Украине всю свою технику.
Названы причины изменения российских учебников по истории и обществознанию
Член ОП: В школьной программе необходимо переосмыслить изменения последних десяти лет
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Геополитическая обстановка в мире претерпевает существенные изменения. Школьникам необходимо иметь современное представление о национальных интересах России. Этим и вызвана необходимость редакции учебных программ, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Оксана Гаман-Голутвина. Ранее, по итогам заседания СПЧ президент дал поручение разработать новые учебники по истории и обществознанию.
«История и обществознание – предметы, которые формируют культуру мышления и систему мировоззренческих координат. Объектом изучения в этих дисциплинах выступают не только прошлое, но также настоящее и будущее глобального мира, национальных государств, множества регионов. Очевидно, что устройство мира на различных уровнях организации меняется – оно подвержено течению времени. В связи с этим регулярное обновление содержания преподаваемого материала насущно необходимо», – считает Оксана Гаман-Голутвина, член Общественной палаты России, президент Российской ассоциации политической науки. Собеседница также является соавтором пособия «Обществознание. Настольная книга ученика».
«Следует принять во внимание и изменение геополитической ситуации в мире – она также является непосредственным предметом изучения в рамках обществознания и истории. Школьникам необходимо иметь представление о национально-государственных интересах России. Все перемены, произошедшие за последние десятилетия в мире, важно осмыслить», – акцентирует собеседник.
«Кроме того, история и обществознание содержат значимый ценностно-мировоззренческий компонент – они формируют представления о ключевых ценностях и способах их реализации. Именно ценности составляют основу культуры общества и несущую конструкцию личностного развития. При этом крайне важно избегать назидательности, начетничества и иных форм навязывания», – подчеркивает эксперт.
«Это важно в любом образовательном процессе, но особенно – среди школьной аудитории. Тем более что современный арсенал методов образования включает массу инновационных инструментов, включая интерактивные технологии и разнообразные способы визуализации информации. Творческие форматы коммуникации позволяют добиваться убедительности, обеспечивать большую доступность информации и в целом – достигать живого контакта с аудиторией, что особенно важно в случае донесения столь живого знания, каким является наука об обществе», – резюмирует Гаман-Голутвина.
В четверг сайт Кремля сообщил, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча, напомним, состоялась 7 декабря прошлого года.
В числе поручений президента – указание правительству подготовить – совместно с администрацией президента, Российской академией наук и Российским историческим обществом – и представить предложения по разработке школьных учебников и других пособий по истории и обществознанию. К работе поручено привлечь ведущие российские университеты и заинтересованные научные организации.
Поручение главы государства должно быть исполнено до начала нового учебного года, 1 сентября. В качестве ответственных лиц указаны премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент РАН Геннадий Красников и председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.
Президент Финляндии заявил об игре ва-банк Путина на Украине
Ниинисте: Путин поставил все, говоря о «присоединении навсегда»
Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории.
В интервью Dagens Nyheter Ниинисте рассказал, что его обеспокоили слова российского президента Владимира Путина о том, что граждане Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР станут гражданами России навсегда. По его словам, это можно истолковать так, словно он поставил все и «пошел ва-банк», передает RT.
Напомним, в сентябре на церемонии подписания договоров о воссоединении исторических русских земель с Россией президент Владимир Путин заявил: «Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все: люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда».
Эксперт: Государство обозначило приоритет безопасности персональных данных своих граждан
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Поручив ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных, президент России обозначил приоритет безопасности граждан, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Илья Костунов. Ранее глава государства распорядился до 1 июля рассмотреть возможность введения оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных.
«Необходимость узаконить более жесткую меру ответственности за утечку персональных данных обсуждается уже несколько лет. Но ввиду длительных споров между сторонниками и противниками этого инструмента эти нормы не вводились», – рассказал IT-эксперт Илья Костунов. Теперь же президент Владимир Путин своим поручением поставил точку в этом споре, обозначив приоритет безопасности граждан над интересами бизнеса.
«Глава государства дал достаточно длительный срок для того, чтобы законодатели подготовили качественные документы для введения оборотных штрафов за утечку персональных данных. За это же время бизнес сможет успеть внедрить лучшие практики защиты информации, чтобы не столкнуться с наказанием», – добавил аналитик.
Более того, зачастую бизнесу не нужны персональные данные клиента, чтобы понять, с кем он имеет дело, говорит Костунов. А поэтому компаниям просто нужно будет перейти от привычных к более тонким и безопасным механизмам взаимодействия с клиентами. «Впрочем, наш бизнес вполне способен эти инструменты освоить к середине лета», – пояснил эксперт.
Собеседник напомнил, что в большинстве развитых стран государство заботится о защите персональных данных своих граждан в том числе и с помощью инструмента оборотных штрафов для нарушителей. «За безопасность услуги отвечает ее поставщик», – отметил Костунов.
В пятницу стало известно, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 июля рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных и других нарушений законодательства. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство.
Турция пригрозила Швеции «напряженными» отношениями
Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки отказались выдать около 130 террористов, хотя это одно из условий для ратификации Анкарой заявки на вступление этих стран в НАТО, сообщает РИА «Новости».
Напомним, власти Турции выдвинули невыполнимые для Швеции условия, которые касаются вступления страны в НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона».
Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство.В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности.
Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
В начале ноября генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.
Вместе с тем, Турция вновь выступила против. «Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», – заявил тогда глава МИД Мевлют Чавушоглу.
29 ноября также состоялись встречи с главами МИД НАТО и представителями Швеции и Финляндии в Бухаресте. В Турции отмечали, что переговоры идут в позитивном духе, но есть шаги, которые все еще нужно предпринять.
В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, осужденного в республике за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом Стокгольм совершил конкретный шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО. Однако этого оказалось недостаточно.
Представитель Эрдогана назвал ложью сообщения о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Представитель президента Турции Калын отверг сообщения о поставке Анкарой кассетных боеприпасов Киеву
Утверждения о том, что Стамбул направляет на Украину кассетные боеприпасы, совершенно неверны и являются абсолютной ложью, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По словам Калына, Турция не направляет на Украину кассетные боеприпасы, информацию о поставках также опровергнуто украинской стороной. Он заявил, что не знает, откуда могла появиться данная информация, передает ТАСС.
Ранее издание Foreign Policy, которое ссылается на представителей США и ЕС, сообщило, что Анкара с ноября 2022 года поставляет Киеву кассетные боеприпасы американского образца.
Украинский омбудсмен заявил о предложении Турции стать гумкоридором Украины и России
Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и Россией, заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
В эфире телемарафона «Единые новости» он рассказал, что Турция хочет стать посредником между Украиной и Россией. Согласно идее, гражданские лица или раненые военнослужащие могли бы сначала возвращаться из России в Турцию, а после этого они бы возвращались на территорию Украины, передает РИА «Новости».
Лубинец отметил, что на данный момент это лишь идея, которая обсуждается сторонами.
Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что в Анкаре провела третий раунд переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
В Турции заявили о нежелании мирового сообщества проводить переговоры между Россией и Украиной
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной.
По его словам, у мирового сообщества нет достаточного желания создать условия для проведения серьезных переговоров между конфликтующими странами. К мирным переговорам можно подойти только тогда, когда ключевые западные страны, в том числе США, сделают шаги в этом направлении. Россия должна это заметить, считает помощник президента, передает ТАСС.
Калын уточнил, что речь идет о предложении новой архитектуры безопасности, которая защитит Запад, Европу, Россию, Украину, а также о четких гарантиях для России о невступлении Украины в НАТО, а для Киева – гарантиях ненападения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территорий.
Турция поторопила Швецию с выполнением обязательств по НАТО
Официальный представитель президента Турции Калын: Выполнение обязательств Швеции по членству в НАТО может занять месяцы
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Выполнение Стокгольмом обязательств перед Анкарой по членству в НАТО может занять несколько месяцев, время поджимает, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын отметил, что одобрение Турцией заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО зависит от быстрого выполнения обязательств Стокгольма перед Анкарой по борьбе с терроризмом, на что может потребоваться несколько месяцев, передает РИА «Новости».
По словам представителя Эрдогана, которого цитирует телеканал A Haber, время поджимает. Он пояснил, что заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс планировалось одобрить до выборов, которые планируются в Турции в мае.
Калын отметил, что Стокгольм полностью привержен выполнению соглашения, подписанного в Мадриде в прошлом году, но судебной системе необходимо еще шесть месяцев для применения новых определений терроризма.
Представитель Эрдогана призвал Стокгольм послать четкий сигнал террористическим организациям, что Швеция больше не является для них убежищем, что они не могут собирать деньги, вербовать членов или заниматься другой деятельностью.
В четверг официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что вхождения Швеции в НАТО не будет, пока Стокгольм поддерживает террористов.
Дамаск исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии
Глава МИД Сирии Микдад: Для нормализации отношений с Дамаском Турция должна прекратить оккупацию территории Сирии
Для нормализации отношений с Дамаском Анкара должна прекратить оккупацию территории Сирии, заявил министр иностранных дел арабской республики Фейсал Микдад.
Глава МИД Сирии подчеркнул, что Дамаск не может говорить о нормализации отношений с Анкарой в условиях продолжающейся турецкой оккупации сирийских районов. Он указал, что для начала сближения Турции и Сирии оккупация должна быть прекращена. Он также добавил, что еще одним препятствием для возвращения двусторонних связей в нормальное русло является вопрос о террористических формированиях, деятельности которых должен быть положен конец. При этом, по словам министра, сирийские войска возьмут на себя функцию основного гаранта безопасности и национального суверенитета, передает ТАСС.
Глава МИД Сирии подчеркнул, что только после устранения этих препятствий можно будет вести речь о проведении встречи между президентом Башаром Асадом и турецким руководством. Дипломат отметил, что для контактов на высоком уровне потребуется создание соответствующих условий.
В свою очередь глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян приветствовал возобновление диалога между Анкарой и Дамаском, которое произошло благодаря трехсторонней встрече министров обороны России, Сирии и Турции, состоявшейся в Москве 28 декабря 2022 года.
Напомним, в конце декабря минувшего года в Москве прошла встреча министров обороны и глав разведок Сирии и Турции. После этого появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии.
Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».
Турецкий лидер подчеркнул, что «пока все нападали на Россию, мы не сделали этого. Наоборот, мы поддерживали отношения с господином Путиным так же, как и раньше», передает РИА «Новости».
Также Эрдогае напомнил о предложении российского лидера бесплатно отправить продовольствие нуждающимся странам.
Напомним, Турция рассказала, что в ходе переговоров с Россией принято решение поставлять зерно в Африку безвозмездно. Россия в рамках «зерновой сделки» поставила более 15 млн тонн зерна, а также большой объем минеральных удобрений.
В Турции предложили идею «локальных перемирий» на Украине
Представитель Эрдогана Калын предложил продвижение идеи локального перемирия на Украине
Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.
Калын считает, что ни Россия, ни Украина не может выиграть в конфликте, по его мнению, заключение всеобъемлющей мирной сделки в ближайшие месяцы маловероятно, передает РИА «Новости».
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что не видит у мирового сообщества желания создать условия для серьезных переговоров между Россией и Украиной.
Президент России Владимир Путин заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований и учете новых территорий.
Путин назвал стабильной ситуацию в экономике России
Путин: Ситуация в экономике России «стабильная, если не сказать хорошая»
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин» оценил ситуацию в российской экономике как стабильную, подчеркнув, что достигнутые показатели оказались лучше ожиданий руководства страны.
По его словам, ситуация в экономике России стабильная, более того, она гораздо лучше того, что прогнозировали не только противники России, но и руководство страны.
«В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно – если не хорошая», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что не стал жизнеспособным ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий.
Путин выразил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолета
Президент Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением самолета
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета близ города Покхара, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все 72 человека, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 72, погибли, на борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян.
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