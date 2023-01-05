Путин и Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба

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5 января, четверг | Последнее обновление — 13:43 | vz.ru
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В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону проект газового хаба
Президент Турции Эрдоган заявил Путину о стремлении скорее завершить «дорожную карту» по газовому хабу
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба, а также обсудил сирийский кризис.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара намерена завершить дорожную карту и предпринять конкретные шаги по созданию газового центра в Турции в короткие сроки. Он отметил, что в Турции в рамках создания центра природного газа укреплена соответствующая инфраструктура, и работы в этом направлении продолжаются, передает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
В ходе переговоров обсуждались отношения между Турцией и Россией, особенно энергетика, а также региональные вопросы, отмечается, что также была затронута российско-украинская тематика и сирийский кризис.
Эрдоган подчеркнул, что необходимо предпринять конкретные шаги для очистки террористической организации PПK/PYD/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) из приграничных Турции районов Тель-Рифата и Манбиджа. Он заявил, что режим должен быть конструктивным и осуществить некоторые шаги в политическом процессе для достижения конкретных результатов в Сирии, передает РИА «Новости».
Также президент Турции высказался за скорейшее прекращение огня на Украине и урегулирование конфликта мирными средствами.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании сообщил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.
Президент России Владимир Путин заявил, что электронная площадка для торговли российским газом из турецкого хаба может появиться в течение нескольких месяцев.
Напомним, турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары.
СМИ: Турция выполняет условия России по обмену «азовцев»
Турецкие СМИ: Передача Медведчука и азовцев прошла при выполнении всех условий России
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Россия во время обмена своих военных на командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) настаивала на том, чтобы украинские боевики остались на территории Турции. С тех пор Анкара выполняет это условие, сообщают СМИ.
Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на высокопоставленных чиновников, переговоры об обмене проходили в Анкаре на базе Национальной разведывательной организации. Россия настояла на том, чтобы пять командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) остались на турецкой территории, и с тех пор Турция выполняет взятые на себя обязательства.
В день обмена в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем. «Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», – рассказали источники.
В сентябре газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил России, которым в плену грозила смертельная опасность.
Украинская сторона также передала России политика Виктора Медведчука, который с начала СВО содержался без суда в застенках СБУ. Освобождение Медведчука подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как утверждали западные СМИ, российские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны и лично Реджепа Эрдогана на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов». Отмечалось, что командиры «Азова» отправляются не на Украину, а в Турцию, где будут неопределенное время (до конца боевых действий) «пользоваться покровительством главы Турции».
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Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Экс-помощник Трампа Болтон призвал поставить под вопрос членство Турции в НАТО из-за отказа ввести санкции против России
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Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выразил мнение, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос в 2023 году на фоне неготовности Анкары занять жесткую антироссийскую позицию.
В своей статье, опубликованной на сайте британской The Daily Telegraph, Болтон написал, что в ближайшие месяцы так называемое единство Запада будет по-настоящему проверено на деле. Он отметил, что Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО. При этом бывший сотрудник администрации США выразил сожаление, что торговые и военные партнеры России еще не покинули Москву в час нужды, в том числе Турция, чье членство в НАТО, как заявил Болтон, должно быть под вопросом в 2023 году, если Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран на выборах в июне, передает ТАСС.
Он также отметил, что обещания Берлина увеличить расходы на оборону пока не материализовались, а оборонный бюджет Германии в 2023 году будет даже меньше прошлогоднего. Болтон также обратил внимание, что средства из специально созданного фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро еще не были задействованы для модернизации вооружения и боевой техники ВС ФРГ. При этом бывший сотрудник администрации США выразил уверенность, что затягивание конфликта на Украине будет способствовать росту недовольства на Западе.
Ранее официальный представитель Эрдогана выразил мнение, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы снова закрыт для движения судов по причине сильного тумана
Третий день подряд закрывают пролив Дарданеллы для движения судов по причине сильного тумана над Стамбулом, сообщает служба по осуществлению безопасного прохода судов в проливе Чанаккале (Дарданеллы).
Отмечается, что капитаны судов, которые должны были прийти с юга, были предупреждены по радио. Таким образом, пролив закрыт для двустороннего транзита судов из-за ограниченной видимости. В Стамбуле предполагают, что движение судов вернется в нормальное русло после того, как туман пройдет, передает РИА «Новости».
В декабре движение паромов приостановлено на Керченской переправе в связи с ухудшением погодных условий.
В Турции назвали условие встречи Эрдогана и Асада
Оценка вероятности встречи лидеров Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада в ближайшей перспективе будет дана только после планируемой встречи глав МИД, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу подчеркнул, что заранее делать такие прогнозы было бы неправильно. Он обратил внимание на слова Эрдогана о том, что «будет поэтапный диалог»: сначала состоится встреча министров обороны и глав разведок, затем министров иностранных дел, затем лидеров. Вероятность встречи Эрдогана и Асада будет оценена после встречи глав МИД, передает РИА «Новости».
Напомним, главы министерств обороны России, Сирии и Турции провели трехсторонние переговоры в Москве, посвященные урегулированию сирийского кризиса.
Чавушоглу заявил, что Анкара предложила провести встречу глав МИД Турции и Сирии во второй половине января, вероятно, в третьей стране.
Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 31 декабря обсудили взаимодействие по урегулировании в Сирии.
СМИ со ссылкой на источник писали, что Турция после переговоров министров обороны России, Сирии и Турции в Москве решила вывести военных с территорий, подконтрольных Анкаре на севере Сирии.
Власти Турции выступили за хорошие отношения с Россией, США и Китаем
Представитель президента Турции Калын: Членство в НАТО и союз с США не препятствуют хорошим отношениям с РФ и Китаем
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Членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией, и развитию сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, заявил официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.
Официальный представитель Эрдогана заявил в интервью журналу «Критер», что участие Турции в блоке НАТО и наличие союзнических отношений с США якобы не препятствует поддержанию Анкарой хороших отношений с Россией, передает ТАСС.
По его словам, приоритетом Турции якобы является обеспечение стабильности и процветания в регионе и за его пределами. Как утверждает Калын, руководствуясь этим и сохраняя традиционную линию во внешней политике, Турция одновременно расширяет горизонты внешней политики за счет новых подходов.
Официальный представитель Эрдогана также выступил с утверждением, что участие Турции в Североатлантическом альянсе не является преградой для развития сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Напомним, в конце декабря глава МИД Сергей Лавров констатировал, что основной целью США и всего НАТО является ослабление или даже уничтожение России.
В Германию доставили первую партию СПГ из США
Концерн Uniper: В Германию прибыла первая партия СПГ из США
Первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов прибыла в Германию на ее новый терминал в Вильгельмсхафене, сообщает компания Uniper.
По информации компании, судно для транспортировки СПГ Maria Energy было загружено энергоносителем (порядка 170 тыс. кубометров СПГ) еще 19 декабря прошлого года. Этого количества топлива должно хватить для обеспечения энергией около 50 тыс. немецких домохозяйств в течение одного года, передает РИА «Новости».
Напомним, в Вильгельмсхафене был открыт терминал для СПГ. Планируется, что с помощью плавучей установки для хранения и регазификации Hоegh Esperanza в Германии может быть выгружено около 5 млрд кубометров природного газа в год.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа.
Идею создания газового хаба в Турции поддержали 15 стран
Минэнерго Турции: К идее создания газового хаба положительно отнеслись 15 стран
Турция обсуждала проект газового хаба с 15 различными странами, в целом их отношение положительное, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
По его словам, в целом за 2022 год делегации Турции обсудили энергетическое сотрудничество с 15 различными странами. Министр назвал основной целью открытие доступа к новым источникам. Также активно осуждалась тема хаба в Турции, к чему многие страны выскзаали положительное отношение, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Ранее глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
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Эксперт: Россия будет развивать поставки газа на экспорт танкерами вместо трубопроводов
Россия начнет уходить от экспорта газа по трубопроводам в сторону поставок сжиженного природного газа СПГ, выразил мнение гендиректор компании «Европейская Электротехника» по производству крупного оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков.
По словам эксперта, в условиях фактически разрушенного Северного потока, одна из основных крупных магистральных газопроводов остается «Сила Сибири», которая идет в Китай. При этом строительство и внедрение «Силы Сибири 2» может занять минимум пять лет. Так, более мобильной транспортировкой газа станет перевозка в танкерах, передает РИА «Новости».
Каленков отметил, что в данный момент в этом фокусе делается довольно много. В частности, построен завод «Новатэка» – «Ямал СПГ» мощностью около 16,5 млн тонн. Также активно строится второй завод «Новатэка» – «Арктик СПГ» и еще целый ряд заводов.
Кроме того, эксперт напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что в стране есть множество негазифицированных населенных пунктов, вследствие чего развитие внутреннего рынка потребления также будет приоритетным направлением в ближайшем будущем.
«Это и социальный эффект, когда всем жителям России будет доступно дешевое и удобное топливо», – резюмировал Каленков.
Тем временем первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов прибыла в Германию на ее новый терминал в Вильгельмсхафене.
В Кремле анонсировали разговор Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь Песков: Разговор президента РФ Путина и лидера Турции Эрдогана запланирован на 4 января
Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах президента России на среду телефонный разговор с Эрдоганом, пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что разговор запланирован, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает провести в среду телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией.
Молдавия назвала срок получения первых результатов аудита долга Газпрому
Вице-премьер Молдавии Спыну выразил надежду на скорое получение первых результатов аудита долга перед Газпромом
В конце января Молдавия рассчитывает получить первые результаты аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Как заявил Спыну, он хочет, чтобы «результат был верным». В таком случае, по его словам, появится «отправная точка», позволяющая определить, что «делать дальше с долгом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Спыну сказал, что при отказе Газпра признать результаты «независимого аудита» нельзя будет вести речь об урегулировании задолженности, так как «никто не понимает, как она появилась». Спыну заверил, что Молдавия готова «оплачивать долг, если он есть», но отказывается оплачивать «чужие» долги. Аудит, как заявил вице-премьер, должен ответить на три вопроса: какова величина долга, как он был накоплен и кто в этом виноват.
Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом Молдавия не успела завершить аудит до 1 октября, как предполагали договоренности с российской стороной.
Счетная палата Молдавии заявила, что долг «Молдовагаза» перед Газпромом составляет 590 млн долларов. Газпром подчеркивал, что оставляет за собой право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков. Газпром считает, что долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, с учетом просрочки – 709 млн долларов.
Власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил об отсутствии у Анкары намерений вмешиваться в сделки на создаваемом газовом хабе
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Анкара не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем газа на создаваемом в Стамбуле хабе, а также вводить какие-либо ограничения по сделкам, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Глава Минэнерго Турции заявил в эфире телеканала TVnet, что Анкара создает рыночные механизмы для реализации природного газа и не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, а также вводить какие-либо ограничения. Он заверил, что стороны сами будут иметь возможность договариваться на площадке хаба, передает ТАСС.
Турецкий чиновник отметил, что Россия, безусловно, является крайне важным поставщиком газа. Он также выразил мнение, что клиентов из Европы на создаваемом в Стамбуле газовом хабе будет много.
Ранее глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
В Турции заявили о наличии долгосрочных контрактов с Россией по газу
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о наличии долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа
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Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены на топливо и объемы поставок, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции в интервью телеканалу TVnet заявил, что Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены и объемы поставок. При этом он отказался обнародовать стоимость российского газа для Турции. Донмез также отметил, что Турция не присоединилась к санкционной политике против России и в этой связи сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа. Как отмечается, Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%), передает РИА «Новости».
Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
Глава Минэнерго Турции назвал возможный объем экспортных поставок газа
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год
Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров газа в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Глава Минэнерго Турции сообщил в эфире телеканала TVnet, что сейчас Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, передает ТАСС.
Донмез также заявил, что через энергетический центр или хаб, который планируется создать в Турции, планируется поставлять не только российский газ, но и энергоносители из других стран. По его словам, в настоящее время Турция получает газ из 12 стран.
Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
Стало известно о планах Эрдогана предложить Путину посредничество по Украине
Турецкий президент Тайип Эрдоган планирует продолжить предлагать посредничество для переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил дипломатический источник.
По его словам, Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса между двумя странами, так как Турция имеет возможность вести переговоры с двумя сторонами, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле анонсировали разговор Путина и Эрдогана 4 января.
До этого официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией.
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС в начале года из-за теплой погоды
Хранилища газа в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
При этом точных цифр он не привел, но обозначил последнюю зафиксированную цифру в 83%. «Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен», – передает РИА «Новости» слова Макфи.
Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе.
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