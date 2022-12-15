Анкара заявила о возможности поставлять газ из России и Туркменистана в Европу

Эрдоган заявил о возможности поставлять туркменский и российский газ в Европу

Турция обладает реальной возможностью поставлять российский и туркменский газ в Европу, это большой шаг для Анкары, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция станет важным узлом для продажи туркменского газа в Европу в случае, если у Туркменистана есть желание продавать свой природный газ в Европу, особенно в свете развития идеи постройки газового хаба, предложенной российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

При этом Эрдоган отметил, что для реализации таких поставок через Турцию нужно, «чтобы Ашхабад решил вопрос с Баку».

Также президент Турции добавил, что вопрос экспорта удобрения и аммиака на мировые рынки будет стоять на повестке дня в ближайшее время.

Эрдоган заявил, что имеется очень интересный жест со Путина, который заверил, что отправит и зерно, и удобрения в нуждающиеся страны бесплатно.

«Потому что 44–46% зерна идет в Европу и 14% – в Африку», – резюмировал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю, поставив тем самым исторический рекорд.