Путин и Эрдоган обсудили сирийское урегулирование

Названы причины изменения российских учебников по истории и обществознанию

Член ОП: В школьной программе необходимо переосмыслить изменения последних десяти лет

Геополитическая обстановка в мире претерпевает существенные изменения. Школьникам необходимо иметь современное представление о национальных интересах России. Этим и вызвана необходимость редакции учебных программ, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Оксана Гаман-Голутвина. Ранее, по итогам заседания СПЧ президент дал поручение разработать новые учебники по истории и обществознанию.

«История и обществознание – предметы, которые формируют культуру мышления и систему мировоззренческих координат. Объектом изучения в этих дисциплинах выступают не только прошлое, но также настоящее и будущее глобального мира, национальных государств, множества регионов. Очевидно, что устройство мира на различных уровнях организации меняется – оно подвержено течению времени. В связи с этим регулярное обновление содержания преподаваемого материала насущно необходимо», – считает Оксана Гаман-Голутвина, член Общественной палаты России, президент Российской ассоциации политической науки. Собеседница также является соавтором пособия «Обществознание. Настольная книга ученика».

«Следует принять во внимание и изменение геополитической ситуации в мире – она также является непосредственным предметом изучения в рамках обществознания и истории. Школьникам необходимо иметь представление о национально-государственных интересах России. Все перемены, произошедшие за последние десятилетия в мире, важно осмыслить», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, история и обществознание содержат значимый ценностно-мировоззренческий компонент – они формируют представления о ключевых ценностях и способах их реализации. Именно ценности составляют основу культуры общества и несущую конструкцию личностного развития. При этом крайне важно избегать назидательности, начетничества и иных форм навязывания», – подчеркивает эксперт.

«Это важно в любом образовательном процессе, но особенно – среди школьной аудитории. Тем более что современный арсенал методов образования включает массу инновационных инструментов, включая интерактивные технологии и разнообразные способы визуализации информации. Творческие форматы коммуникации позволяют добиваться убедительности, обеспечивать большую доступность информации и в целом – достигать живого контакта с аудиторией, что особенно важно в случае донесения столь живого знания, каким является наука об обществе», – резюмирует Гаман-Голутвина.

В четверг сайт Кремля сообщил, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча, напомним, состоялась 7 декабря прошлого года.

В числе поручений президента – указание правительству подготовить – совместно с администрацией президента, Российской академией наук и Российским историческим обществом – и представить предложения по разработке школьных учебников и других пособий по истории и обществознанию. К работе поручено привлечь ведущие российские университеты и заинтересованные научные организации.

Поручение главы государства должно быть исполнено до начала нового учебного года, 1 сентября. В качестве ответственных лиц указаны премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент РАН Геннадий Красников и председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин.