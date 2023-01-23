Эрдоган назвал дату проведения президентских выборов в Турции

Эрдоган: Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что датой президентских и парламентских выборов в Турции решено определить 14 мая, сообщил после заседания кабинета министров.

Эрдоган отметил, что после тщательного анализа было принято решение назначить выборы на 14 мая. «Если парламент одобрит новую дату, будем рады. Если нет, то я как президент приму [такое] решение», – сказал он, передает ТАСС. Выступление президента транслировал телеканал ТРТ.

Согласно существующей в Турции системе, если парламент не одобрит дату проведения выборов, сам президент может подписать указ о проведении выборов в этот день, но формально первым это должен сделать парламент.

Ранее Эрдоган перенес дату выборов в Турции на месяц раньше.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО в контексте президентских выборов.