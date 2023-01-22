Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО

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Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

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Что смог и чего не смог сделать Ленин

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Тимур Шерзад, журналист
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    Эрдогану предстоит выбор между репутацией и НАТО

    Эрдоган давно претендует на роль главного защитника мусульман
    		   22 января 2023, 17:05
    Фото: Presidential Press Office/REUTERS
    Текст: Дарья Волкова

    «Сожжение Корана – это законный, но неуместный акт». Так власти Швеции отреагировали на очередной скандал в отношениях между Стокгольмом и Анкарой, который задел чувства многих мусульман. Чем на это ответит президент Эрдоган? И как ухудшение отношений между Швецией и Турцией скажется на расширении НАТО на север и восток?

    В субботу у турецкого посольства в Стокгольме представители ультраправой партии «Жесткий курс» устроили акцию с сожжением Корана. Отмечается, что инициаторы акции получили разрешение на ее проведение у шведских властей. Турецкий МИД обращался к властям Швеции с призывом принять меры по недопущению данной акции еще до ее начала, но оказался неуслышанным.

    В ответ на это у генерального консульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг. Как сообщают турецкие СМИ, после сожжения государственного флага Швеции участники митинга молились, читая Коран. На следующий день в Анкаре прошла еще одна акция протеста.

    Напомним, антитурецкие акции в шведской столице продолжаются уже вторую неделю. 12 января возле здания Стокгольмской ратуши курдская группировка повесила чучело президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Британская газета The Guardian сообщила, что в связи с этим инцидентом в МИД Турции был вызван шведский посол в Анкаре.

    На фоне этих событий турецкий лидер заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической. Он также подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки отказались выдать около 130 террористов, хотя это одно из условий для ратификации Анкарой заявки на вступление этих стран в НАТО.

    Власти Турции также отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, причиной стали антитурецкие акции в Стокгольме и нежелание властей Швеции предпринимать в связи с этим соответствующие меры.

    При этом сожжение священной книги мусульман – Корана – вызвало жесткую реакцию не только внутри Турции, но и в других странах.

    В частности, гневные реакции отмечены в Саудовской Аравии, Иордании, Марокко, Кувейте, а также в России. Так глава Чечни Рамзан Кадыров осудил произошедшее, отметив, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.

    В Русской православной церкви сожжение Корана назвали «актом недопустимого вандализма». В РПЦ также отметили, что надругательство над священными предметами направлено одинаково против всех верующих и является попыткой навязать мировоззрение, в котором нет места для уважения к святыни, к какой бы религии она ни относилась.

    Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «исламофобские провокации ужасны». По его словам, в Швеции разрешена «широкая свобода выражения мнений», но это не означает, что власти страны все эти мнения разделяют. Позже со схожей оценкой выступил шведский премьер Ульф Кристерссон, отметив, что свобода слова является фундаментальной частью демократии, но то, что законно, необязательно уместно.

    Внешнеполитическое ведомство Турции, в свою очередь, также решительно осудило сожжение Корана в Стокгольме у здания турецкого посольства и призвало шведские власти предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом.

    Сенатор Алексей Пушков в этой связи отметил, что Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Как считает Пушков, если все ограничится акциями протеста, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.

    По его словам, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.

    Кроме того, как считают эксперты, России необходимо крайне внимательно следить за поведением Эрдогана в текущей ситуации, поскольку именно его действия в ближайшее время будут определять дальнейшую судьбу расширения или нерасширения альянса на север и восток.  

    Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД также отметил, что «мы в очередной раз сталкиваемся с конфликтом ценностей». «Для шведов свобода вероисповедания и самовыражения – это абсолютная ценность, поэтому они могли сжечь и любую другую священную книгу. Для Турции и многих других стран такой акт является вызовом традиционным ценностям и абсолютно неприемлемым поведением», – рассказал он.

    «Особенность нынешней ситуации сводится к тому, что вскоре турецкому президенту Эрдогану предстоят выборы. Кампания будет непростой из-за экономических проблем в стране. Теперь, я думаю, турецкое руководство станет активно педалировать эту тему для нагнетания антизападных настроений. А сами выборы наверняка станут голосованием по вопросу о том, какие ценности для турков являются базовыми: западные или традиционные», – рассуждает политолог.

    Отвечая на вопрос о дальнейших перспективах вступления Швеции в НАТО, Кортунов считает, что «еще какое-то время Эрдоган будет пытаться блокировать этот процесс, поскольку не все требования Анкары выполнены Стокгольмом». «В итоге, я полагаю, шведы и финны с помощью американцев этот вопрос все-таки продавят. Но данный инцидент послужит очередным аргументом для турков в затягивании вступления шведов в НАТО», – отмечает эксперт.

    В то же время востоковед Кирилл Семенов добавляет, что «последние события в Стокгольме дают Турции еще и очередные аргументы, для демонстрации злонамеренности Швеции в отношении не только турков, но и всего исламского мира». «Кроме того, власти Швеции не препятствовали акции перед турецким посольством, точно так же как и не препятствуют деятельности в стране курдских леворадикальных формирований. Все это Анкара будет использовать как аргументы об антитурецкой политике Швеции», – полагает эксперт.

    «Но это будет актуально до тех пор, пока в Турции не пройдут президентские выборы. В дальнейшем Турция станет более конструктивно относиться к перспективам вступления Швеции в НАТО. Но, опять же, при выполнении шведами определенных условий», – отметил собеседник.

    «Вполне возможно, что в этих условиях все будут искать компромиссы, чтобы сделать вступление Швеции в НАТО реальным. Например, выдадут не 130 членов РПК, а 30, или депортируют их в третью страну и так далее. Хотя понятно, что Турция будет настаивать на выполнении ее условия по противодействию леворадикальным формированиям», – рассуждает Семенов.

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