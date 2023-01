Украинские тиктокеры «взбесили всю Турцию» Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции Власти Турции отменили визит главы минобороны Швеции Йонсона 21 января 2023, 10:50 Текст: Антон Никитин

Турецкие власти отменили назначенный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в республику, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Причиной, по словам Акара, стали антитурецкие демонстрации в Стокгольме. Он назвал эти протесты «отвратительными действиями» против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и самой Турции, подчеркнув, что власти Швеции не приняли в связи с этим никаких мер, передает ТАСС. Потому, сообщил Акар, «важность и смысл визита министра обороны Швеции Йонсона в Турцию 27 января больше не имеет никакого значения». Визит отменен, сообщил он. 15 января Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК). Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере 19 января 2023, 11:50

США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса». «Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос». «Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров. «Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр. На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине. Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом. Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ». Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».

Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. «Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова. Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией.

Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, победа России на Украине будет трагедией, но также это будет опасным сигналом всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает альянс уязвимым, считает Столтенберг, передает ТАСС. По его словам, путь к миру на Украине – поставки Киеву военной помощи. Напомним, НАТО должно значительно нарастить производство оружия и боеприпасов для поддержки Украины и своей собственной безопасности и будет расширять свои цифровые возможности, чтобы подготовиться к будущим конфликтам, ранее заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.

Видеоролик украинских тиктокеров, назвавших турок «иностранцами в Анталье», вызвал ярость местных жителей по всей Турции, особенно в самой Анталье, сообщают СМИ. В ролике показана группа украинцев, при этом видео сопровождается комментарием: «Турки называют нас иностранцами, но турки стали иностранцами в Анталье», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 100TV. Портал поясняет, что после начала российской спецоперации на Украине огромное количество украинцев перебралось в Анталью и ее окрестностях, пользуясь гостеприимством турок. Как сообщает 100TV, после того, как ролик «взбесил всю Турцию», аккаунт на котором его опубликовали, был удален. Напомним, в конце осени жители турецкого города Анталья организовали сбор подписей с требованием запретить продажу жилья и его аренду иностранным гражданам.

Североатлантический альянс не исключит Турцию из своего состава, поскольку Анкара является опорой блока на Ближнем Востоке, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова бывшего помощника президента США Джона Болтона. Предложение Болтона о том, что членство Турции в НАТО может быть поставлено под вопрос из-за отсутствия жесткой антироссийской политики, нежизнеспособно, написал Пушков в своем Telegram-канале. Турция является опорой для альянса на Ближнем Востоке, и во внеблоковом статусе она способна стать самостоятельным центром силы и «отвязанной пушкой» (loose cannon)», которую Запад не смог бы контролировать. Конфликт Анкары и Афин усилился бы, и повлиять на поведение президента Турции Тайипа Эрдогана стало бы невозможно. В случае выхода Турции из альянса вероятным бы стало сближение Анкары и Москвы. «В общем, не вариант для США и НАТО. Пустой треп», – заключил Пушков. Ранее Болтон заявил, что членство Турции в НАТО в 2023 году может оказаться под вопросом из-за нежелания турецкой стороны занять антироссийскую позицию.

Пленный боевик националистического полка «Азов»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе. Алиев рассказал, что во время прохождения срочной службы сталкивался с канадскими инструкторами, которые преподавали медицину, учили оказывать первую помощь раненому на поле боя. По словам Алиева, другие группы проходили у них разное обучение, по специфике работы: стрельбе, тактике – всему военному делу, передает ТАСС. Уроженец Харькова Алиев попал на срочную службу в 2018 году. Обучение новобранцев проводилось на полигоне в селе Старичи Львовской области. По словам пленного, контингент НАТО в учебном центре присутствовал на постоянной основе. Уже тогда военных учили использованию вооружения западного образца, в том числе винтовок. Там же Алиев впервые увидел противотанковые комплексы Javelin («Джавелин») американского производства, которые начали широко использоваться украинскими войсками в Донбассе в 2022 году. После службы Алиев подписал контракт с «Азовом»*, где был наводчиком-оператором БТР-4 в отдельном отряде спецназа. Когда началась российская специальная военная операция, он находился в Мариуполе и участвовал в обороне города. В плен попал в мае при зачистке территории завода «Азовсталь». Ранее в Народной милиции ДНР рассказали о воевавших в Соледаре на стороне Украины батальонах иностранных наемников.

Выступление президента Финляндии Саули Ниинисте о действиях России на Украине является достаточно примитивным монологом, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лавров отметил, что историю финны должны помнить хорошо, поскольку они были «совсем не невинными жертвами» процессов, которые проходили перед Второй мировой войной и после ее начала. «Жаль, что все создававшееся в Европе при во многом ведущей роли Финляндии, обрушено в немалой степени усилиями самой Финляндии», – приводит его слова РИА «Новости». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россию удивила резкая смена риторики Финляндии, ведь прежде эта страна была «образцом дружеских отношений». Лавров сказал, что за сменой риторики следует смена позиции страны, либо позиция Финляндии всегда была антироссийской, но хорошо закамуфлированной. Лавров добавил, что Россия будет принимать военно-технические меры на своей стороне границы, если вступление Швеции и Финляндии в НАТО состоится. 15 января президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что руководство России «идет ва-банк», присоединив новые территории. Он также допустил возможность поставок танков Leopard киевскому режиму.

Президент Украины Владимир Зе

Нидерланды готовы оплатить поставки танков Leopard («Леопард») на Украину, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. Об этом Оллонгрен заявила в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Как подчеркнула министр обороны королевства, это определенно то, что Нидерланды бы хотели сделать. При этом она отметила, что все ждут решения Германии по этому вопросу. Оллонгрен также добавила, что сама выступает за то, чтобы постараться отправить танки на Украину, передает ТАСС. Напомним также, во вторник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне сообщил о намерении королевства передать Украине комплексы Patriot. Лавров оценил слова президента Хорватии о прокси-войне НАТО против России Лавров назвал честным и открытым заявление президента Хорватии о прокси-войне НАТО против России 18 января 2023, 12:27 Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что НАТО ведет опосредованную войну против России. Лавров назвал недавнее высказывание Милановича откровенным и честным, передает ТАСС. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, объемы поддержки Украины свидетельствуют, что Запад поставил на войну против России очень многое. Напомним, президент Хорватии выразил уверенность, что Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины. Новости СМИ2 Российский круизный лайнер столкнулся с пристанью в Турции Российский круизный лайнер столкнулся с пристанью в Турции из-за шторма 18 января 2023, 13:45 Текст: Алексей Дегтярев

В Турции российский круизный лайнер Astoria Grande въехал в пристань во время подхода к порту Амасра, причиной аварии стал сильный шторм, сообщают СМИ. Во время инцидента, по предварительной информации, никто не пострадал, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk. Команды береговой охраны приняли меры безопасности. На момент столкновения на борту были 668 человек, 385 из них – пассажиры, 283 – члены экипажа и персонал. В 2020 году российское грузовое судно, двигавшееся из Пусана во Владивосток, столкнулось с корейской шхуной в Японском море. Антонов обвинил США и НАТО в ведении гибридной войны против России Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США и их союзники развязали против РФ на российской территории гибридную войну 20 января 2023, 07:56

США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Глава российской дипмиссии в Вашингтоне заявил, что американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против РФ на российской же территории. Антонов также обратил внимание, что США одновременно наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК. Дипломат отметил, что таких денег «оборонка» США не видела даже в годы холодной войны, передает РИА «Новости». Как подчеркнул глава дипмиссии, Россия предупреждает США, что курс Вашингтона ведет мир к катастрофическому сценарию. Антонов также опроверг утверждения о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия, назвав их пустопорожними и безответственными. Он указал, что никто в политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом. Накануне Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России. Новости СМИ2 Блинкен заявил о готовности Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО Госсекретарь США Блинкен: Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО 20 января 2023, 01:31

Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонных разговорах с главами МИД этих стран Пеккой Хаависто и Тобиасом Билльстремом, следует из сообщений пресс-службы Госдепартамента США. В заявлении американского внешнеполитического ведомства, посвященному разговору Блинкена и Билльстрема, говорится, что госсекретарь Блинкен подчеркнул твердое убеждение Соединенных Штатов в том, что Швеция и Финляндия готовы присоединиться к альянсу, передает ТАСС. В заявлении о беседе Блинкена и Хаависто подчеркивается, что США призывают оставшихся союзников по НАТО быстро ратифицировать Финляндии и Швеции вступление в Североатлантический блок. В сообщении о разговоре Блинкена и Билльстрема также упоминается, что глава Госдепартамента США высказался за скорейшее завершение зарубежными союзниками ратификационных процедур, относящихся к вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. По свидетельству руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, Блинкен и Билльстрем подчеркнули приверженность США и Швеции трансатлантическому партнерству и прочным двусторонним отношениям. Согласно изложенной Прайсом информации, о прочных двусторонних отношениях было заявлено и в беседе Блинкена с Хаависто. Между тем в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в Анкаре позитивно оценивают шаги, предпринятые Швецией и Финляндией на пути интеграции в Североатлантический альянс. В то же время, как подчеркнул глава МИД Турции, Анкара исходит из того, что Швеция пока находится в самом начале этого пути. В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на полях Всемирного экономического форума в Давосе в четверг выразил уверенность, что Финляндия и Швеция станут полноценными членами НАТО в этом году. Напомним, в начале ноября минувшего года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять эти страны в НАТО. Эрдоган: Турция готова внести «весомый вклад» в установление мира на Украине Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником по мирным переговорам с Россией 20 января 2023, 19:08 Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил, что может стать посредником по установлению мира между Москвой и Киевом. Эрдоган выразил готовность внести «весомый дипломатический вклад» в установление прочного мира между странами, передает ТАСС. Также президент Турции выразил соболезнования украинскому коллеге в связи с крушением вертолета, на борту которого был глава МВД страны Денис Монастырский. Напомним, в Киевской области рухнул вертолет, погибли глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Воздушное судно рухнуло возле детсада, по последним данным, погибли 18 человек, в том числе трое детей. Новости СМИ2 Зеленский и Эрдоган обсудили возможность расширения зерновой сделки Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили возможное расширение географии зерновой сделки 20 января 2023, 23:24 Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив с ним возможность расширения географии зерновой сделки на «другие порты Украины». Зеленский заявил в Telegram, что в ходе переговоров обсуждались дипломатические шаги для реализации украинской «формулы мира». Он поблагодарил Эрдогана за организацию встречи омбудсменов Украины, Турции и России в Анкаре. В начале недели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган также обсудили по телефону, как осуществляется зерновая сделка. Россия уже указывала на отсутствии прогресса по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта.