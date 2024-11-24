Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
Мобилизация задержала пуск отопления в Кривом Роге
Стало известно о трудностях с запуском отопления в Кривом Роге из-за кадрового дефицита
Коммунальщики Кривого Рога столкнулись с трудностями в запуске отопительного сезона из-за нехватки квалифицированных кадров, что вызвано мобилизацией.
Кадровый голод, вызванный мобилизацией, стал серьезной преградой для коммунальных служб Кривого Рога, которые должны были завершить подключение горожан к отоплению, передает РИА «Новости». Как сообщили в Криворожской теплоцентрали, завершение отопительных работ планировалось на 8 декабря, однако выполнение этих планов осложняет несколько факторов. Среди них выделяются многолетние долги предприятия, изношенная инфраструктура и острая нехватка рабочих кадров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле призвали Киев прекратить отправлять украинцев на смерть, а хакеры RaHDit раскрыли данные о подлежащих мобилизации ВИЧ-инфицированных на Украине. Украина подготовила новые контракты с Вооруженными силами Украины для молодежи.