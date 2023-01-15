Турция пригрозила Швеции «напряженными» отношениями

Отношения между Турцией и Швецией могут стать гораздо более напряженными, если Стокгольм не примет меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки отказались выдать около 130 террористов, хотя это одно из условий для ратификации Анкарой заявки на вступление этих стран в НАТО, сообщает РИА «Новости».

Напомним, власти Турции выдвинули невыполнимые для Швеции условия, которые касаются вступления страны в НАТО, заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона».

Швеция, равно как и Финляндия, заявили о своем желании вступить в НАТО в мае прошлого года. Однако против присоединения стран к альянсу выступила Турция. Президент Тайип Эрдоган выдвинул двум государствам десять условий для снятия вето на членство.В результате был подписан трехсторонний меморандум по безопасности.

Среди прочего страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

В начале ноября генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм выполнили требования Анкары для вступления в Североатлантический альянс, поэтому пришло время принять их в НАТО.

Вместе с тем, Турция вновь выступила против. «Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», – заявил тогда глава МИД Мевлют Чавушоглу.

29 ноября также состоялись встречи с главами МИД НАТО и представителями Швеции и Финляндии в Бухаресте. В Турции отмечали, что переговоры идут в позитивном духе, но есть шаги, которые все еще нужно предпринять.

В начале декабря Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, осужденного в республике за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. Таким образом Стокгольм совершил конкретный шаг по выполнению подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО. Однако этого оказалось недостаточно.