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Турция согласилась на прием Швеции и Финляндии в НАТО
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НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии, детали пока не разглашаются, сообщила пресс-служба НАТО.
«Состоится церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО», – отметила пресс-служба, передает ТАСС.
Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде, сообщил гостелеканал TRT Haber, который привел видео с церемонии подписания. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.
Как отмечает финская газета Helsingin Sanomat, встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.
По сведениям финской газеты Iltalehti, в этом документе могут быть положения о приверженности сторон борьбе с терроризмом, а также некие пункты, которые снимут обеспокоенности Турции. Газета, однако, отмечает, что это заявление может считаться декларацией о намерениях.
Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде.
Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.
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В Латвии заявили о первом шаге ЕС и НАТО по отделению Калининграда от России
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Ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград, заявил бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис в эфире TV24.
«Это (ограничение транзита в Калининградскую область – прим. ВЗГЛЯД) первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда... бывшей столицы Восточной Пруссии, от России... Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал: если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», – сказал Гулбис, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры западных стран сейчас «слишком мягкие» по сравнению с Рональдом Рейганом и Уинстоном Черчиллем. Гулбис полагает, что президент США Джо Байден должен был бы из-за начала спецоперации на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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В Совфеде предупредили НАТО о «мясорубке» при нападении на Калининград
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Любая попытка отторгнуть от России Калининград закончится военным столкновением с Россией, Литва и Польша первые попадут в эту «мясорубку», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Сенатор выразил мнение, что такого рода высказывания нацелены на то, чтобы прощупать решимость и твердость Москвы. Однако, как подчеркнул Джабаров, на Западе «не должны обольщаться», Россия никогда не отдаст ни пяди своей земли, передает РИА «Новости».
«И любая попытка отторгнуть от нас Калининград закончится военным столкновением с Россией. Не думаю, что НАТО этого не понимает. Литва, Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку», – отметил сенатор в беседе с РБК.
Джабаров также выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с транзитом в Калининградскую область, отметив, что ЕС уже пошел на исключения из санкций, которые позволяют возить все товары через Литву. «Литва для вида вроде посопротивлялась, но они полностью зависят от Евросоюза и живут на этих дотациях, которые Евросоюз выделяет», – подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Турция увидела причину ситуации на Украине в «неправильном миропорядке»
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил российскую спецоперацию на Украине, но заявил, что к ней привел «неправильный миропорядок» во главе с США.
Калын заявил, что российские «действия неправильны». «Но что этому предшествовало?» – спросил он. Как указал представитель президента Турции, «в новом порядке на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия» – а «ниже средние страны и другие страны».
По его словам, «со временем Китай быстро поднялся на вершину экономической пирамиды» и «стал второй экономикой в мире», Россия же «начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
«Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта. Это никогда не оправдывает вторжение России в Украину. Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», – сказал Калын.
Напомним, Калын заявил, что Анкара не вводит санкции против России и не собирается к ним присоединяться. Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В декабре президент России Владимир Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России. Москва предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», к которым он отнес право стран на суверенитет, территориальную целостность, выбор курса и альянса. Глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
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Газпром возобновил поставки по «Турецкому потоку»
Газпром завершил плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», возобновив поставки по нему, сообщили в компании.
«Плановые профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток», запланированные на период с 21 по 28 июня 2022 года, завершены. Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20.00 мск», – сообщил Газпром в своем официальном Telegram-канале.
«Турецкий поток» – газопровод, по которому Газпром из России через Черное море отправляет газ в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность магистрали составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
Ранее сообщалось, что с 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании. Приостановку потока согласовали со всеми сторонами заранее.
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Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России
Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщил финский телеканал YLE, ссылаясь на Таможенную службу страны.
Запрет наложили на ввоз водки, джина, виски, ликера. Под ограничения не попали слабоалкогольные напитки, например, пиво, сидр и вино, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram.
Отмечается, что алкоголь нельзя будет ввозить в Финляндию ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок. Запрет распространяется и на магазины беспошлинной торговли «duty free» на границе между Финляндией и Россией.
«На долю привезенных из-за границы в Финляндию алкогольных напитков приходится около 14% общего потребления», – пишет издание.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Турция отказалась присоединяться к санкциям против России
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Анкара не вводит санкции против России и не собирается к ним присоединяться, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Калын сообщил, что в этом вопросе «систематического давления» на Турцию нет. Однако, по его словам, «периодически такие запросы поступают». «Я уже сказал, мы не можем этого сделать, так как это ударит по нашей экономике прежде всего», – заявил он. Калын также подчеркнул посредническую роль Анкары, «ведь все идет через Турцию», передает РИА «Новости» со ссылкой на Haberturk.
Калын заявил, что Турция «проводит в отношении России взвешенную политику», она «не вводит санкций и не будет к ним подключаться», намерена «соблюдать свои интересы». «Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией?» – приводит его слова ТАСС.
Как заявил представитель президента Турции, экономические отношения его страны с Россией «носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции», чем самой России. В результате Турция «заняла четкую позицию» по данному вопросу, «на Западе ее приняли».
Напомним, британская Financial Times указывала, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
В ЛНР рассказали о планах Киева разместить базы НАТО в Харьковской области и ДНР
Киев хотел предоставить место под базы НАТО в Харьковской области и Донецкой республике сразу после масштабного наступления на Донбасс, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Они [базы НАТО] должны были появиться в Купянске (город в Харьковской области – прим. ВЗГЛЯД) и на южном направлении. Это Мариуполь и Бердянск», – передает ТАСС слова Киселева.
По его словам, строительство планировалось начать «сразу после полномасштабного наступления на Донбасс, запланированного на февраль 2022 года».
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе. По словам главы ведомства, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, однако Киев не рассматривают как кандидата.
Белый дом: Новая концепция НАТО будет содержать «жесткую» риторику в адрес Китая
США ожидают, что обновленная стратегическая концепция НАТО, которую планируется принять в ходе предстоящего в конце месяца саммита альянса в Мадриде, будет содержать ряд «жестких» формулировок относительно Китая, заявил в воскресенье журналистам представитель Белого дома высокого ранга.
«Команды различных стран продолжают вносить последние изменения в текст стратегической концепции. Мы уверены, что получим очень хороший результат. Стратегическая концепция НАТО будет содержать жесткую риторику в адрес Китая, что станет существенным отличием от документа 2010 года, когда Китай не был упомянут вовсе, а Россия называлась стратегическим партнером или вроде того», – сказал представитель американской администрации, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.
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Производитель БПЛА «Байрактар» решил подарить Украине три беспилотника
Турецкая компания «Байкар Макина» сообщила о намерениях безвозмездно поставить Украине еще три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2, сообщила компания.
«Компания «Байкар Макина» бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт», – передает ТАСС сообщение компании.
По данным СМИ, на Украине проходила акция по сбору средств на приобретение трех турецких БПЛА «Байрактар-ТБ2».
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция передала балтийской республике в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
НАТО выразило готовность увеличить численность сил быстрого реагирования
Североатлантический альянс готов увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. человек, рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
Сейчас их численность составляет 40 тыс. человек. По словам Столтенберга, новая концепция безопасности будет принята в ходе саммита в Мадриде. Также ожидается, что Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.
«Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности. В ней Россия будет указана одной из существенных угроз нашей безопасности», – передает «Газета.ru» со ссылкой на публикацию.
Отмечается, что силы быстрого реагирования НАТО – это воинские подразделения, которые государства-члены альянса выделили в распоряжение Оперативного командования военно-политического блока.
Ранее сообщалось, что Польша намерена расширить армию страны с 150 до 400 тыс. военных для противостояния «российской угрозе».
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Столтенберг пообещал странам Балтии защиту НАТО от внешней угрозы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал сделать все возможное для защиты стран Балтии от внешней угрозы.
«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов. Но могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше, и будем делать это снова», – приводит ТАСС слова Столтенберга со ссылкой на Financial Times.
Генсек альянса отметил, что на саммите НАТО в Мадриде будут приняты «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности». Они радикально улучшат оборону блока на востоке, сместив акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий.
Вопросы увеличения сил альянса в странах Балтии Столтенберг, по его словам, обсуждал с их лидерами. «Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, когда они на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными. Я понимаю, что [и премьер-министр Эстонии Кая Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это пообещать», – добавил Столтенберг.
Ранее Эстония, Латвия и Литва передали НАТО предложения по укреплению сил альянса на территории стран Балтии.
НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.
Напомним, в новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.
Матвиенко обвинила НАТО в войне с Россией «руками украинцев»
На Украине НАТО «руками украинцев» воюет с Россией, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По словам Матвиенко, «если говорить о том, что происходит в Украине, не Россия воюет», а «коллективный Запад», НАТО «руками украинцев воюет с Россией», которая «обязана была сделать все, чтобы защитить свой суверенитет и свою безопасность», передает ТАСС со ссылкой на СТВ.
Кроме того, Матвиенко заявила, что «Украина никогда не будет в ближайшей перспективе членом Евросоюза», поскольку «для этого нет ни одной предпосылки, ни одного условия, соответствия ни одному требованию для вступления в Евросоюз».
Также она указала, что Украина – «крупнейшее европейское государство, там проживало 40 с лишним миллионов людей». «Неужели Евросоюз возьмет на себя страну с полностью разрушенной экономикой?» – заявила Матвиенко. Хотя, как отметила она, сейчас население Украины «гораздо меньше», поскольку «люди уезжают, уезжали из этой страны, поскольку не видят перспектив развития».
По ее словам, «если бы допустить теоретически, что они стали членом Евросоюза, можно было бы сразу ставить крест на Евросоюзе, потому что он и экономически, и политически в короткое время развалился бы». Матвиенко заявила, что «попытки подчинить себе не только страны, но и международные институты тоже обречены на провал».
Напомним, Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но условия Москвы должны быть приняты Киевом. По ее словам, «если бы Запад захотел, он усадил бы Украину за стол переговоров и заставил бы их достичь мирных соглашений», о у стран Запада «были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно».
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Историки рассказали, как греки обменяли независимость на билет в НАТО
Вмешавшись в гражданскую войну США практически превратили Грецию в свою колонию, а позже семь лет поддерживали в стране диктаторский режим, рассказали эксперты Музея НАТО.
«После Второй мировой войны, действуя под лозунгом спасения страны от коммунизма, американцы установили практически полный контроль за экономикой, государственным планированием и реорганизацией вооруженных сил Греции. В обмен на регулярную финансовую и военную поддержку США получили нового союзника для НАТО, а также широкие возможности для использования территории Греции в военных целях. Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» рассказывают об истинных мотивах вмешательства США во внутреннюю, да и внешнюю политику Греции», – отмечается в материале на сайте музея.
Полномасштабное вмешательство США в гражданскую войну в Греции началось весной 1947 года после провозглашения «доктрины Трумэна», которая обозначила намерение США бороться с распространением «мирового коммунизма» всевозможными методами и по всему миру. Греции было срочно выделено 400 млн долларов, говорят историки.
При этом, по словам экспертов, пропорционально финансовой поддержке росло и влияние США в стране. Уже в ноябре 1947 г. в записке «Американской миссии помощи Греции» (AMAG) Госдепартаменту отмечалось: «Мы установили практически полный контроль за национальным бюджетом, налогообложением, печатанием денег, ценовой политикой и политикой в области заработной платы, государственным планированием…, а также экспортом и импортом... вектором реорганизации вооруженных сил».
«Гражданская война в Греции закончилась в 1949 г. полным поражением левых сил. Расходы США на «спасение Греции от коммунистов» были велики, но итоговый результат оправдал эти военно-политические «инвестиции». Важнейшим итогом стало то, что 18 февраля 1952 г. Греция (вместе с Турцией) вступила в НАТО. Это было так называемое «первое расширение» Североатлантического альянса», – продолжили историки.
Географически обе страны Восточного Средиземноморья не имели прямого отношения к «оборонительным целям» в Северной Атлантике. Однако это расширение и создание новой зоны ответственности очень хорошо вписывалось в контекст набиравшей обороты холодной войны и глобальной борьбы с влиянием Советского Союза.
Более того, в 1953 г. был подписан первый договор, по которому США получили возможность использовать территорию Греции в военных целях. Это позволило Пентагону получить крупную военно-морскую базу в заливе Суда на острове Крит, равно как десятки других значимых военных объектов. В обмен на это Греция за пять десятилетий после 1946 г. получила от США экономической и военной помощи на сумму в 11,2 млрд долларов.
После 1963 г. обострился конфликт вокруг острова Кипр, получившего независимость от Великобритании в 1960 г. Анкара претендовала на создание на острове отдельного государства для турецкого населения и/или присоединения части острова к Турции. А среди греков-киприотов были сильны настроения в пользу «Энозиса» – воссоединения с Грецией. Многое зависело от позиции США. Сложность для Вашингтона состояла в том, что и Турция, и Греция были союзниками по НАТО. Но Турция считалась более сильным и нужным союзником на южном фланге альянса, чем Греция, что и определило позицию США в конфликте, пишут эксперты музея.
Об отношении к Греции и прочим малым союзникам по НАТО красноречиво говорит цитата президент США Линдона Джонсона: «В задницу ваш Парламент и вашу Конституцию!». Так он ответил на опасения греческого посла относительно предложенного Вашингтоном плана разрешения кипрского конфликта, который противоречил Конституции страны и позиции парламента. Джонсон добавил: «…Греки получают от нас много добротных американских долларов, господин посол. Если ваш премьер-министр разглагольствует о демократии, парламенте и конституции, то он, его парламент и его конституция долго не продержатся».
«В чем-то президент США оказался прав: вскоре в Греции обострилась борьба политических сил, возник правительственный кризис, а затем целых два антиконституционных заговора. Один из них Вашингтон поддержал, и в 1967 году к власти пришла военная хунта «черных полковников». Семь лет этого диктаторского режима стали для Греции временем откровенного антидемократизма, расправ с политическими противниками и общегосударственного террора. Но США это не волновало, Америка поддерживала «полковников» оружием и деньгами до самого падения режима, ведь хунта демонстрировала главное для США – «беспримерный антикоммунизм», – заключили историки.
Ранее эксперты Музея НАТО рассказали, как Соединенные Штаты и Североатлантический альянс подчинили себе албанские военные базы и включили Албанию в сам военный блок.
Названа численность группировки НАТО у границ России
Общая численность всех восьми батальонных групп НАТО у границ с Россией составляет в настоящий момент 9 641 человек, следует из документа организации в преддверии саммита альянса в Мадриде.
По его информации, в Латвии насчитывается 1 887 человек (ведущая страна, направившая основной контингент и осуществляющая командование, – Канада), в Болгарии – 968, в Эстонии – 1 430 (ведущая страна – Великобритания), в Венгрии – 900, в Литве – 1 632 (ведущая страна - Германия), в Польше – 1 033 (ведущая страна – США), в Румынии – 1 148, в Словакии – 643, передает ТАСС.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна НАТО, то это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом.
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В Турции рассказали о подготовке встречи по «зерновому вопросу»
Встреча по «зерновому вопросу» в Стамбуле прорабатывается, у российской и украинской сторон есть беспокойства, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN Turk.
«Есть некоторые детали, которые необходимо проработать. У России и Украины есть беспокойства, пытаемся найти решение. Мы говорим, давайте поставим точку в Стамбуле... Я надеюсь, будет не слишком поздно. Весь мир затронут этой ситуацией. У нас нет проблем, урожайный год для нас. Однако мы не хотим, чтобы страны региона испытали проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
В среду в Минобороны сообщили, что делегации военных ведомств России и Турции на встрече в Москве провели переговоры, на которых обсудили вопросы безопасного выхода турецких торговых судов и вывоза зерна из украинских портов, а также подходы к обеспечению безопасного мореплавания в акватории Черного моря. Как уточнили в Минобороны, участники встречи также подчеркнули важность двустороннего взаимодействия, которое позволило турецкому сухогрузу «Азов Конкорд» выйти из порта Мариуполь.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для экспорта украинского зерна.
Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято.
Президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.