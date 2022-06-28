Турция согласилась на прием Швеции и Финляндии в НАТО

НАТО объявило о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии, детали пока не разглашаются, сообщила пресс-служба НАТО.

«Состоится церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО», – отметила пресс-служба, передает ТАСС.

Стороны подписали совместное заявление после переговоров в Мадриде, сообщил гостелеканал TRT Haber, который привел видео с церемонии подписания. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Как отмечает финская газета Helsingin Sanomat, встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон продлилась два часа и дала надежды на сдвиг с мертвой точки. Стороны прорабатывают совместный документ, однако пока неясно, будет ли это простое заявление или меморандум.

По сведениям финской газеты Iltalehti, в этом документе могут быть положения о приверженности сторон борьбе с терроризмом, а также некие пункты, которые снимут обеспокоенности Турции. Газета, однако, отмечает, что это заявление может считаться декларацией о намерениях.

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган представит специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на саммите лидеров НАТО в Мадриде.

Напомним, присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозится из-за позиции Турции, которая выдвинула двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО. Власти Финляндии не исключали, что процесс вступления в НАТО «застынет на месте». Тем не менее в США уверены, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс в скором времени разрешится.

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