Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

Послы Финляндии и Швеции передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе заявки на присоединение к альянсу.

Церемония передачи заявок транслировалась на сайте НАТО.

«Ваши сегодняшние заявки – исторический шаг. Союзники теперь предусмотрят следующие шаги. Интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчет. Мы нацелены рассмотреть все вопросы и достичь быстрых решений», – передает РИА «Новости» слова Столтенберга.

Он подтвердил позицию НАТО о том, что «каждая нация имеет право на определение собственного пути». «Ваши две страны сделали свой выбор после прохождения демократических процессов. Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции. Вы являетесь нашими самыми близкими партнерами, и ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность», – заключил генсек.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом. В Кремле подчеркивали, что дальнейшее расширение НАТО не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер.

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Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Североатлантический альянс уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на восток.

Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его словам, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

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