Чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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17 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Каким будет новый автомобиль «Москвич»

Россиянам предлагают пересесть на «Москвичи» Станислав Красильников/ТАСС
Сенсационное заявление сделало правительство Москвы, в руки которого перешел автомобильный завод в Москве от французской Renault. Желание города сохранить рабочие места понятно. Споры вызывало объявление о восстановлении из пепла автомобильного бренда «Москвич». Как это может выглядеть? Подробности...
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«Героическая» сдача в плен боевиков «Азова» станет примером для ВСУ

За сутки сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Украинские герои нужны Украине живыми», – заявил Владимир Зеленский, комментируя сдачу боевиков «Азова» в плен. В Киеве этот процесс уже назвали «гуманитарной операцией», а сами «азовцы» – «сохранением личного состава». Что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов и какой пример они подали украинским военным? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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Как будет выглядеть «глобальное НАТО»

НАТО расширится вплоть до границ Китая? EPA/VALDA KALNINA/EPA/ТАСС
Североатлантический альянс, НАТО должен действовать не только в Европе, но и очень далеко от Атлантики – в Индо-Тихоокеанском регионе. По крайней мере, в этом уверено руководство Великобритании. Почему именно Лондон выдвинул эту инициативу, как может выглядеть продвижение НАТО в Азии – и как его там встретят? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Легенда «Азова» закончилась бесславно

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
«Герої не вмирають…». Да! Они сдаются в плен на милость победителей. Подробности...
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Запад устроил Украине продразверстку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Индия остановила экспорт зерна. Германия предупреждает об угрозе начала сильнейшего со Второй мировой войны голода в мире. В ООН полагают, что если боевые действия на Украине продлятся год, то 90% населения окажется за чертой бедности. А Украина продает зерно и другое продовольствие. Подробности...
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Политкорректность убила американское кино

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вы думаете, Netflix терпит падение доходов в диких масштабах, потому что перестал подписывать противных русских? Нет. Потому что во всем мире людей уже тошнит от киноамериканщины. Подробности...
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Историческое поражение батальона «Азов»

Расширение НАТО споткнулось о Турцию

За что китайцы любят Россию

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

    Финская и шведская армии пополнят общую группировку Североатлантического альянса
    		   17 мая 2022, 19:45
    Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via REUTERS
    Текст: Артур Приймак,
    Денис Коробейников

    Финляндия и Швеция в среду официально подают заявки в НАТО. Правда, шведы оговорились, что вступают в альянс сугубо формально, размещать у себя ядерные ракеты и зарубежные военные базы они отказываются. Россия уже пригрозила обеим странам дипломатическими и военными ответными мерами, но отреагирует на приближение Североатлантического альянса к своим северным границам иначе, чем в случае с Украиной.

    Парламент Финляндии во вторник одобрил идею вступления в НАТО – 188 депутатов проголосовали за, лишь восемь выступили против. Глава МИД Швеции Анн Линде также подписала заявку в НАТО, она будет подана вместе с финской в среду. А уже в четверг президент США Джо Байден обещает принять у себя в Белом доме премьера Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё.

    Швеция и Финляндия делают исторический выбор, принимая решение о вступлении в НАТО. Об этом во вторник заявил король Швеции Карл XVI Густав, выступая по случаю государственного визита в Стокгольм президента Финляндии. «Швеция намерена присоединиться к оборонному альянсу НАТО одновременно и по согласованию с Финляндией. Это исторический выбор, который мы делаем плечом к плечу с братской страной, – заявил король. – Наши две страны сталкиваются с рядом проблем как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это придает нашей встрече более серьезные рамки, а также означает возможности для консенсуса и углубленного сотрудничества, чтобы вместе стать еще сильнее».

    Правда, надо напомнить, что Швеция, подавая свою заявку, сразу же выступила против размещения военных баз и ядерного оружия на своей территории, о чем говорится в заявлении правящей там Социал-демократической партии. В Финляндии власти подобной оговорки не делают.

    Китайские эксперты уже предположили, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия окажутся в «американской ловушке», это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times. Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что США теперь смогут разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако пока, отмечает эксперт, ни Москва, ни Хельсинки со Стокгольмом не собираются усиливать напряженность в отношениях ради интересов Вашингтона.

    «Россия в любом случае отреагирует на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, вопрос только в степени жесткости этого ответа.

    Если на территории этих стран появятся базы альянса, тогда Россия ответит размещением ракетных комплексов, в том числе с ядерным оружием, а также средствами ПВО, которые будет нацелены на территорию Финляндии и Швеции», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Он пояснил, что размещенное оружие альянса на территории этих Скандинавских стран будет представлять прямую угрозу для России.

    При этом, полагает Баширов, вряд ли стоит вводить санкции отдельно против Финляндии и Швеции, запрещая, к примеру, взаимный туризм. «Вопрос введения каких-то санкций – это не вопрос обиды, а вопрос безопасности. Как только появится некая новая угроза безопасности территории России, ее гражданам, тогда только будут приниматься встречные меры», – пояснил эксперт. По его словам, Москва могла бы ввести ограничительные меры, ужесточить таможенный и визовый режим – однако сразу в отношении всех стран НАТО, а не только двух новых членов.

    Вступление двух новых стран в НАТО не изменит принципиально ситуацию в регионе, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты». По его словам, альянс уже и так долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на восток.

    В свою очередь заместитель Лаврова Сергей Рябков пояснил, почему Москва спокойно относится к вступлению северных соседей в НАТО. «Если бы мы реагировали по-другому, то было бы: «Смотрите, как русские истерически реагируют – значит, их это решение задело». Понимаете, они сами не знают, чего они хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир», – сказал он.

    Накануне, выступая на саммите ОДКБ, президент Владимир Путин заявил, что само по себе решение Хельсинки и Стокгольма не угрожает России. «Что касается расширения, в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии и Швеции, то у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», – сказал он. Тем не менее «расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», пообещал российский лидер. Какой будет эта реакция, Москва определит исходя из тех угроз, которые будут создаваться, добавил он.

    Вскоре после выступления главы государства пресс-служба МИДа также заявила, что Россия будет вынуждена предпринять шаги, которые будут зависеть от условий интеграции каждого нового члена в альянс. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков напомнил, что у России нет территориальных споров со скандинавскими кандидатами в НАТО – в отличие от Украины. «В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», – цитировал Пескова ТАСС.

    Зато американская дипломатия использовала решение Хельсинки как удобный повод, чтобы вновь зазывать в состав альянса Украину. Временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин заявила, что Украина могла бы по примеру Финляндии примкнуть к НАТО сразу, минуя стадию ПДЧ (Плана действий по членству). «Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в альянс без ПДЧ», – рассуждала Квин.

    Позиция Путина логична и понятна, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Есть страны-кандидаты, которые бегут впереди паровоза, настаивают, чтобы у них размещались натовские базы, проводились совместные учения и так далее. Но другие желающие вступить в альянс страны занимают более сдержанную позицию. Скажем, финны могут сказать, что у них и так сильная армия. В прошлом году Хельсинки купил у США большую партию истребителей F-35. Следуя этой логике, им нет необходимости усиливать свой боевой потенциал за счет иностранных контингентов. По той же логике, видимо, действует и Швеция. Для Стокгольма и Хельсинки членство в альянсе – это скорее политическое, чем военно-техническое решение», – объясняет эксперт.

    Реакция Москвы на вступление северных соседей в НАТО действительно отличается от ответа на аналогичные попытки Украины, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «На Украине велась откровенная русофобская политика, ее власти разрывали все связи с Россией, запрещали людям разговаривать на родном для них русском языке и стремительно вооружались, чтобы затем действовать против нашей страны. Что касается Финляндии и Швеции, то у них другая позиция. Я уверен, что Финляндия будет заинтересована и в дальнейшем сохранении наших отношений», – заметил сенатор. Он полагает, что в Хельсинки откажутся от размещения военной инфраструктуры альянса на своей территории, а также не допустят размещения ядерного оружия.

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    «Надеюсь, что давние наработанные связи между нашими странами сработают, и Финляндия и Швеция не будут теперь заниматься такой оголтелой антироссийской политикой, как Польша, Чехия и страны Балтии», – надеется он. Сенатор отметил, что у России не было конфронтации с Финляндией и Швецией, и решение о вступлении этих стран в альянс продавили из Вашингтона. «Я думаю, что их очень заманивали и пугали «российской угрозой». Видимо, давление нарастало. Не забывайте, что эти страны являются членами Евросоюза и им сложно портить отношения c другими странами Запада», – подчеркнул сенатор.

    Швеция теперь присоединится к большому безъядерному клубу европейских стран – членов НАТО, поясняет Кортунов, напомнив, что в Европе не так много стран НАТО, где находится американское ядерное оружие. «Ядерное оружие из США есть в Германии, Италии и Турции – на авиабазе Инджирлик. Размещение ядерного оружия альянса требует отдельных договоренностей между странами возможного размещения и странами, которые этим оружием располагают. В данном случае это должны быть договоренности между США, Финляндией и Швецией. Если та же Швеция не захочет, то заставить ее будет почти невозможно», – говорит гендиректор РСМД.

    «Вашингтон и Брюссель ранее устанавливали для Стокгольма и Хельсинки разные формы сотрудничества с НАТО. В США настаивали на участии Швеции и Финляндии в миротворческих операциях НАТО – в частности, в операции США в Афганистане. В целом Вашингтон всячески рекламировал в Швеции и Финляндии членство в НАТО. То, что вопрос с членством Финляндии и Швеции в НАТО может решиться на протяжении нескольких недель, говорит о том, что Вашингтон как минимум давно к этому был готов, а как максимум давно этому способствовал», – заключил Кортунов.

    Во вторник днем МИД России объявил о выходе нашей страны из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Накануне и в Федеральном собрании объявили о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря. Эксперты полагают, что этот демарш косвенно связан с решением Финляндии и Швеции примкнуть к НАТО. Как заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович, «СГБМ – не первая и не последняя международная организация, из которой выходит Россия».

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