Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, передает телеканал Эс-вэ-тэ.

«Это кажется большим, серьезным, и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции. Заявка Швеции в НАТО будет подана вместе с заявкой Финляндии», – передает ТАСС ее слова.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что министры обороны ЕС полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство.

Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.

Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.