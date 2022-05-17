Лавров: НАТО уже учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании

Североатлантический альянс уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».

«И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на Восток. Поэтому в этом смысле, наверное, уже большой разницы (в связи с их вступлением в НАТО) нет», – приводит его слова ТАСС.

На ваш взгляд Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО? Да

Нет



Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для России вступление Финляндии в НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД