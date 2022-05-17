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Лавров: НАТО уже учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании
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Североатлантический альянс уже долгие годы учитывает территорию Финляндии и Швеции при военном планировании продвижения на Восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты».
«И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО, их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на Восток. Поэтому в этом смысле, наверное, уже большой разницы (в связи с их вступлением в НАТО) нет», – приводит его слова ТАСС.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для России вступление Финляндии в НАТО.
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Эксперт: Нейтральная Швейцария заколебалась
Швейцария, рассматривая варианты активизации сотрудничества с НАТО, в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет, заявил политолог Федор Лукьянов.
Как заявил Лукьянов в Telegram, «образцово-показательная нейтральная страна Швейцария заколебалась». «Минобороны говорит о вариантах активизации сотрудничества с США и НАТО, проведении совместных учений в условиях меняющейся ситуации с безопасностью в Европе», – сообщил он.
По словам Лукьянова, «представить себе всерьез, что Швейцария боится России, фантазии не хватает». Он считает, что «тут явно другое – Запад консолидируется на военно-блоковой основе, весьма быстро, и всем, кто относится к сообществу, надо как минимум обозначить движение в указанном направлении». «Так что Швейцария в очередной раз «переосмысляет» свой нейтралитет. Отнюдь не впервые», – заявил политолог.
Reuters сообщает, что министерство обороны Швейцарии готовит отчет о вариантах обеспечения безопасности, которые включают в себя совместные военные учения со странами НАТО. В отделе политики безопасности министерства заявили, что «в конечном счете, возможны изменения в интерпретации нейтралитета».
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Захарова: Отказ Финляндии и Швеции от нейтралитета развязывает России руки
Отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».
«То, что сейчас делают под нажимом Вашингтона Финляндия и Швеция, а на самом деле не их народы, а их политические силы, развязывает России руки. Сегодня Вашингтон, под давлением заставляя эти страны, которые много десятилетий проводили нейтральную политику невступления в военные блоки, заставляя их менять свою стратегическую направленность и курс, развязал нам руки», – передает ТАСС ее слова.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Путин пообещал ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции
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Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции, заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Кремле.
«Расширение военной инфраструктуры на эту территорию (Финляндии и Швеции), безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», – передает его слова ТАСС.
«Какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – добавил Путин.
При этом он отметил, что само вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозу для России.
«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса – Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает», – сказал он.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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Эрдоган: Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО
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Турция не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО и просит руководство стран не обижаться, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы не можем сказать «да». Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями.
В воскресенье президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.
Ранее Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.
6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
На этом фоне в Китае допустили
, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.
В Китае предупредили Швецию и Финляндию о ловушке НАТО
Поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка, пишет китайская пресса.
Китайские эксперты полагают, что после вступления в НАТО Швеция и Финляндия могут оказаться в американской ловушке, это повлечет дальнейшее ухудшение ситуации с безопасностью в Восточной Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.
Глава европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО позволит Вашингтону разместить в этих государствах стратегические вооружения. Однако, как отмечает эксперт, на Россия, ни Швеция с Финляндией не собираются эскалировать ситуацию ради интересов США. Подчеркивается, что Москва, Стокгольм и Хельсинки намерены решать вопросы путем переговоров.
Напомним, как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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Берлускони посетовал на отсутствие способных вести переговоры с Путиным лидеров
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Ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины, заявил лидер итальянской партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.
«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе», – заявил Берлускони. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол», передает РИА «Новости» со ссылкой на ANSA.
Берлускони указал, что Италия также участвует в конфликте, поставляя оружие Киеву – не только «легкое оружие», но и «танки и тяжелые вооружения». Это, по его словам, означает, что «санкции сильно повлияют на экономику» страны. Кроме того, «еще больший ущерб будет в Африке, а затем, возможно, будут волны беженцев».
Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.
Напомним, американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.
Россия предупредила Швецию об ответных шагах после вступления в НАТО
Россия после вступления Швеции в НАТО будет вынуждена предпринять ответные шаги, которые будут зависеть от условий интеграции Стокгольма в Североатлантический альянс, следует из заявления МИД России.
«Вступление Швеции в НАТО нанесет существенный ущерб безопасности Северной Европы и на европейском континенте в целом. Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пресс-службе отметили, что в этом плане многое будет зависеть от конкретных условий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая перспективу размещения на шведской территории ударных систем вооружений этого военного блока.
В МИД также уточнили, что в любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений.
«Со своей стороны убеждены: такой выбор находящихся сегодня у власти в Швеции политиков не отвечает долгосрочным интересам шведского народа», – говорится в заявлении.
В понедельник президент Владимир Путин заявил, что Россия ответит на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО
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Официальное решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, принято правительством королевства, заявила на пресс-конференции премьер-министр Магдалена Андерссон.
«В шведском риксдаге (однопалатном парламенте) подавляющее большинство голосов – за вступление Швеции в НАТО. На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», – приводит ее слова ТАСС.
Ранее в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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Шотландия захотела вступить в НАТО после обретения независимости
Шотландии после обретения независимости следует вступить в НАТО для обеспечения безопасности в связи с ситуацией на Украине, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен в вашингтонском Институте Брукингса.
«События последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что такая позиция абсолютно правильна. Я твердо убеждена, что в сочетании с прочными отношениями с Великобританией членство в ЕС и НАТО станет краеугольным камнем политики безопасности независимой Шотландии», – передает ТАСС ее слова со ссылкой на Times.
Стерджен отметила, что «стратегическое положение на северной окраине Европы, недалеко от Арктики» и ее роль возрастает с учетом активности российских подводных лодок в Северной Атлантике. По ее словам, членство в НАТО будет «не только жизненно важным для безопасности Шотландии», это позволит ей во взаимозависимом мире способствовать коллективной безопасности соседей и союзников.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что пока Лондон помогает Киеву вести войну до последнего украинца, британцы пропустили «политическое землетрясение» на своей территории – так британские эксперты называют сейчас итоги выборов в Северной Ирландии, на которых победила партия «Шинн Фейн» («Мы сами»).
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Захарова призвала членов НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто демократ
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» предложила государствам-участникам НАТО разобраться, кто из них террорист, а кто представитель демократии.
«Это же втягивание, это никакая не инициатива стран, это втягивание стран в этот альянс. Второй момент – это единство так называемое в рядах, которое нам сейчас и демонстрируют. Как интересно получается: оказывается, один член НАТО обвиняет других членов НАТО в наличии террористических элементов во властных структурах этих государств. Пусть они сначала внутри себя разберутся, кто у них террорист, а кто у них демократия», – передает РИА «Новости» ее слова.
Захарова добавила, что участникам НАТО нужно «дать возможность насладиться друг другом в этот исторический момент». «Давайте потянем эту паузу», – сыронизировала она.
Ранее Захарова заявила, что отказ Финляндии и Швеции от невступления в военные блоки под нажимом Вашингтона развязывает России руки.
Тем временем глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что министры обороны ЕС полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
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Лукашенко: ОДКБ должна быть едина против расширения НАТО
Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться в одиночку с попытками расширения НАТО, странам ОДКБ необходимо проявлять больше единства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.
«Пусть они (министры иностранных дел стран ОДКБ – прим. ВЗГЛЯД) подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств. Мы должны заблаговременно выработать в организации свою позицию и довести до мирового сообщества. Мы в этом должны быть едины», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Ранее Владимир Путин пообещал ответ на расширение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
До этого в МИД призвали не рассчитывать на принятие Россией вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине этой недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил разницу между вступлением в НАТО Финляндии и Украины.
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Глава МИД Турции провел переговоры с генсеком НАТО
Состоялись телефонные переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщил источник в турецком министерстве.
Источник ТАСС при этом не уточнил детали беседы.
Тем временем Госдеп сообщил, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман обсудила в Вашингтоне с замминистра иностранных дел Турции Седатом Оналом «необходимость солидарности между союзниками и партнерами по НАТО» в связи с проводимой на Украине российской военной спецоперацией. Шерман поблагодарила Онала за «решительную и активную поддержку Украины».
В свою очередь, новый пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила уверенность, что НАТО достигнет консенсуса по вступлению в альянс Финляндии и Швеции, несмотря на возражения Турции. Вашингтон «приветствует нынешние заявления правительств Финляндии и Швеции об их намерении стремиться к членству в НАТО».
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО, но просит руководство этих государств не обижаться. С точки зрения Эрдогана, некоторые европейские государства (он указал на Швецию и Нидерланды) стали «гостевыми домами» для террористических организаций. Турецкий лидер упомянул две запрещенные в Турции структуры – Рабочую партию Курдистана и леворадикальную группу «Революционная народно-освободительная партия – Фронт».
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
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Россия выслала двух сотрудников посольства Финляндии
Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД России: ему объявлено, что Москва в качестве ответной меры высылает двух сотрудников финского посольства, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в Telegram.
Вас беспокоит предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО?
«Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве», – говорится в сообщении.
Напомним, 15 мая Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО). При этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.
Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски несет для России вступление Финляндии в НАТО.
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Глава МИД Швеции подписала заявку в НАТО
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, передает телеканал Эс-вэ-тэ.
«Это кажется большим, серьезным, и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции. Заявка Швеции в НАТО будет подана вместе с заявкой Финляндии», – передает ТАСС ее слова.
До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что министры обороны ЕС полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство.
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.
Боррель: ЕС полностью поддержит прием Финляндии и Швеции в НАТО
Министры обороны Евросоюза полностью поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку это укрепит альянс и европейское единство, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС в Брюсселе.
«Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и это усилит Североатлантический альянс», – передает ТАСС его слова.
Боррель выразил надежду, что НАТО «сможет преодолеть сопротивление Турции приему этих стран».
Ранее китайские СМИ предупредили, что поддержка намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО со стороны США – это ловушка.
Как ожидается, в середине этой недели заявку на вступление в НАТО подадут Финляндия и Швеция. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит членство Финляндии и Швеции в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями.