Финляндия рискует повторить ошибку Украины

Взгляд
5 марта, суббота  |  Последнее обновление — 17:34  |  vz.ru
Разделы

США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Исход украинской операции зависит от каждого из нас

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждет суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал тяжелым решение по спецоперации на Украине
    Путин: Мы не планируем вводить никакого особо положения на территории России Французские власти посоветовали компаниям «не спешить с уходом из России» «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов за рубеж с 8 марта В России решили возобновить туристический кешбэк
    Путин исключил участие призывников в спецоперации на Украине Басурин назвал число вышедших из Мариуполя мирных граждан Появилась схема обмана россиян на фоне санкций против банков Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить рейсы за границу
    Путин назвал правильным решение не ограничивать спецоперацию Донбассом Захарова объяснила назначение улетевшего в Вашингтон «неопознанного борта» Аналитик оценил угрозу ограничений на поставки импортного алкоголя в Россию Эксперт оценил сообщения о возможном запрете поставок техники Samsung

    обвинен в госизмене


    Cтало известно об убийстве члена украинской переговорной делегации

    «помощь не придет»


    Политолог назвал цель нападок Зеленского на США и НАТО

    «не идиоты»


    Эксперт рассказал о провале идеи ЕС поделиться истребителями с Украиной

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    стратегический товар


    Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Финляндия рискует повторить ошибку Украины

    Президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО
    		   5 марта 2022, 17:00
    Фото: facebook.com/puolustus
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Финляндия готова обсуждать вступление страны в НАТО, заявил президент Саули Ниинисте. Ранее он исключал такую возможность, однако Североатлантический альянс настойчиво оставлял свои «двери открытыми». Действительно ли Хельсинки готов отказаться от нейтрального статуса, какие риски такой шаг может нести для России и как наша страна должна на них реагировать?

    Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News заявил, что правительство страны открыто к обсуждению вступления страны в НАТО. По его словам, ситуация поменялась как в Финляндии, так и в Швеции – впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление в НАТО.

    «Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.

    Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.

    Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг вновь повторил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу – двери альянса для них открыты. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести такое заявление.

    В конце октября стало известно о значительном ухудшении отношения жителей Финляндии к России. Более половины финнов уже тогда считали Россию военной угрозой, согласно результатам опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (Eva). В 2012 году положительно страну воспринимали 63% финнов, а сейчас – лишь 34% участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45%. Отмечается, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения. Позитивнее всего к России относятся 65-летние и старше.

    Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждал, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают «негативные события», среди которых, по их мнению, ситуация на Украине, в Сирии и инциденты с блогером Алексеем Навальным. Любопытно, что несмотря на противоречивое отношение к России, на тот момент финны традиционно выступали против вступления страны в НАТО.

    При этом в середине февраля соседняя Швеция обнародовала внешнеполитическую декларацию на 2022 год. В документе указано, что страна не планирует подавать заявку в НАТО, а вместо этого предпочитает развивать военное сотрудничество с Финляндией.

    «Финляндия может вступить в НАТО, но ее и сейчас нельзя назвать нейтральным государством из-за стремительной милитаризации. В страну возвращается «дух Маннергейма», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

    «Вступление в НАТО закончится для Финляндии большими проблемами, потому что охранять границу длиной 1,5 тыс. километров сложно и дорого не только нам, но и им. Создание дополнительных военных рисков будет носить обоюдный характер. Зачем им это, я не понимаю», – отметил эксперт. По его словам,

    географическое положение Финляндии требует, чтобы у руля в этой стране был здравомыслящий лидер.

    «До недавнего времени так и было, но, как мы видим, даже Ниинисте начал поддаваться политической истерике вместо того, чтобы придерживаться холодного ситуационного анализа», – указал политолог. При этом никто не собирался вовлекать Хельсинки в текущий конфликт, напомнил аналитик. «У наших стран наработан очень прочный фундамент экономического и политического взаимодействия. Тем не менее Финляндия может выбрать неверную дорогу», – добавил собеседник.

    Межевич выразил надежду, что заявления Ниинисте не перейдут в реальную плоскость. «Хельсинки забывает, что имеет дело не с Россией образца 1918 года. Однажды на приеме в финском посольстве я указал, что на суверенное право Финляндии вступать в НАТО Россия реализует свое суверенное право реагировать на подобный шаг применением современных систем вооружения», – напомнил политолог.

    По его словам, референдум о вступлении Финляндии в НАТО разделит страну примерно поровну. «Все будет, что называется, «на тоненького». Поэтому тут точно прогнозировать результат трудно. Но если это все-таки произойдет, России нужно будет разместить ракетные системы на своих островах в Финском заливе, чтобы подлетное время до Хельсинки составляло 30 секунд», – пояснил глава РАПИ.

    Эксперты также напомнили, что в последние 20 лет среди части элит Украины была популярна идея «финляндизации» страны. На практике она означала бы военный нейтралитет Украины и возможность зарабатывать большие деньги на транзите товаров и услуг из России в ЕС и обратно. Но теперь, судя по всему, уже сама Финляндия находится в шаге от «украинизации» и потенциальной демилитаризации.

    В свою очередь, главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович отметил, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО – прежде всего западная инициатива. «В ситуации вокруг Украины Западу нужно искать какие-то рычаги давления на Россию, которые заставили бы Москву остановить военную операцию и все последующие политические изменения в этой стране. В отсутствие реального военного ответа со стороны альянса его расширение на нейтральную часть Скандинавии выглядит вполне вероятной альтернативой», – считает он.

    «Что касается самих Швеции и Финляндии, то там популярность идеи вступления в НАТО росла последние несколько лет, особенно это касается Финляндии. Там усиленно формировали соответствующее общественное мнение, но при этом отказ от нейтралитета будет равносилен слому многолетних политических традиций этих двух стран», – отметил эксперт.

    «Для Швеции нейтралитет – это основа основ ее сегодняшнего благополучия. Сами шведы считают, что они стали одной из самых преуспевающих стран мира в социальном развитии именно благодаря отказу от активной силовой составляющей в политике. В результате Швеция избежала участия в Первой и Второй мировых войнах, – пояснил собеседник. – Если сейчас агенты вступления страны в НАТО приравнивают сегодняшнюю ситуацию к началу Второй мировой войны и говорят о Третьей мировой, то для многих шведов это, напротив, является аргументом для сохранения нейтрального статуса».

    «А Финляндия – это страна, сумевшая из бывшей национальной окраины Российской империи стать одной из преуспевающих и развитых стран Запада именно благодаря отказу от коалиций, активной внешней политики и сближению с Востоком – с СССР, а после его распада – с Россией», – рассказал Носович.

    «В межвоенное время эта страна была достаточно депрессивной и отсталой. Ее ставка на нацистскую Германию в период Второй мировой войны себя не оправдала, и после 1945 года финны сделали вывод, что невступление ни в какие альянсы и выполнение функции посредника в конфликтах России и Запада – наиболее выгодная позиция для них», – объяснил аналитик. При этом эксперт подчеркнул, что нейтралитет Финляндии был не только решением самих финнов, но и навязан Москвой как условие неприсоединения Финляндии к Советскому Союзу.

    «Эта историческая память в финском обществе остается, и она, конечно, служит своеобразным якорем на вступление в НАТО как наиболее убедительный аргумент в пользу нейтралитета», – считает Носович.

    По мнению политолога, для Швеции и Финляндии вступление в НАТО – не предопределенный вариант. «Хотя, конечно, вероятность этого возросла. Президент Финляндии – осторожный политик, который ценит личные отношения с Владимиром Путиным и возможность договариваться с Россией. Более того, даже Карибский кризис в свое время не заставил Финляндию вступить в военно-политический блок», – добавил собеседник.

    «При этом России необходимо все указанные аспекты доносить до своих шведских и финских коллег прежде всего через посольства. А если Швеция и Финляндия все-таки вступят в Североатлантический альянс, то России нужно будет усиленно милитаризировать свой Северо-Западный федеральный округ и увеличивать присутствие в регионе Балтийского моря, поскольку блоковый статус этих стран будет представлять непосредственную угрозу Санкт-Петербургу», – заключил Носович.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •