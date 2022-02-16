Швеции вступить в НАТО мешает оружейный бизнес

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16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 21:32  |  vz.ru
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В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
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«Мы не понимаем, что у Путина в голове»

Западные спецслужбы жалуются на неспособность просчитать действия президента Путина Patrick Semansky/AP/ТАСС
«Путин заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной». Такими словами в западных СМИ комментируют несостоявшееся «вторжение» России на Украину, назначенное Байденом на 16 февраля. Несмотря на несбывшийся прогноз, американские и британские аналитики продолжают называть новые даты войны. Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Германия примет участие в принуждении Киева к миру

Лидеры России и Германии солидарны в важности выполнения Минских договоренностей Kay Nietfeld/Reuters
Визит германского канцлера Олафа Шольца в Москву запомнится не только его пикировкой с российским президентом Владимиром Путиным по поводу Донбасса, НАТО и Югославии. Главное, что немецкий руководитель был вынужден открыто разочаровать Украину. В частности, по поводу того, как именно надо выполнять Минские соглашения. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Для распространения фейков о ковиде используют котиков

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв. Подробности...

Как зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1916 года русские овладели турецкой крепостью Эрзерум. Стремительное, особенно по меркам Первой мировой, наступление проходило в тяжелейших условиях. И все-таки наши предки овладели важной вражеской крепостью. Подробности...
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Украине необходимо вторжение здравого смысла

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

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Тиктокеры из США на войне с Россией

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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Швеции вступить в НАТО мешает оружейный бизнес

    Шведские и финские военные часто проводят совместные маневры
    		   16 февраля 2022, 21:20
    Фото: forsvarsmakten.se
    Текст: Ростислав Зубков

    Швеция заявила, что вступлению в НАТО предпочтет военное сотрудничество с соседней Финляндией. Между этими двумя странами де-факто уже давно действует оборонительный альянс. Однако в условиях, когда расклад сил в Европе быстро меняется, финны и шведы уже вполне могут и узаконить свой альянс, оставаясь при этом вне НАТО. Стоит ли России опасаться появления финско-шведского боевого блока у своих границ?

    В среду правительство Швеции обнародовало внешнеполитическую декларацию на 2022 год. В документе указано, что страна не планирует подавать заявку в НАТО. «Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», – цитирует ТАСС главу шведского МИД Анн Линде, которая представила декларацию в парламенте.

    В спор с министром вступили оппозиционеры, по мнению которых вступление в НАТО укрепит положение королевства. «Я думаю, что это было бы плохо для безопасности Швеции, – парировала Линде. – Было бы безответственно прямо сейчас менять нашу линию политики безопасности, мы обеспечиваем стабильность и предсказуемость».

    Кроме того, оппозиционеры из Умеренной коалиционной партии, фракции «Шведские демократы», партии Центра и фракции «Либералы» потребовали отправить Украине военное снаряжение, которое не нужно самой шведской армии. Линде возразила, что помогать можно не только оружием, но и деньгами, что Стокгольм и делает. По ее словам, власти ежегодно выделяют Киеву примерно 27 млн долларов.

    Интересно, что в своей доктрине Стокгольм воздержался от критических оценок действий Североатлантического альянса, но подчеркнул право на выбор «собственной политики безопасности». «Наша оборонная политика основана на двух столпах: укрепление национального потенциала и углубление международных оборонных союзов. В этом плане мы занимаем уникальное положение в сотрудничестве с Финляндией», – говорится в документе.

    Как известно, Финляндия – одна из немногих стран Европы, которая, как и Швеция, чтит принципы нейтралитета. Две соседние страны не раз декларировали, что не желают быть в НАТО, хотя в самом альянсе их ждут, можно сказать, с распростертыми объятиями. Правда, финское правительство, как и шведское, недавно напомнило, что оставляет за собой право при желании вступить в альянс. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести такое заявление.

    Нежелание шведов примкнуть к НАТО контрастирует с их стремлением еще теснее сотрудничать в военной сфере с финнами. Как напоминает главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович, де-факто военный альянс Швеции и Финляндии уже существует. «Их объединяет не только нейтральный статус, но и историческое прошлое – до вхождения в состав Российской империи Финляндия долгие века была шведской провинцией. Обе значительно преуспели в экономическом развитии, и опорой для этого послужила их общая установка на нейтралитет во внешней политике.

    Швеция придерживается нейтралитета уже 200 лет, со времен наполеоновских войн, а Финляндия – после Второй мировой войны»,

    – напомнил собеседник газеты ВЗГЛЯД. «В результате ставки на нейтралитет обе страны попали в список наиболее развитых не только своего региона, но и всего мира. На фоне нынешнего кризиса, возникшего вокруг Украины, шведам особенно приятно лишний раз «показать товар лицом» своим избирателям и международным партнерам, то есть продемонстрировать преимущества нейтрального статуса», – полагает Носович.

    Но эксперт не исключает, что стремительные перемены в политическом ландшафте Европы приведут к тому, что Швеция и Финляндия пойдут и на официальное заключение военного альянса.

    «Это формальность, которая поможет им сплотиться, исходя из тактических соображений. Шведам в таком случае стало бы гораздо легче сбывать финнам больше оружия, чтобы развивать свой военно-промышленный комплекс. Как для любой страны со своим ВПК, для Швеции стоит принципиальный вопрос – как искать рынки сбыта за рубежом. Именно поэтому королевство не хочет, чтобы Финляндия вступала в НАТО, чего от Хельсинки активно добивались Брюссель и Вашингтон последние несколько лет. Если Финляндия войдет в альянс, ей придется, как и странам соседней Прибалтики, покупать оружие у своих союзников по блоку, прежде всего у американцев», – пояснил политолог.

    «Идея финско-шведского оборонительного или наступательного, смотря по ситуации, союза впервые появилась еще в конце 1920-х. Стокгольм ее долго рассматривал, но в итоге принял решение отказаться, поскольку счел, что в случае конфликта с СССР Финляндия не сможет сопротивляться своему восточному соседу», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

    По его словам, в той или иной форме военная координация двух стран – особенно их военных флотов в Балтийском море продолжалась и после Второй мировой войны. «А сейчас мы слышим отголосок этих старых идей», – добавил собеседник. «Однако пока это всего лишь заявление о потенциальных намерениях, и все, – добавил Межевич. – Зато обе страны уже активно сотрудничают с НАТО. Финляндия, как и Швеция, не собирается вступать в альянс, хотя при этом оставляет за собой опцию изменить свое решение в любой момент. Но в таком случае, кстати, мы оставляем за собой право соответствующим образом реагировать на это по всей длине российско-финской границы, составляющей 1,5 тысячи километров».

    «Швеция производит оружие – истребители, катера, противокорабельные ракеты. Так что в этом смысле кооперация с Финляндией для нее была бы весьма благоприятна, – говорит доктор военных наук Константин Сивков. – Тем более, что они у них общая граница, они схожи по климатическим условиям. Но говорить об оборонном союзе пока не приходится», – добавил эксперт.

    «Обе эти страны так или иначе участвуют в программах НАТО, хотя и не планируют подавать заявку на членство. Руководство НАТО, в свою очередь, оказывает влияние на общественное мнение местного населения, пугая его «российской угрозой», – добавил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко. В этой связи опубликованная шведскими властями декларация – это позитивный сигнал, поскольку подтверждает курс на нейтралитет, сказал он, добавив: «И какая нам разница, создадут ли финны и шведы оборонный союз? Пусть хоть сольются в одну страну. Нам главное, чтобы они не вступили в НАТО».

    Тем временем у российских дипломатов связь Швеции и Финляндии с НАТО вызывает тревогу. Об том заявил Константин Гаврилов, руководитель нашей делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. «В последнее время мы видим тревожные тенденции затягивания нейтральных государств в орбиту Североатлантического альянса. Одной из главных форм их сотрудничества остаются совместные учения», – сказал он.

    Гаврилов напомнил, что в маневрах НАТО Arctic Challenge регулярно участвуют десятки самолетов и стран-участниц альянса, и нейтральных государств. При этом используются базы, например, на шведской и финской территории, а сами маневры, по словам дипломата, явно носят наступательный характер. В прошлом году блок проводил масштабное учение Defender Europe 2021, подключив к нему и войска внеблоковых Швеции, Финляндии и Австрии. «В ходе крупномасштабных маневров к российским границам были передислоцированы значительные контингенты войск. Мы это фиксируем», – предупредил Гаврилов.

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