Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.

27 октября 1981 года подлодка Балтийского флота С-363, «старушка» 613-го проекта, села на мель в шведских территориальных водах в мелководной бухте у острова Турумшер. Не стоит повторять подробности события, о нем написано немало. Добавим лишь, что шведы обнаружили (или утверждают это) радиоактивное излучение со стороны носовой части подлодки, из чего ими был сделан вывод о наличии на борту торпед с ядерной боевой частью. Кроме того, неподалеку сами шведы испытывали свои новейшие торпеды, и это дало им повод думать, что наши моряки внаглую шпионили за ними.

До сей поры официальная позиция как СССР, так и России состоит в том, что это была ошибка экипажа. Про подготовку этого экипажа до сих пор рассказывают разные ужасы, а с учетом того, что и лодка была, мягко говоря, не новая – видимо, никакого умысла с советской стороны действительно не было. Шведы, в свою очередь, парируют это тем, что в ту зону, где села на мель лодка, даже в надводном положении сложно зайти, а С-363 как-то зашла, это явно не похоже на ошибку.

На самом деле, всё очевидно – роковое стечение обстоятельств завело неподготовленный экипаж туда, куда завело. В тот раз всё обошлось, лодку вывели, виновных наказали – и вроде как всё должно было закончиться. Несчастная С-363 получила кличку «Шведский комсомолец», как неофициальное признание анекдотичности произошедшего. Но на самом деле ничего не закончилось. Всё только начиналось.

Сразу после «Шведского комсомольца» шведы снова начали засекать в своих территориальных водах чьи-то подводные лодки. Сегодня в России принято над ними смеяться, вспоминая разные фейки типа звуков рыб и прочее, что просачивалось в прессу… Однако история эта совершенно не смешная.

Подлодки-фантомы

Команда «крестоносцев»-республиканцев, пришедшая к власти в США вместе с Рейганом, не стеснялась в средствах для того, чтобы расправиться со своим врагом – СССР. Какая связь между этими людьми и шведскими подлодками-фантомами? Прямая. Шведы – одержимая паранойей нация. Для иллюстрации приведем пример – у них показывали фильм, в котором русские травили шведов рукотворными дождями с психотропными веществами в воде, и народ это смотрел. Такая паранойя и в военно-морских делах имела старые корни. Так, в 60-х годах и позднее шведы регулярно объявляли об охоте на чьи-то подлодки в своих территориальных водах, но ни доказательств, ни записей не предоставляли. Также известно, что шведы регулярно минировали свои территориальные воды даже в конце ХХ века, что является беспримерным фактом.

Вот только в 1980-х всё было по-другому. Теперь у них были и доказательства, и записи. Приведем для начала общеизвестные данные. Итак, список некоторых инцидентов. Всего в 80-х их было 36.

1 октября – 13 октября 1982 года. Признаки наличия подлодки вблизи Харсфиорда (швед. Hårsfjärden). Шведы применяли глубинные бомбы, потом имела место детонация мины. Этот случай будет подробно разобран ниже.

Май 1983 года. Два случая. Первый – детонация якорных мин в фиорде Тёрефьёрд (швед. Törefjärden) Ботнического залива и контакт вертолетов ПЛО с ПЛ в районе города Сундсвалль (швед. Sundsvall).

Лето 1983 года. Поиск ПЛ в бухте Тёрёвикен (швед. Töreviken).

Август 1983 года. Охота за подводной лодкой в бухте Карлскруна и одноименном архипелаге. Лодка якобы обнаружена прямо в базе ВМС Швеции, применены глубинные бомбы.

9 февраля – 29 февраля 1984 года. Еще одна поисковая операция в бухте Карлскруна. Использованы 22 глубинные бомбы.

Июнь 1986 года. В районе острова Готланд очевидцы заметили, как нечто погружается в воду. Было проведено обследование морского дна, установлено наличие на дне следов гусениц подводного гусеничного транспортного средства, длина следа 1100 метров (донные гусеничные транспортеры в США, СССР и Великобритании использовались для секретных операций на дне, используются они и сейчас).

Июнь 1987 года. Акустический контакт с лодкой во фиорде Тёрефьёрд.

Лето 1987 года. У города Каппелхамнсвикен (швед. Kappelhamnsviken) на острове Готланд обнаружены на морском дне четкие следы подводного транспортного средства.

Июнь 1988 года. Предположительно, иностранная подводная лодка обнаружена в бухте Ховригебуктен (швед. Hävringebukten) в районе Окселёзунда (швед. Oxelösund). Записаны шумы винтов и продувки балластных цистерн.

В отличие от того, что было до С-363, эти сообщения имели доказательную базу. Разберем самый первый случай в списке.

Октябрь 1982

В сентябре 1982 года Швецию посетил отряд американских кораблей, в числе которых был корабль снабжения «Мононгахила». Вскоре местные жители с удивлением обнаружили, что за выходящими обратно в море американскими кораблями идут маленькие перископы – слишком маленькие для нормальных подлодок. Возникло предположение о том, что на большом корабле снабжения были две сверхмалые подлодки.

Сразу после этого начались американо-шведские противолодочные учения, а в районе этих учений шведским подлодкам было запрещено погружаться. Учения закончились, американцы ушли, а потом начались чудеса. С 4 октября и гражданские суда и военные корабли Швеции наблюдали в территориальных водах … подлодку! Она то всплывала по рубку, то показывала перископ, потом погружалась. По ней пытались применить береговую артиллерию, но не успели. Вдогонку был послан ракетный катер «Моде», и его командир успел увидеть рубку погружающейся подлодки. В своем докладе он отчетливо указал, что это не советская подлодка.

Неизвестная маленькая лодка терроризировала шведов трое суток, а потом исчезла. Ее бомбили глубинными бомбами, но тщетно.

Швеция стояла на ушах, а 11 октября на одном из выставленных в шведских территориальных водах минных заграждений произошел взрыв. 600-килограммовая мина подняла в воздух столб воды высотой 60 метров, который видели с береговых наблюдательных постов. Высланный на проверку вертолет обнаружил странное – недалеко от места предполагаемого взрыва на воде было яркое желто-зеленое пятно красителя, очень большого размера.

Что это такое? Всё просто, на американских лодках есть система сигнализирования об аварии – специальная жидкость, выпущенная из специального резервуара, образует на поверхности мономолекулярную пленку яркого цвета, хорошо заметную визуально и в радиолокационном диапазоне. Тогда такие системы были только у американцев.

Противолодочный вертолет, пролетевший над акваторией, уверенно засек своим магнитометром крупный металлический объект на дне – лодка! Казалось бы, вот они – враги, бери их тепленькими, но по какой-то странной причине в ВМС Швеции пришел приказ ничего не делать. Долгие часы акустики береговой сети гидрофонов слушали, что происходит в районе. Вот скрежет металла и какие-то звуки. Удары кувалд. Какой-то высокочастотный звук (отрезные машины?). Похоже, там на дне идет борьба за живучесть – экипаж изо всех сил пытается исправить повреждения от взрыва, устранить течи, откачать воду и спастись.

Ближе к ночи шведы услышали обороты вала, 30 или 40 в минуту, но это был именно вал. Потом – металлический скрежет, как будто что-то волочилось по морскому дну. К 13 октября вице-адмирал Брор Стефенсон запретил какие-либо действия против лодки, и она тихонько поползла на минимальной скорости с постоянными остановками валолинии... Акустики слышали, что валолиния повреждена, был поврежден и гребной винт – и это отчетливо прослушивалось. Потом – только еле слышный удаляющийся шум винта.

Только после этого военным разрешили нести службу в обычном режиме и произвести осмотр дна. Аккуратно обследовав дно за минным заграждением, шведские военные обнаружили там большое количество деформированных металлических фрагментов. Вертолет, отследивший лодку снова, точно навел на нее противолодочный корабль, но командиру запретили применять все имевшиеся у него глубинные бомбы, разрешив сбросить только две вместо шестнадцати, что было недостаточно для ее поражения. Фактически командование отпустило «непрошеного гостя».

Больше именно эта подлодка в шведских водах не встречалась никогда. А в следующем году американская атомная подлодка Seawolf SSN-575 (не путать с той, которая сейчас в строю, Seawolf SSN-22, это другая лодка) зашла на длительный ремонт на военно-морскую верфь Майр-Айленд в США.

По слухам, лодка выполняла секретное задание в территориальных водах СССР и была сильно повреждена. Вот только на нашей стороне никаких сведений о расстреле американской АПЛ в те годы нет, а мины мы тогда уже не ставили. В то же время лодка получила подряд награждения (степени квалификации) в номинациях «Боевое превосходство», «Инженерная подготовка», «Боевое обеспечение» и – внимание – «Борьба за живучесть» (DC – Damage control)! И одновременно с этим всем, еще и «Военно-морскую экспедиционную медаль». Повреждения у нее были серьезные. С кем же и где она воевала в конце 1982-го – начале 1983-го?

Могла ли эта атомная подлодка действовать на Балтике? Технически – без проблем. «Сивулф» был маленькой лодкой, немногим больше наших «Варшавянок». Датчане – верные цепные собаки американцев, пропустили бы атомоход через проливы без проблем и скрытный проход бы обеспечили. Кроме того, для американцев характерно в целях маскировки отправлять на секретные операции лодки не со «своих» ТВД. Так, «Парче», которая ставила «прослушку» на советские донные кабели в Охотском море, пришла с Атлантики, а «Сивулф», действуя в Европе, скрытно пришел с Тихого океана. Все совпадает.

Так не «Сивулф» ли изображал шведскому населению советскую подлодку? Но если так, то почему шведским военным не дали ее добить? И кто потом лазил в их территориальные воды? И куда сегодня делись все улики? И зачем всё это было?

Расследование Тунандера и «Военная Швеция»

Таинственные подлодки перестали появляться в шведских водах в 1988 году, сразу после де-факто капитуляции Горбачёва перед Западом. А в 1990-х и позже в Швеции обнаружилось ни много ни мало собственное «глубинное государство» – группировки высокопоставленных военных, политиков, деятелей ВПК, которые выполняли в этой стране тот же функционал, как и «тайная власть» в США. Вот только шведские «глубинные» были связаны с американцами – например, через пресловутую сеть «Гладио», выходцем из которой, как считают некоторые исследователи, был премьер Карл Бильдт. А еще эти люди отличались глубоким милитаризмом, желанием большей вовлеченности нейтральной Швеции в военные события как в Европе, так и в мире. В конце концов, есть же у шведов мощный ВПК? Почему бы где-то и на ход событий силой не влиять?

На беду этой глубинной или, как потом ее назовут, «Военной Швеции», в стране против нее настроено слишком много людей. Один из них оказался и достаточно дотошным, чтобы докопаться до сути, и достаточно везучим, чтобы опубликовать свои находки до того, как его кто-то мог бы признать опасным. Этого человека звали Оле Тунандер, и изначально он занимался именно расследованиями деятельности проамериканского шведского «глубинного государства» – «Военной Швеции». Тунандер, будучи профессором Института исследования Мира в Осло (Норвегия), оказался в удачной ситуации – будучи шведом со связями, он мог опрашивать людей в своей стране. Работа позволяла иметь ему массу времени, а нахождение за границей выводило его из-под риска каждодневного наблюдения со стороны шведских спецслужб, если бы таковое понадобилось кому-то.

Тунандер, пытаясь узнать, как так получилось, что к власти в Швеции пришли проамериканские противники нейтралитета, потихоньку вышел на то, что им помогала раскрутка военной угрозы в Швеции. А ее двигали именно неизвестные подлодки. Тунандер начал «копать» эту тематику, встречаться с офицерами шведских вооруженных сил и бывшими государственными деятелями.

Обрывки информации, которую он получал от всех этих людей, говорили вот о чем. После эпопеи с С-363, Швеция стала жертвой обширной психологической операции США и НАТО, целью которой был разогрев враждебности шведского населения по отношению к СССР и нагнетание военного психоза в стране. Неизвестные подлодки были главным средством, а зарождающееся внутри шведского общества «глубинное государство» («военная Швеция») и было той силой, которая ни разу за много лет не дала устроить полноценную охоту за непрошеными гостями, которая для Швеции с ее противолодочными средствами не была бы проблемой. Но вместо этого «неизвестные» подлодки много лет подряд запугивали шведское население, безнаказанно действуя в шведских водах.

Тунандер смог выйти даже на британских офицеров дизель-электрических подлодок типа «Оберон», которые в 1980-х использовались для заброски британских спецподразделений в Калининград и Советскую Прибалтику, а также их эвакуации после выполнения заданий. Эти офицеры подтвердили ему, что после таких рейдов в СССР «Обероны» ходили к шведским берегам, на север Ботнического залива. Правда, подробностей ему не сообщили.

В начале девяностых Тунандер познакомился с капитаном ВМС США Робертом Бэтхёрстом, бывшим помощником военно-морского атташе США в Москве в 1960-х, который служил на военно-административных должностях в Пентагоне, в разведке Военно-морских сил США в Европе и других структурах. После окончания холодной войны Бэтхёрст, женатый на гражданке Норвегии, переехал в Осло. Там Тунандер и убедил его начать работать в институте вместе с ним.

Оле Тунандер (фото: Peace Research Institute Oslo/Wikipedia)

В 2000 году министр обороны Рейгана Каспар Уайнбергер заявил, что во время холодной войны американские подлодки по согласованию со шведскими военными постоянно «проверяли» шведскую противолодочную оборону. Но Тунандер уже знал, что никаких официальных соглашений такого плана не было, и попросил своего приятеля Бэтхёрста поговорить в США с сослуживцами и собрать информацию. Бэтхёрст пообщался с друзьями из разведки и спецназа ВМС, вот только вместо информации получил рекомендацию не лезть в это дело. Собирался ли он следовать ей, мы никогда не узнаем, потому что почти сразу после этого турне на родину Бэтхёрст внезапно умер.

Тунандер в своих изысканиях добрался до Эйнара Айнстеенсена, норвежского дипломата, в 1980-х вовлеченного в процесс принятия принципиальных для Норвегии политических решений, в том числе касающихся членства в НАТО. Последний-то и рассказал ему, что та лодка в 1982-м была американская, и что ее выпустили. Правда, грешил он не на «Сивулф», а на сверхмалую атомную NR-1. Тунандер договорился, что Айнстеенсен раскроет перед ним детали, но, увы, после первой же встречи и этот человек умер. На долгие годы с расследованиями пришлось осторожничать. Но так или иначе, Тунандер сделал то, что хотел.

В 2001 году он объединил все свои интервью и собранные материалы в книгу «Секретная война против Швеции. Подводный обман США и Великобритании в 1980-х годах». Сегодня она доступна на шведском и английском языках. Позже в дополнение к ней вышел очерк «Некоторые замечания к обманным действиям подлодок США и Великобритании (UK) в 1980-х годах», где приводит массу дополнительных свидетельств. Очерк также доступен на английском языке в интернете.

Увы, но «Военная Швеция» заметает следы. Сколько людей еще умерло, мы не знаем, но все записи гидрофонов за последние десятки лет, на которые попали «советские» подлодки, стерты. Проба воды с американским полимерным красителем пропала, как и акты экспертизы. Зато остались сотни свидетелей, а они охотно делятся с Тунандером информацией, которую он выкладывает в своих работах.

Рецидив

В 2014 году, когда Крым вернулся в Россию, а в Донбассе началась война, раскручивание русской угрозы снова стало актуальным, и в октябре 2014 года новостные сводки западных агентств снова запестрели сообщениями о российской субмарине, терроризирующей шведское побережье. Фотограф агентства Рейтер даже сделал фото перископа в одном из фиордов – как специально подгадал.

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ распространил в ответ заявление о том, что под видом российской подлодки в водах Швеции действует подлодка ВМС Нидерландов Bruinvis типа Valrus, но наших военных никто не слушал. Никто не услышал и шведскую гражданку Анну Берн из Упсалы, которая в упор сфотографировала рубку голландской подлодки с берега, так что не опознать ее тип просто невозможно. Никто не услышал майора ВС Швеции Карла Бергквиста, сделавшего версию с голландской лодкой публичной, параллельно с фотографиями Анны Берн.

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Население Швеции и Европы в целом уже настолько отравлено русофобией, что не имеет значения, чья была лодка. Никто просто не хочет знать правду, и, собственно, при наличии таких железных доказательств невиновности России, подвывания западных СМИ о российской подлодке продолжаются до сих пор, и это не вызывает там никакого отторжения.

Новости о том, что подлодка не российская, на англоязычных сайтах, кстати, не найти. И успехи этого равнодушия к правде были заложены подлодками НАТО еще тогда, в 80-х. До начала серии психологических операций натовского подплава, враждебный настрой к СССР разделяло только 10% шведов, в конце серии этих провокаций – уже 45%. Вот как они работают. И если Швеция когда-то вступит в НАТО, то мы теперь будем знать, как это получилось.

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