Полиция Латвии нашла украденную с мемориала советским воинам пушку Бомбардировщики США выполнили первое задание над Баренцевым морем после прибытия в Норвегию 26 февраля 2021, 20:40 Текст: Вера Басилая

Два американских бомбардировщика B-1, прибывшие в Норвегию для проведения совместных миссий, выполнили первое учебное задание вместе с норвежскими ВВС в восточной части Баренцева моря, говорится в заявлении Пентагона. «Два B-1 осуществили тактическую интеграцию с норвежскими F-35 и норвежскими ВМС в восточной части Баренцева моря. Сотрудничество Минобороны США с союзниками и партнерами в Арктике укрепляет наш общий подход к региональной безопасности и помогает сдерживать стратегических конкурентов от стремления в одностороннем порядке изменить основанный на правилах существующий порядок»,– передает ТАСС сообщение американского военного ведомства. Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан подчеркнул важность проведения совместных учений в Арктике.Ранее три американских бомбардировщика B-1 отработали совместно с шведскими ВВС и армейскими подразделениями бомбометание в воздушном пространстве Швеции. Ранее сообщалось, что американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию для проведения совместных миссий. 3 февраля порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии, куда впервые будет переброшена для выполнения заданий группа стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer. МИД России резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки.

Причиной гибели группы Дятлова могла стать фотобомба США 25 февраля 2021, 19:30

Фото: dyatlovpass.com

Текст: Вера Басилая

Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба, которую сбросили самолеты-разведчики США, такую версию событий предложил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич. Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев, сообщает Rambler. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы. «Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», – сказал глава Фонда в беседе с РИА «Новости». Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета России в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей. Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В России версию шведов раскритиковали. Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией 24 февраля 2021, 03:30

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать». Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом». Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости». Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок». Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил объявление ФБР о крупной награде за поимку «офицера ГРУ» 26 февраля 2021, 12:44

Фото: Проект./Facebook

Текст: Ирина Яровая

«Это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение Федерального бюро расследований США о награде в 250 тыс. долларов за поимку россиянина Константина Килимника, обвиняемого во вмешательстве в американские выборы 2016 года. «Константина Килимника обвиняли как одного из фигурантов дела Russiagate, который якобы вмешивался в американские выборы и политику. В свое время он работал вместе с Полом Манафортом на Украине, который также проходил по делу Russiagate во время расследования Роберта Мюллера. Напомню, в 2010 году Манафорт активно помогал украинской «Партии Регионов» как приглашенный политтехнолог и получил за свою работу 1,5 млн долларов. Эти деньги он вывез и скрыл от американского правительства, за что в итоге в 2018 году сел в тюрьму, ведь в реальности никаких доказательств его связей с Россией не было», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Килимник и Манафорт находились в дружеских отношениях, и именно это стало причиной обвинений со стороны Мюллера в том, что российская власть и спецслужбы влияют на американские выборы 2016 года. «Манафорт стал начальником предвыборного штаба Трампа, и именно это, по мнению Мюллера, позволило коварным русским внедрится на самые верхи и манипулировать выборами, завербовав Манафорта через его друга Килимника. Разумеется, никаких конкретных доказательств этому нет, но такая теория стала единственной, которая обосновывала связь Дональда Трампа с Россией», – объяснил собеседник. По мнению Дудакова, обвинения в адрес Константина Килимника – чистая формальность, ведь он вряд ли когда-нибудь окажется на территории США. «Тот факт, что сейчас за его поимку объявили награду в 250 тыс. долларов – это лишь отголосок Russiagate. Новая администрация США просто решила еще немного «покачать» российскую тематику для разнообразия», – считает эксперт. «В истории США это чуть ли не первый случай, когда за такого человека, якобы сотрудника ГРУ, обещают вознаграждение. До этого такие меры в адрес россиян принимались только по отношению к террористам российского происхождения, например, из регионов Северного Кавказа», – заключил Дудаков. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости». Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал. Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний. Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию». При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФБР пообещало 250 тыс. долларов за поимку россиянина Килимника 26 февраля 2021, 06:04 Текст: Наталья Ануфриева

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило награду в 250 тыс. долларов за информацию, которая приведет к аресту гражданина России Константина Килимника, обвиняемого по делу о якобы имевшем место «вмешательстве» в выборы в США. ФБР сообщило о награде в учетной записи Twitter своего вашингтонского офиса. Килимник уже находится в розыске в США с июня 2018 года, передает РИА «Новости». Килимник был деловым партнером экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Американские спецслужбы заявляли, что он якобы связан с российской разведкой, сам Килимник это отрицал. Россиянин обвиняется в сговоре с целью препятствия правосудию. В обвинительном заключении утверждается, что он сознательно и умышленно пытался склонить некое лицо на свою сторону с намерением вызвать задержку во время официального судебного разбирательства и предотвратить дачу показаний. Килимник якобы выступал в качестве посредника между украинскими и российскими политиками и бизнесменами. По предположению ФБР, он «оказывал содействие многомиллионной кампании по лоббированию в США, предположительно по указанию правительства Украины, и при этом не предоставил требовавшихся по закону документов, раскрывающих данную информацию». При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования. В США рассказали, как учения НАТО чуть не привели к ядерной войне с СССР 24 февраля 2021, 14:44

Фото: Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Советский Союз из-за масштабных учений Североатлантического альянса Able Archer в 1983 году готовился к ядерной войне с США, пишет The Drive со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США. Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса. Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была «проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере». Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной. «В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», – заключили в PFIAB. Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла. В Госдуме ответили на заявление США о «милитаризации» Крыма 24 февраля 2021, 08:16

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал нонсенсом и вмешательством во внутренние дела России заявление и.о. постпреда США при ООН о «милитаризации» республики. «Подобные высказывания – нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым – это российская земля, и Россия сама разберктся, как защищать свои территории», – сказал Шеремет РИА «Новости». По его словам, США в самый раз стоит пояснить в ООН, с чем связаны участившиеся пролеты их разведывательных самолетов у границ России и заходы военных кораблей в Черное море. «Россия укрепляет свои границы и это не милитаризация, а вынужденная адекватная реакция на агрессивные действия НАТО во главе с США. Паритет будет всегда существовать, как бы не хотелось обратного нашим заокеанским партнерам, которые на практике никакие нам не партнеры. Рекомендую им не испытывать терпение России и лучше изучить историю, что случилось с теми государствами, которые перешли красную линию. С Россией лучше дружить и находить общий язык. Шутки закончились», – сказал депутат. Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма представляет угрозу «общей безопасности». По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины. Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским 26 февраля 2021, 17:06

Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. (…) Мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. «США не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – сказано в сообщении. По словам Байдена, Вашингтон намерен продолжать работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Москвичка отсудила у посольства США почти 7 млн рублей за увольнение 25 февраля 2021, 18:41 Текст: Елизавета Булкина

Мосгорсуд взыскал с посольства США в Москве в пользу жительницы столицы Юлии Поповой 6,8 млн рублей за незаконное увольнение, сообщили в пресс-службе суда. «Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 млн рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тыс. рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей», – передает сообщение пресс-службы ТАСС. В материалах дела говорится, что Попова ранее работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. Женщина ушла в декрет, а вскоре после возвращения была уволена с формулировкой «за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». Сотрудница заявила, что по закону она не могла быть уволена с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует. Мосгорсуд подтвердил, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не был установлен, к тому же якобы имевшее место неисполнение бухгалтером обязанностей, согласно приказу об увольнении, произошло за полтора года до ее увольнения. Это значит, что срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Мосгорсуд постановил взыскать с посольства компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что женщина уволилась по собственному желанию. Представители американского посольства в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано. Ранее Верховный суд России признал незаконным увольнение из-за вынужденного прогула в связи со снегопадом сотрудницы Научно-исследовательского института стали в Москве. Россия осудила удар США по Сирии 26 февраля 2021, 09:40

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москва осуждает удар Вашингтона по Сирии, действия США являются недопустимым нарушением норм международного права, сообщил источник в российском МИД. «Удар был нанесен по территории суверенного государства – члена ООН. Это недопустимое нарушение норм международного права. Надо разбираться, по кому они там били», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, Иран в Сирии «вместе с регулярной армией борется против боевиков ИГИЛ* (группировка запрещена в РФ)». «Они там находятся за тем, чтобы помогать легитимному правительству и народу Сирии бороться с террористами», – подчеркнул он. Между тем власти Сирии выпустили официальное заявление по поводу атаки со стороны США. Так, государственный телеканал «Ас-Сурия» сообщает, что «США совершили агрессивную акцию против Сирии, атаковав наземные объекты в восточной провинции Дейр-эз-Зор», передает ТАСС. Сведений о потерях среди сирийских войск и материальном уроне не приводится. Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. По данным СМИ, в результате авиаудара США несколько человек погибли. Во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики» 25 февраля 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Европейское руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, оно не осознает, что российское вооружение гораздо мощнее, чем кажется, пишет Ксавье Рофе во французском издании Atlantico. Автор привел в пример Россию и ее военный потенциал: по его словам, ленивая европейская общественность «сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». Однако, как подчеркнул Рофе, эксперты на протяжении десяти лет видят иную картину, поэтому он предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, более высокотехнологичный, чем кажется на первый взгляд. Автор напомнил об организованной Польшей в конце прошлого года симуляции боевых действий, которая шокировала Варшаву. «На первой неделе войны с Россией «польская армия прекратила бы существование», потеряв от 60% до 80% личного состава и техники», – пишет Рофе, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили это тем, что Москва за последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики». При этом специалисты утверждают, что аналогов этому вооружения у Германии, Франции и Великобритании нет. Также автор привел в пример ситуацию, возникшую в Черном море в апреле 2014 года: бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над эсминцем «Дональдом Куком» – в итоге «электронный мозг» корабля умер. Похожая ситуация произошла с двумя французскими фрегатами в 2018 году. Прибытие российских сил в Сирию, как пишет Рофе, изменило всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать. «В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем», – отметил автор. По его словам, такие «невидимые щиты», как «Москва-4», «Ртуть-БМ», «Инфауна», не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолеты. Боевые сухопутные роботы типа «Уран-9» автор назвал «жемчужиной российского арсенала»: они созданы для разведки, а также огневой поддержки и ликвидации целей. Кроме того, роботы могут нести ракеты, пулемет, пушку и огнемет. Управлять «Ураном-9» можно удаленно. Кроме того, Рофе напомнил о существовании роботизированных комплексов «Платформа М» и «Арго», боевого робота «Нерехта», а также подводного робота «Гном». Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. Лавров заявил о нежелании США уходить из Сирии 26 февраля 2021, 14:42 Текст: Алина Назарова

Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения о планах США «вообще никогда из Сирии не уходить». «Слышим в последнее время разные сведения из разных источников, пока мы их не можем подтвердить, хотим напрямую у американцев поинтересоваться, якобы они принимают решение вообще никогда из Сирии не уходить, вплоть до того, чтобы эту страну развалить. Мы имеем каналы общения с американцами, по линии военных это деконфликтинг. Они там присутствуют, это реальность, и деконфликтинг нужен, чтобы избежать столкновений, но по политико-дипломатической линии нам очень важно возобновить контакты. Надеемся, что новая администрация вскоре сформирует свои команды для этой цели», – сказал министр. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения. «Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», – сказал Лавров, передает РИА «Новости». Он напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех норм международного права, включая резолюцию СБ ООН по сирийскому урегулированию. Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики. ЧФ взял под наблюдение тральщики ВМС Испании и Греции в Черном море 25 февраля 2021, 15:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Силы и средства Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, зашедшими в четверг в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков – искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля», – сказали в центре, передает ТАСС. В середине февраля Североатлантический альянс заявил о намерении усилить свое присутствие в Черном море – и в это в добавление к регулярному присутствию американских эсминцев у берегов Крыма. Военные корабли стран НАТО подходят вплотную к российским границам чуть ли не каждый месяц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему они себе позволяют такое и что ВМФ России мог бы этому противопоставить. Microsoft заявила о «свидетельствах» причастности России к кибератаке на США 23 февраля 2021, 23:48

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит утверждает, что за масштабной кибератакой на госведомства США, вероятно, стоит «российская разведка». Выступая на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США, он заявил, что сейчас «есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», передает ТАСС. Глава специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «не похожи» на те, которыми пользуются «Китай, КНДР или Иран». По его словам, «они больше всего похожи на то, что использует Россия». Мандиа заявил, что это была большая операция, в которой было задействовано много людей и на подготовку которой потребовалось много времени. Он сказал, что осуществить такую операцию можно было только на государственном уровне. При этом специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». Глава Crowdstrike Джордж Курц заявил в Сенате, что соответствующие «выводы» Вашингтона компания «подтвердить не может», но и не обладает «информацией, которая бы их опровергала». Напомним, СМИ сообщали, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена ввести новые санкции против России из-за приписываемой Москве кибератаки. Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма» 24 февраля 2021, 01:55 Текст: Антон Антонов

Санкции США против России останутся в силе, пока Москва не изменит политику в отношении Украины, заявил и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс. На заседании ГА ООН, посвященном «ситуации на временно оккупированных территориях Украины», Миллс заявил: «Растущая милитаризация Крыма Россией представляет серьезную и растущую угрозу нашей общей безопасности». Миллс заверил, что Вашингтон «никогда не признает попытку аннексии Крыма». Он обещал, что США будут «стоять рядом с партнерами в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины». США призвали страны ГА поддерживать резолюции, которые «привлекают внимание к ситуации с правами человека и милитаризацией Крыма», передает РИА «Новости». В декабре зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин «любезно напомнил» коллегам в зале ГА ООН, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Республика Крым и город Севастополь являются составными частями России. «Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины», – сказал он. Претендент на пост главы ЦРУ назвал ошибкой недооценку России 24 февраля 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Власти США ни в коем случае не должны недооценивать Россию. Москва может обладать такими же возможностями, «как восходящие державы вроде Китая», нужно расширять круг стран, которые будут давать отпор России, заявил кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс. «Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при [президенте Владимире] Путине», – заявил Бернс на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Он отнес Россию к числу «во многом закатывающихся держав», но в то же время, по мнению Бернса, под руководством нынешнего президента Москва может обладать такими же возможностями, «как восходящие державы вроде Китая», передает ТАСС. «Поэтому мы должны холодно и трезво смотреть на то, как могут проявляться эти угрозы», – заявил претендент на пост ЦРУ. «Я также усвоил, что твердость и последовательность имеют огромную важность, когда занимаешься этими угрозами, отвечаешь на них и сдерживаешь их. И очень важно работать по максимуму с союзниками и партнерами», – отметил Бернс. Он также добавил, что в Вашингтоне видят большую эффективность своей политики, когда в Москве видят «ответы не только со стороны Соединенных Штатов, но и европейских союзников», и нужно расширять круг стран, которые будут давать отпор России. Ранее президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ, заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.