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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:30  |  vz.ru
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Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам CNSA
Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне – дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам? Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...

Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
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России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Россия готова к разрыву с Европой

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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    Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

    Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина    15 февраля 2021, 08:30
    Фото: U.S. Air Force/
    Staff Sgt. Aaron Allmon/
    wikipedia
    Текст: Александр Тимохин

    Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России?

    МИД России резко отреагировал на новости о будущем развертывании в Норвегии бомбардировщиков ВВС США Б-1Б. В среде отечественной околопатриотической общественности бытует мнение, что и самолеты эти для России не опасны. В крайнем случае наши С-400 с ними разберутся. Но почему же тогда МИД России столь явно и особо выделил этот случай и отнесся к нему, как явно нерядовому шагу в линейке эскалации напряженности российско-американских отношений?

    Тем более что Норвегия всячески убеждает в обыденности и незначительности прилета американских бомбардировщиков. «То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО. Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет... Речь не идет о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолеты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода», – заявляет министр обороны Норвегии. Предполагается, что американские бомбардировщики останутся в Норвегии на месяц.

    Чтобы разобраться в подоплеке и значении появления американских бомбардировщиков в Норвегии, сначала стоит напомнить несколько важных вещей, касающихся безопасности нашей страны. И основой безопасности Российской Федерации является ядерное сдерживание. Именно оно мешает превращению нашей страны в поле боя.

    Ядерное сдерживание и угроза с воздуха

    Ядерное сдерживание выполняется Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (РПКСН) ВМФ РФ с баллистическими ракетами на борту и стратегическими бомбардировщиками ВКС РФ, вооруженными крылатыми ракетами большой дальности. Все вместе эти силы принято называть стратегическими ядерными силами – СЯС. У каждого из компонентов СЯС есть свои преимущества и недостатки.

    РВСН – это мощь и скорость залпа. Системы управления этого рода войск таковы, что команда на пуск и сам пуск ракет могут пройти быстрее, чем подлетное время вражеских ракет, будь таковые запущены с территории США. И этот удар по-настоящему мощный и точный. Но есть и недостаток – противник знает положение каждой шахты и места базирования передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) с точностью до метра. Кроме того, если теоретически противнику удастся минут на десять-пятнадцать нейтрализовать управление РВСН, не допустив прохождения команды на пуск, то у него появляется возможность уничтожить наши ракеты на земле внезапным ракетно-ядерным ударом.

    Авиация дает гибкость в нанесении ядерных ударов и возможность их многократного повторения одним и тем же носителем. Но бомбардировщики очень уязвимы перед первым ударом противника. Фактически если самолет не находится в немедленной готовности к взлету (включая находящийся на местах экипаж), то ядерное нападение такой бомбардировщик вообще не перенесет – его не успеют вывести из-под удара.

    Военно-морской флот нужен как раз для того, чтобы даже при внезапном пропущенном ударе (когда ни РВСН, ни авиация не выжили или почти не выжили) обеспечить возможность нанести гарантированный ответный удар. Лодка находится под водой и даже в режиме малого хода проходит сотни километров в сутки. Районы пуска, из которых она может прицельно пустить ракеты, противнику точно не известны. Это, по сути, страховка нашей страны от самого неблагоприятного варианта развития событий из всех возможных. Американцы не раз разыгрывали на учениях наступательную ядерную войну против нашей страны, и зачастую именно упущенная ими стратегическая подлодка оказывается тем фактором, который сводит значение всех американских успехов к нулю. Полный залп всего лишь одного «Борея» или даже старенькой лодки проекта 667БДРМ – это минимум сорок миллионов трупов на той стороне, если бить по городам, и на той стороне про это помнят очень хорошо.

    Если предположить, что противник решил рискнуть и планирует все-таки нанести по России ядерный удар, то ему надо будет, даже решив проблему с РВСН и бомбардировщиками, решить и вопрос с подлодками.

    С теми, которые уже вышли в море, будут разбираться многоцелевые подлодки и противолодочные (патрульные) самолеты. А те, которые не вышли – им же надо не дать ускользнуть или выполнить пуск от пирса, так? Их надо будет тоже уничтожить. Но чем?

    Теоретически это можно сделать баллистическими ракетами в ходе первого удара. На практике на территории России для США слишком много целей, чтобы разбрасываться баллистическими ракетами. А это значит, что задачу по уничтожению не успевших выйти в море российских подлодок будут выполнять другие силы, например, авиация. Такое решение укладывается и в другой бурно растущий американский тренд – уничтожать ядерным оружием только то, что иначе не уничтожить вообще. А остальное – обычным высокоточным. Это позволяет минимизировать ущерб и не полностью уничтожить противника, а сделать так, чтобы там оставалось кого оккупировать.

    И именно эту угрозу нам хотят продемонстрировать американцы в Норвегии. Базы российских подлодок на Кольском полуострове недалеко от границы с Норвегией. Бомбардировщикам из-под Тронхейма лететь до нас очень недалеко. И маленькое количество этих бомбардировщиков в Норвегии сейчас, когда никакой войны нет, не должно никого обманывать.

    Реальная угроза

    Может ли такой старый самолет, как Б-1Б, нанести внезапный удар по базе наших РПКСН в том же Гаджиево?

    Увы, да. Б-1Б способен выполнять околозвуковой полет на сверхмалых (50-60 метров над поверхностью) высотах в режиме огибания рельефа местности – например, по горным ущельям или вдоль кромки скалистого берега. При этом эффективная площадь рассеяния (ЭПР, характеризует радиолокационную заметность самолета) данного бомбардировщика мала и уступает только специальным малозаметным самолетам. Для сравнения: заметность такого маленького самолета, как наш МиГ-29, в носовой полусфере выше, чем у Б-1Б, примерно в четыре раза.

    На это накладывается сложный рельеф местности на севере Кольского полуострова и Норвегии – там везде скалы, сопки и возвышенности, местность сильно изрезана. Проблем с выходом на рубеж применения оружия у Б-1Б не будет. Его может обнаружить только какой-нибудь наш перехватчик, но перехватчики летают высоко и предупредить бомбардировщики об опасности от перехватчика ВКС РФ можно, даже опираясь на наземные радиолокаторы в Северной Норвегии.

    Главным оружием Б-1 являются малогабаритные крылатые ракеты AGM-158 JASSM или их вариант с увеличенной (более чем до 900 километров по прямой) дальностью AGM-158B JASSM-ER. Также эти бомбардировщики способны применять противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM. Это очень малозаметные цели. Предположительно, наши наземные системы ПВО могут на небольшом расстоянии обнаруживать их и сбивать, но думать, что у нас весь север перекрыт системами ПВО – большая и вредная иллюзия. Там полно «окон», которые вообще никакими радиолокаторами не просматриваются, в том числе из-за упомянутого рельефа. Что до ПВО надводных кораблей, то с подобными целями ВМФ дело не имел вообще никогда. Никто просто не знает, что наши корабельные комплексы могут сделать против такого объекта.

    С учетом всех этих условий внезапный удар американских бомбардировщиков Б-1Б с норвежской авиабазы по базам российских подводных лодок вполне реален. Более того, он не сложен для выполнения. Это простая задача.

    В чем же опасность нахождения этих самолетов именно в Норвегии? Ведь теоретически они могут нанести удар, взлетев с американской территории. Но дело в том, что базирование в Норвегии обеспечивает внезапность. Бомбардировщики там, и они всё время выполняют тренировочные полеты. Можем мы отличить начало тренировочного полета от вылета на удар? Нет, не можем.

    Много лет полетов у наших границ в любом случае приведут к снижению внимания тех, кто за этими полетами следит, а самолеты всегда тут, рядышком, в готовности немедленно применить оружие.

    Взлет с территории США может быть заранее обнаружен разведкой. Регулярные полеты в Норвегии будут означать, что наша разведка просто перегружена этими предупреждениями, после которых много лет подряд ничего не происходит.

    А потом они просто пустят ракеты через полчаса после взлета. При этом на другом театре военных действий, на тихоокеанском, у США давно всё готово для подобной операции – авиабазы на Аляске и Алеутах дают такую возможность в любой момент.

    Естественно, подобное нападение на базы подводных лодок ВМФ РФ не будет изолированной операцией.

    Ядерное нападение

    В настоящий момент в США происходит создание систем оружия, которые серьезно расширяют возможности внезапного нападения на другие ядерные страны. Даже на Россию с ее ядерным арсеналом и развитой Системой предупреждения о ракетном нападении.

    Во-первых, США модернизируют боевые блоки своих баллистических ракет подводных лодок в вариант W76-2. Эти новые блоки отличаются настолько высокой точностью, что теперь баллистические ракеты подводных лодок можно использовать для высокоточных ядерных ударов по малоразмерным целям (например, ШПУ РВСН или местам базирования не находящихся на боевом патрулировании ПГРК). При этом американцы демонтируют термоядерную часть боевых блоков и их мощность снижается со 100 килотонн до пяти-шести. Это явным образом отказ от ядерного сдерживания в пользу наращивания возможностей по ядерному нападению. Американские подводные лодки с баллистическими ракетами достаточно тихие, чтобы вывести их на короткую дистанцию удара по цели. Обнаружить их ни России, ни, например, Китаю просто нечем.

    Во-вторых, американцы реализуют свою программу развития гиперзвукового оружия. Подлетное время таких ракет с позиций в Европе при ударе по европейской части России будет измеряться считанными минутами.

    В-третьих, Конгресс США снял запрет на разработку маломощных ядерных боеприпасов, и нельзя исключать, что у американцев появятся аналоги их же переносных ядерных взрывных устройств W54, которые когда-то были на вооружении их диверсионных частей. Тогдашние переносные заряды весили по 32 килограмма и переносились в специальной сумке или контейнере. С ними даже прыгали с парашютом.

    Такие средства позволяют нейтрализовать на время систему управления РВСН диверсионными методами, а также убить лиц, имеющих право отдать приказ о нанесении ядерного удара, просто взорвав такой боеприпас в общественном месте накануне какого-то массового мероприятия.

    Б-1Б в Норвегии вписываются в сценарий такого удара идеально, как и они же на Аляске или Алеутских островах. И они действительно могут уничтожить те подлодки, которые еще не успели погрузиться и выйти в море. Они же могут с десятков километров набросать планирующих морских мин типа «Квикстрайк», запирая мелководные проливы и узкости для нашего подплава – с теми тральными силами, которые есть у наших флотов, устранить такую угрозу в разумные сроки будет нельзя.

    Всё это, конечно, не значит, что завтра американцы возьмут и начнут ядерную войну. Но то, что они делают, выглядит именно как подготовка к ней. К первому внезапному удару по России. И продление СНВ-3 им никак не мешает, так как в значительной степени первый удар планируется как неядерный. Жесткая реакция МИД России обусловлена именно пониманием серьезности этой угрозы.


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