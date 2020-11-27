Америка репетирует скрытый способ нападения на Россию

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27 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
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Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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США задумали лишить Москву немецких инвестиций

В США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России Jonas Hamers/ImageGlobe/Global Look Press
Американские власти рекомендовали немецкому Deutsche Bank полностью свернуть свой бизнес в России. Потеряв значительную долю российского рынка после скандала с отмыванием денег в 2015 году, банк намеревался восстановить свое прежнее экономическое влияние. Однако теперь ему в этом мешает даже не Минфин США, а власти штата Нью-Йорк. Сможет ли Берлин отстоять немецкие интересы в России перед нападками США? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Нюрнбергский процесс до сих пор вызывает вопросы

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, слово за слово, он с гордостью заявляет, что его отца убили в Сталинграде русские (нет, не «погиб», не «пал», а именно «убили русские» – er wurde ermordet), и смотрит с вызовом, как будто я должен в чем-то покаяться и извиниться за Дом Павлова. Подробности...

Как подготовить спецназ к уничтожению американских ракет

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Почему обнаружение и уничтожение американских ракет средней и малой дальности было важнейшей задачей советского спецназа в пору холодной войны? Мало ли у нас было средств разведки и поражения в те годы? Подробности...

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    Америка репетирует скрытый способ нападения на Россию

    РСЗО HIMARS может представлять огромную угрозу для Калининграда    27 ноября 2020, 17:00
    Фото: AFLO/Global Look Press
    Текст: Виктор Сокирко

    Внезапные учения с новейшими системами залпового огня, проведенные НАТО в Румынии, стоит воспринять более чем серьезно. Цель этих маневров, по мнению ряда военных аналитиков, вовсе не Крым. Есть другой российский регион, для первой волны нападения на который могут быть использованы вовсе не крылатые ракеты и не стратегические бомбардировщики.

    Масштаб прошедших совместных румыно-американских учений, на первый взгляд, не впечатляет ни количеством задействованных военнослужащих – около 130 человек, ни военной техники – 30 единиц. Однако их основная особенность заключалась не в массовости, а в отработке тактики нанесения стремительных огневых ударов.

    По легенде учений, на территорию Румынии из Германии военно-транспортными самолетами С-130 Hercules были доставлены на авиабазу Михаил Когэлчану две системы залпового огня M142 High Mobiliti Artillery Rocket (HIMARS, произносится как «Хаймарс»). РСЗО оперативно развернули на позициях на полигоне Капу Миди в приморском уезде Констанца. Там они успешно отстрелялись, после чего свернулись и быстро вернулись на место своей основной дислокации в Германии.

    Как утверждает издание Forbes, на всю операцию по переброске, пускам и возвращению обратно «потребовалось несколько часов». Действительно, сработали как минимум оперативно, о результатах и точности судить сложно из-за отсутствия сведений о них. При этом Forbes, говоря об установках HIMARS, которые можно быстро переместить (надо понимать, что не только в Румынию, но и в любую другую восточноевропейскую страну НАТО, граничащую с РФ), использует такое выражение: «представляет серьезную и непредсказуемую угрозу для российских войск в регионе».

    Действия Вашингтона являются «посланием для Москвы», демонстрирующим «восстановление огневой мощи» американской армии, комментирует издание. В чем же опасность этих американских РСЗО?

    От румынской Констанцы, из окрестностей которой проводились пуски, до российского Севастополя расстояние по прямой (через Черное море) – 392 километра. Система М142 HIMARS, являясь упрощенным и облегченным вариантом установки М270 MLRS, использует схожие с ней боеприпасы, которые в большей степени являются реактивными снарядами. Все они имеют калибр 227-мм и длину 3,94 метра, однако отличаются разным весом, боевой нагрузкой, а также дальностью полета. У разных модификаций она колеблется от 32 до 84 километров. То есть до Крыма из Румынии точно не дотянет, а при некоторых отклонениях от цели даже в варианте управляемого снаряда неэффективна по поражению тем более морских целей. Особенностью «Хаймарса» является и то, что ее пусковая установка, рассчитанная на шесть ракет в контейнере, может применяться и для других боеприпасов. И, скажем, одна из совершенных разработок – ракета MGM-140В ATACMS Block 1A бьет уже на дальность до 300 километров.

    Но ведь и этого маловато. К чему тогда весь этот «румынский спектакль» с «опасностью для российских сил», если подобным оружием до них добить невозможно?

    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить события четырехлетней давности, когда в Эстонию (аэропорт Таллина) прибыл военно-транспортный самолет ВВС США С-17 Globemaster. На его борту также находились две системы М142 HIMARS. Данные установки были использованы для проведения стрельб в рамках совместных учений сил НАТО Saber Strike – 2016. Вот здесь как-то все более понятно с расстояниями для пусков «Хаймарсов» – в прицеле Псков и даже Санкт-Петербург. Но все же основной целью для этих американских РСЗО представляется Калининградская область.

    По крайней мере, и военное, и политическое руководство ведущих стран НАТО, а также соседей Калининграда (Польши и Прибалтийских стран) регулярно заявляют об опасности, которая якобы исходит от этого российского эксклава. Время от времени произносятся ритуальные фразы о подготовке «российского вторжения» с территории Калининградской области.

    Область все чаще фигурирует во всевозможных планах и сценариях начала военных действий в Европе. Этот российский эксклав на берегу Балтийского моря, граничащий с Польшей и Литвой, как кость в горле НАТО, членами которого и являются обеспокоенные соседи. По мнению Варшавы и Вильнюса, Россия по определению является источником постоянной опасности в регионе.

    Несмотря на то, что Москва ни разу не высказывала агрессивных намерений, более того, неоднократно заявляла о своем миролюбии, под эти «угрозы» к ее западным границам стянуты достаточно крупные силы альянса, в первую очередь американские войска. Стратегические бомбардировщики НАТО неоднократно отрабатывали ракетные удары по Калининграду.

    По открытым источникам, концентрация войск стран НАТО вокруг Калининграда в несколько раз (если не более) превышает численность вооружений и военнослужащих оборонительной группировки российской армии, расположенной в Калининградской области. Кто же тогда на самом деле агрессор, кто в реальности готовится к нападению? Особенно если учесть, что основными высокотехнологическими российскими войсками в Калининграде являются дивизионы ПВО, по определению чисто оборонительное оружие?

    Польша и Литва представляются здесь идеальным плацдармом для наступления на Калининград. И первый удар по российской военной группировке, как предполагают военные аналитики, скорее всего нанесут вовсе не бомбардировщики B-52 и даже не крылатые ракеты. Все эти инструменты нападения относительно легко отражаются российскими средствами ПВО.

    Но самая обычная ствольная и реактивная артиллерия – тоже очень грозное до сих пор оружие.

    Скрытно и оперативно развернутые в Польше и Литве артиллерийские батареи вполне в состоянии за очень короткий срок внезапно обрушить на Калининград лавину огня. В первую очередь – против российских средств ПВО, а также расположенных в регионе ракетных установок «Искандер». Тем более, что координаты всех важнейших российских военных объектов на территории Калининградской области разведке НАТО отлично известны – с точностью вплоть до метра и до места расположения конкретной установки ПВО. Всего полчаса артподготовки – и тысячи снарядов способны сровнять с землей и российские аэродромы, и казармы, склады с оружием и боеприпасами, командные пункты – всю ключевую военную инфраструктуру. И только вслед за этим, после уничтожения оборонительного потенциала, в дело вступят натовская авиация и сухопутные силы.

    Можно вспомнить слова начальника штаба ВВС США Дэвида Голдфейна, который заявлял, что американские военные готовят новую концепцию ведения боевых действий, суть которой заключается в скрытном проникновении на территорию противника. «Ваша защита в дырках, как швейцарский сыр, мы знаем эти дырки, мы можем использовать их, мы можем проникнуть через них и держать на прицеле объекты на вашей территории», – откровенничал этот авиационный генерал, который был сбит на своем F-16 2 мая 1999 года в Западной Сербии. Он знал, что говорил – при вторжении, как сухопутном, так и воздушном, необходимо вначале уничтожить наземные средства противника.

    «Артиллерийские и реактивные системы, несмотря на их относительно небольшую дальность стрельбы, не утратили своей актуальности на современном поле боя, – подтверждает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Скажем, немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000 стреляет на 30 километров и более, южноафриканская САУ G-6 обладает дальностью стрельбы 50 километров, российская 2С35 «Коалиция-СВ» дотягивает до 80 километров по дальности. Это самые дальнобойные пушки в мире на нынешний момент. При этом они обладают хорошей маневренностью, способностью быстро менять позиции, что повышает их живучесть на поле боя.

    Опять же, современная артиллерия является высокоточным оружием, в том числе за счет новых корректируемых боеприпасов.

    То же самое можно сказать и о реактивных системах залпового огня, которые, обладая большей дальностью и мощностью, позволяющих уничтожать живую силу и боевую технику противника в короткий срок и на больших площадях, остаются одним из самых востребованных видов вооружений. Их маневренность также имеет значение. Американцы не случайно создали свою систему HIMARS в упрощенном и облегченном варианте на базе более тяжелой MLRS, что позволяет оперативно перебрасывать их как наземным, так и воздушно-посадочным способом.

    Еще одним отличием артиллерийских и реактивных залповых систем является сложность, а порой и невозможность уничтожения их боезарядов в воздухе. Чем меньше расстояние от позиции до цели, тем больше эффективность их огня. Тактические, оперативно-тактические ракеты перед современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны более беззащитны. Способность бить в упор особенно ценится при наступательных действиях, когда артиллерия и системы РСЗО следуют за атакующими войсками на десятках, а не сотнях километров».

    Таким образом, проведенные в Румынии учения с пусками «Хайрамсов» с высокой вероятностью были именно учениями по применению М142 HIMARS на других территориях. Помимо возможных пусков из Польши или Литвы по Калининградской области, это могут быть и стартовые позиции с территории Украины по позициям в Крыму. «Геркулесам» неважно, куда оперативно доставить «Хайрамсы», а их американским расчетам все равно, кто будет обеспечивать развертывание – румыны, поляки или украинцы. Цель-то всегда одна – российская армия.


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