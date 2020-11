США не признали изгнание «Джона Маккейна» из территориальных вод России Стало известно о «ракетном сюрпризе» США для России в Крыму 25 ноября 2020, 08:53

Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и спешно вернули установки на базу в Германии, пишет Forbes. По данным издания, на подобные маневры ушло «всего за несколько часов», а сами действия Вашингтона являются «посланием для Москвы», демонстрирующим «восстановление огневой мощи» американской армии. При этом Forbes предполагает, что стрельбы HIMARS в Румынии стали «ракетным сюрпризом» российской группировки в Крыму, передает РИА «Новости». Огромная скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу. По мнению автора материала, данные учения являются важным поворотным моментом для американской армии в Европе, поскольку с 2006 года таких РСЗО у Пентагона в Старом свете не было. HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV армии США может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130. Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. 16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам». После этого МИД предложил США продлить ДСНВ на один год. Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. Тогда в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3.