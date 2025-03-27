ВС России уничтожили станции Starlink и пункты управления БПЛА на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные группировки «Запад» уничтожили четыре станции спутниковой связи Starlink и 30 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС. Бигма добавил, что боевые задачи были выполнены при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

Кроме того, расчеты противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Были поражены три артиллерийских орудия и восемь минометных расчетов. Также российские военные уничтожили три полевых склада боеприпасов противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Группировка «Запад» также уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.