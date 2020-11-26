Зачем США провоцируют российскую армию

В последние дни Соединенные Штаты устроили провокации как на западных, так и на восточных рубежах России. Сначала в Румынию из Германии перебросили две ракетные системы залпового огня HIMARS, которые выпустили там несколько ракет, а затем оперативно вернулись в место дислокации. Журналисты написали, что эта операция-де стала «сюрпризом» для России, а также продемонстрировала Москве «мощь американских войск».

Затем произошла демонстрация на востоке. В залив Петра Великого в Японском море зашел американский эсминец «Джон Маккейн» и затем углубился на два километра в территориальные воды Российской Федерации. Удалился он после того, как вышедший на перехват большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» пригрозил его протаранить.

У россиян, вероятно, возникает вопрос: что это, вообще, было? К чему такие шоу? Кто-то, конечно, скажет, что эти действия являются агонией уходящей администрации Трампа. Лебединой песней чиновников, делающих упор на силу и угрозы в международных отношениях. Однако их ждет разочарование – такие же шоу мы увидим и при администрации Байдена, причем в гораздо большем масштабе. Ведь за этими показательными выступлениями стоит четкий интерес.

Что можете?

Американцам действительно нужна демонстрация своей силы – в мире, где Штаты теряют экономическое и идеологическое доминирование, роль вооруженных сил во внешней политике растет. Ведь, например, неважно, сколько денег Китай вложит в отдельную африканскую страну – способность США оперативно перебросить войска и осуществить гуманитарную интервенцию в это государство обнуляет все китайские инвестиции.

Но для этого, конечно, нужно иметь возможность перебросить и победить – а точнее, уверить всех в том, что Штаты могут перебросить и победить. На бумаге американцы продолжают обладать самой мощной армией в мире, однако по факту эту мощь мало кто видит. Когда последний раз Соединенные Штаты проводили успешную военную операцию? Разбомбили Югославию в конце 90-х? Ввели войска в Афганистан, чтобы сейчас бежать от наступающих боевиков в халатах и шлепках? Вторглись в Ирак в начале нулевых, обеспечив быструю операцию не столько за счет американского конвенционального оружия, сколько за счет зеленых банкнот, щедро выделенных американским генералам – и теперь отдают страну Ирану?

Другие же великие державы свою мощь показывают регулярно. Россия демонстрировала ее в Чечне, в Осетии, Крыму, Сирии, а сейчас отправила миротворческие силы в Карабах. Про Турцию и говорить не приходится – «мехметушки» (как турки ласково называют своих бойцов) засветились на всем пространстве от Ливии до Карабаха. И это еще не расправил плечи Китай – Пекин влил колоссальные инвестиции в свои вооруженные силы и даже на бумаге обгоняет американцев по некоторым показателям военной мощи. Вот американцы и устраивают такие провокации, показывая, что они могут и что им за это ничего не будет.

На эту тему

Ну а заодно демонстрируют мощь простым американцам. Ведь американская исключительность, на которой базируется весь внутриполитический агитпроп Америки, переживает крайне непростые дни. Массовая фальсификация на президентских выборах, марши мародеров по улицам, межрасовые конфликты – все это подрывает веру простого американца в то, что он живет в самой великой стране мира. Вот ему и нужно рассказать о том, что американцев все боятся, что бравые морпехи способны поставить на место любого зарвавшегося агрессора, покушающегося на американские свободы. Поэтому, например, руководство флота выпустило заявление, в котором говорилось, что эсминец «Джон Маккейн» находился в нейтральных водах, которые Штаты не признают российскими. Ну и с намеком на то, что будет ходить там и дальше.

Чем ответите?

Еще одной причиной этих акций является желание вызвать агрессивную реакцию России. Столь нужную для Соединенных Штатов.

Дело в том, что новый госсекретарь США Энтони Блинкен поставил перед Америкой крайне непростую цель. По его мнению, для Владимира Путина и россиян главным показателем российской мощи является внешнеполитическая активность. Поэтому, утверждает Блинкен, Штаты должны сосредоточиться на сдерживании России по всем фронтам и направлениям. И проблема тут даже не в том, что у американцев не хватает ресурсов – для такого благого дела поскребут по сусекам 700-миллиардного бюджета Пентагона. Проблема в том, что сдерживание России в нынешних условиях противоречит второй важнейшей цели администрации Байдена – налаживанию отношений с союзниками. Престарелый избранный президент, видимо, живет в прошлом – например, в начале 2010-х – и искренне верит в то, что те же европейские союзники с радостью поддержат агрессивные действия США на российском направлении. Однако с тех пор ситуация изменилась.

Да, Восточная Европа (та же Польша) с радостью готова поучаствовать в любом антироссийском кипише. Прибалты с не меньшей радостью примут у себя на постой американские дивизии. Но в Западной Европе русофобского угара поубавилось. Да, они могут поучаствовать в увлекательном распространении фейков – например, Скрипалиаде или Навальниаде, но к конкретным действиям по сдерживанию (тем же санкциям) относятся настороженно. В них проснулась рациональность – они поняли, что многолетняя попытка изолировать Москву провалилась, и что у них нет инструментов для того, чтобы вернуть Кремль в позицию «чего изволите», которую РФ занимала в 90-е годы. Кроме того, перед Европой появились реальные враги – исламизм и Эрдоган, и далеко не все хотят тратить ресурсы на сдерживание противника, который вреда Европе не желает. Куда больше вреда, по мнению ряда европейцев, Старому Свету наносят агрессивные действия США: например, выход Вашингтона из договоров о РСМД и об открытом небе, а также отказ продлевать соглашение об СНВ.

Байден, конечно, может их продавливать и шантажировать, как делал Трамп – однако в этом случае он рискует разбудить в нынешних пони мустангов. Чем больше США шантажируют ЕС, тем больше принуждают рафинированных европейских лидеров вспомнить о том, что те когда-то были суверенными государствами и проводили независимую политику. Поэтому у Вашингтона есть лишь один способ безопасно вернуть европейских пони в загон – доказать им агрессивность России. Убедить, что Москва представляет реальный вызов европейской безопасности. И что может быть лучше для этого, чем тиражирование громких угроз российских чиновников и генералов из-за «обычных легитимных военных учений» стран-членов НАТО?

К счастью, в Кремле игру американцев понимают. И облегчать жизнь администрации Байдена не намерены. В конце концов, мы не для того годами мечтали о расколе в трансатлантических отношениях, чтобы сейчас помогать американцам эти отношения сшивать. Тем более сшивать против России.