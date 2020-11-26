Зачем США провоцируют российскую армию

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:33  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

Армения до сих пор ищет причины того, почему вторая карабахская война была проиграна Валерий Мельников/РИА Новости
Армения ликует – в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР. Однако почему Азербайджан назвал этот документ «пустой бумажкой»? Почему на этот счет не высказывается Эммануэль Макрон? И, наконец, почему это решение несет в том числе антироссийский подтекст? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем США провоцируют российскую армию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка продолжает устраивать России военные провокации. Устраивать – и надеяться на то, что российская реакция поможет американской дипломатии вернуть союзников в антироссийское стойло. Подробности...

У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Украина поссорилась почти со всеми соседями

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зависимость Украины от Запада становится тотальной. И даже при желании изменить эту ситуацию в скором времени – если не уже сейчас – в государственном аппарате страны просто не останется людей, с которыми можно было бы вести сколь-нибудь внятный диалог. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20 века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Зачем США провоцируют российскую армию

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		26 ноября 2020, 13:10

    В последние дни Соединенные Штаты устроили провокации как на западных, так и на восточных рубежах России. Сначала в Румынию из Германии перебросили две ракетные системы залпового огня HIMARS, которые выпустили там несколько ракет, а затем оперативно вернулись в место дислокации. Журналисты написали, что эта операция-де стала «сюрпризом» для России, а также продемонстрировала Москве «мощь американских войск».

    Затем произошла демонстрация на востоке. В залив Петра Великого в Японском море зашел американский эсминец «Джон Маккейн» и затем углубился на два километра в территориальные воды Российской Федерации. Удалился он после того, как вышедший на перехват большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» пригрозил его протаранить.

    У россиян, вероятно, возникает вопрос: что это, вообще, было? К чему такие шоу? Кто-то, конечно, скажет, что эти действия являются агонией уходящей администрации Трампа. Лебединой песней чиновников, делающих упор на силу и угрозы в международных отношениях. Однако их ждет разочарование – такие же шоу мы увидим и при администрации Байдена, причем в гораздо большем масштабе. Ведь за этими показательными выступлениями стоит четкий интерес.

    Что можете?

    Американцам действительно нужна демонстрация своей силы – в мире, где Штаты теряют экономическое и идеологическое доминирование, роль вооруженных сил во внешней политике растет. Ведь, например, неважно, сколько денег Китай вложит в отдельную африканскую страну – способность США оперативно перебросить войска и осуществить гуманитарную интервенцию в это государство обнуляет все китайские инвестиции.

    Но для этого, конечно, нужно иметь возможность перебросить и победить – а точнее, уверить всех в том, что Штаты могут перебросить и победить. На бумаге американцы продолжают обладать самой мощной армией в мире, однако по факту эту мощь мало кто видит. Когда последний раз Соединенные Штаты проводили успешную военную операцию? Разбомбили Югославию в конце 90-х? Ввели войска в Афганистан, чтобы сейчас бежать от наступающих боевиков в халатах и шлепках? Вторглись в Ирак в начале нулевых, обеспечив быструю операцию не столько за счет американского конвенционального оружия, сколько за счет зеленых банкнот, щедро выделенных американским генералам – и теперь отдают страну Ирану?

    Другие же великие державы свою мощь показывают регулярно. Россия демонстрировала ее в Чечне, в Осетии, Крыму, Сирии, а сейчас отправила миротворческие силы в Карабах. Про Турцию и говорить не приходится – «мехметушки» (как турки ласково называют своих бойцов) засветились на всем пространстве от Ливии до Карабаха. И это еще не расправил плечи Китай – Пекин влил колоссальные инвестиции в свои вооруженные силы и даже на бумаге обгоняет американцев по некоторым показателям военной мощи. Вот американцы и устраивают такие провокации, показывая, что они могут и что им за это ничего не будет.

    Фото: Mike Blake/Reuters

    Ну а заодно демонстрируют мощь простым американцам. Ведь американская исключительность, на которой базируется весь внутриполитический агитпроп Америки, переживает крайне непростые дни. Массовая фальсификация на президентских выборах, марши мародеров по улицам, межрасовые конфликты – все это подрывает веру простого американца в то, что он живет в самой великой стране мира. Вот ему и нужно рассказать о том, что американцев все боятся, что бравые морпехи способны поставить на место любого зарвавшегося агрессора, покушающегося на американские свободы. Поэтому, например, руководство флота выпустило заявление, в котором говорилось, что эсминец «Джон Маккейн» находился в нейтральных водах, которые Штаты не признают российскими. Ну и с намеком на то, что будет ходить там и дальше.

    Чем ответите?

    Еще одной причиной этих акций является желание вызвать агрессивную реакцию России. Столь нужную для Соединенных Штатов.

    Дело в том, что новый госсекретарь США Энтони Блинкен поставил перед Америкой крайне непростую цель. По его мнению, для Владимира Путина и россиян главным показателем российской мощи является внешнеполитическая активность. Поэтому, утверждает Блинкен, Штаты должны сосредоточиться на сдерживании России по всем фронтам и направлениям. И проблема тут даже не в том, что у американцев не хватает ресурсов – для такого благого дела поскребут по сусекам 700-миллиардного бюджета Пентагона. Проблема в том, что сдерживание России в нынешних условиях противоречит второй важнейшей цели администрации Байдена – налаживанию отношений с союзниками. Престарелый избранный президент, видимо, живет в прошлом – например, в начале 2010-х – и искренне верит в то, что те же европейские союзники с радостью поддержат агрессивные действия США на российском направлении. Однако с тех пор ситуация изменилась.

    Да, Восточная Европа (та же Польша) с радостью готова поучаствовать в любом антироссийском кипише. Прибалты с не меньшей радостью примут у себя на постой американские дивизии. Но в Западной Европе русофобского угара поубавилось. Да, они могут поучаствовать в увлекательном распространении фейков – например, Скрипалиаде или Навальниаде, но к конкретным действиям по сдерживанию (тем же санкциям) относятся настороженно. В них проснулась рациональность – они поняли, что многолетняя попытка изолировать Москву провалилась, и что у них нет инструментов для того, чтобы вернуть Кремль в позицию «чего изволите», которую РФ занимала в 90-е годы. Кроме того, перед Европой появились реальные враги – исламизм и Эрдоган, и далеко не все хотят тратить ресурсы на сдерживание противника, который вреда Европе не желает. Куда больше вреда, по мнению ряда европейцев, Старому Свету наносят агрессивные действия США: например, выход Вашингтона из договоров о РСМД и об открытом небе, а также отказ продлевать соглашение об СНВ.

    Байден, конечно, может их продавливать и шантажировать, как делал Трамп – однако в этом случае он рискует разбудить в нынешних пони мустангов. Чем больше США шантажируют ЕС, тем больше принуждают рафинированных европейских лидеров вспомнить о том, что те когда-то были суверенными государствами и проводили независимую политику. Поэтому у Вашингтона есть лишь один способ безопасно вернуть европейских пони в загон – доказать им агрессивность России. Убедить, что Москва представляет реальный вызов европейской безопасности. И что может быть лучше для этого, чем тиражирование громких угроз российских чиновников и генералов из-за «обычных легитимных военных учений» стран-членов НАТО?

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    К счастью, в Кремле игру американцев понимают. И облегчать жизнь администрации Байдена не намерены. В конце концов, мы не для того годами мечтали о расколе в трансатлантических отношениях, чтобы сейчас помогать американцам эти отношения сшивать. Тем более сшивать против России.


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