В России отреагировали на «ракетный сюрприз» США для Крыма

«Для российских войск никакой неожиданности в маневре США не было. Мы совершаем сотни таких перебросок в рамках учений», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя молниеносную переброску Соединенными Штатами комплексов HIMARS из Германии в Румынию и обратно. По мнению аналитиков Forbes, это стало «неприятным сюрпризом» для России в Крыму.

«То, что США перебросили HIMARS в Румынию и провели там учения, не является для нас сюрпризом. Это простая тренировка. Российские войска совершают сотни таких перебросок в рамках учений», – рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Кроме того, собеседник не согласился с мнением аналитиков издания Forbes о том, что высокая скорость проведенного маневра усложнит контрбатарейную борьбу для России.

«В реальных боевых действиях у авиации будут большие сложности с переброской. В воздухе транспорт противника атаковали бы самолеты Воздушно-космических сил РФ, а с земли – комплексы противовоздушной обороны. Даже если HIMARS удалось бы перебросить и были бы произведены первые залпы – в их сторону были бы направлены удары оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», – объяснил он.

«Таким образом, для российских войск никакой неожиданности в маневре США не было», – заключил Леонков.

Ранее стало известно о том, что сухопутные войска США в ходе учений перебросили в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет и спешно вернули установки на базу в Германии.

По данным издания Forbes, на подобные маневры ушло «всего за несколько часов», а сами действия Вашингтона являются «посланием для Москвы», демонстрирующим «восстановление огневой мощи» американской армии. При этом Forbes предполагает, что стрельбы HIMARS в Румынии стали «ракетным сюрпризом» российской группировки в Крыму, передает РИА «Новости».

Огромная скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу. По мнению автора материала, данные учения являются важным поворотным моментом для американской армии в Европе, поскольку с 2006 года таких РСЗО у Пентагона в Старом свете не было.

HIMARS – американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.

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