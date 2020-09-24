Россия показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

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24 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 19:59  |  vz.ru
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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

Сроки достройки «Северного потока – 2», скорее всего, снова перенесут Jens Büttner/Global Look Press
Стала понятна одна из причин, почему Газпром до сих пор так и не начал достройку «Северного потока – 2». Камнем преткновения мог стать отказ западных компаний страховать российские суда, которые должны укладывать трубы. Страховщики боятся американских санкций, которые еще даже не введены. Выход из этой ситуации, правда, есть. Но разморозить «Северный поток – 2» в этом году уже вряд ли получится. Подробности...
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Франция нашла повод для ухудшения отношений с Россией

Французская пресса вбросила искаженную информацию о разговоре Макрона и Путина Михаил Климентьев/ТАСС,
Laurie Dieffembacq/Global Look Press
В Кремле усомнились в достоверности «слива» разговора президентов России и Франции. Точнее, в Москве не могут поверить, что Елисейский дворец сознательно допустил утечку в прессу запись беседы Путина и Макрона. Как бы то ни было, очевидно, что франко-российские отношения в последнее время переживают не лучшие времена. Надо ли ожидать, что Париж, забыв заветы де Голля, заморозит отношения с Москвой? Подробности...
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Кто привез секреты «Новичка» на Запад

Производство отравляющих веществ подобного класса требует особых лабораторий и химиков высочайшей квалификации Parivartan Sharm/Reuters
«Дело Навального» на Западе целенаправленно выстраивается вокруг версии о российском следе в отравлении «Новичком». Однако есть свидетельства, что в западные страны в свое время попали и образцы веществ из группы «Новичок», и ученые, знавшие секреты его производства. Как именно это произошло, какое вещество могло быть использовано против Навального – и почему оно его не убило? Подробности...
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Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии

Президентскую клятву Лукашенко прочитал на белорусском языке Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Президентская инаугурация Александра Лукашенко стала сюрпризом для всего мира, так как прошла в атмосфере секретности. Оппозиция и страны ЕС утверждают, что это свидетельство слабости Батьки и его страха перед народом. Но в реальности это был удачный политтехнологический ход – большая редкость для администрации Лукашенко, прежде наделавшей множество ошибок.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Рижские шпроты пали жертвой грязных денег

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Прибалтийские республики за последние десятилетия создали-таки с нуля одну очень важную и финансово «жирную» сферу, работавшую на российский и в целом постсоветский рынок. Речь идет о банках. Подробности...
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У американцев на Меркель есть очень сильный компромат

Татьяна Жданок, латвийский математик, первый русский депутат Европарламента
Чем шокировала резолюция Европарламента? Беспрецедентное вмешательство во внутренние дела России! Как ни крути, а тему русофобии после такого голосования не обойти. Россия сейчас виновата во всем плохом, что делается. Подробности...
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Новояз определяет за вас, о чем и как вы думаете

Андрей Перла, Политолог
Подобно старинным крестьянам, современный человек, хотя и окончивший школу, колледж, институт – знает очень мало слов. И поскольку у него в запасе мало слов, у него в кругозоре мало вещей и явлений, которые словами стоит называть. Подробности...
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

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    Россия показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

    Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство»    24 сентября 2020, 19:05
    Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
    Текст: Виктор Сокирко

    Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии?

    На прошлогодних международных учениях «Славянское братство», которые проходили в Сербии, российские Вооруженные силы были представлены в количестве 200 человек, ещё около 80 бойцов прибыли из Белоруссии, принимающая сторона выставила для участия в манёврах 750 человек. Примерный паритет в соотношении сил наблюдался и на более ранних учениях (в них принимают участие Россия, Белоруссия и Сербия, откуда и название), которые поочередно проходили на территории этих стран, то есть не более тысячи общего количества участников.

    Эти учения нельзя было назвать ни масштабными, ни разнородными – это отработка совместных действий спецподразделений из состава Сил специальных операций, разведподразделений воздушно-десантных войск. На них не использовались ни танки, ни артиллерия, ни авиация (за исключением беспилотников) – спецназ не терпит суеты и лишнего шума.

    Собственно, и особого внимания к подобного рода учениям не возникало. Большей частью была лишь констатация самого факта их проведения, с упором на то, что эти манёвры носили международный характер и символизировали единство армий (спецназа) славянских народов. За кадром оставались контакты разведподразделений, способных действовать совместно при выполнении именно специальных операций. Где и как – не упоминалось, но они наверняка были.

    Нынешние учения «Славянское братство» начались без участия Сербии, которая попала под пресс давления из-за событий в Белоруссии после президентских выборов. По этой же причине Россия активизировала своё участие в них, выставив более мощную «команду». Причём не столько для того, чтобы компенсировать своей стороной отсутствие сербов, а чтобы продемонстрировать свою готовность защитить и Белоруссию, и себя в том числе.

    Сам характер проведенных учений в большей степени заключался в отработке задач, озвученных как «захват и удержание важных объектов». Оба слова – ключевые. С «захватом» всё понятно, а «удержание» подразумевает ожидание подхода основных сил. Откуда? Надо полагать, что с территории России.

    Если проследить геолокацию российских военачальников в последние дни, то видно, что 1-й замминистра обороны – начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов передислоцировался в Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа. Оттуда он руководит стратегическими командно-штабными учениями «Кавказ-2020». Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу ещё 21 сентября направился в аэропорт Бельбек под Севастополем, чтобы лично возглавить операцию по вытеснению (по сути – облаву в море) кораблей НАТО от берегов Крыма. А вот командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков отправился в Белоруссию – тоже на передовой фронт борьбы с НАТО.

    «Участие сразу трёх батальонных тактических групп ВДВ в учениях «Славянское братство-2020» стало неожиданным для многих,

    – рассказал газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник в Минобороны РФ. – Предполагалось, как это было и ранее, что участие в них примет лишь группа военнослужащих численностью в 200-300 человек из Псковского соединения Воздушно-десантных войск, что, собственно, на первом этапе и произошло. Десантники отработали различные учебные задачи, в том числе с форсированием водной преграды и ещё ряд других.

    Но в дальнейшем последовали новые вводные – с задействованием других подразделений, уже из Тульской и Ивановской ВДД, которые десантировались на полигоны в Брестской и Гродненской областях Белоруссии. Численность участников учений с российской стороны перевалила за тысячу. Для тактического десанта это не так уж и много, но эти парни, с учётом их подготовки, могут выполнить очень серьезные задачи. К примеру, остановить продвижение вероятного наступление сил НАТО на Белоруссию».

    Последний массовый десант ВДВ России был произведен в Крыму в июле 2019 года. Тогда на две площадки десантирования – «Найманская» и «Охчи-Оба» – парашютным способом  высадилось 2,4 тысячи бойцов крылатой пехоты, которые осуществили захват аэродрома условного противника с последующим обеспечением высадки главных сил. Их авиационное прикрытие осуществляли экипажи истребителей Су-27 и фронтовых бомбардировщиков Су-24.

    Нечто подобное, только с меньшим количеством десанта было отработано сейчас и в Белоруссии. То есть нынешними учениями «Славянское братство-2020» силам НАТО было показано, как с ними будут действовать, если они рискнут вторгнуться в Белоруссию для установления «подлинной демократии».

    Ещё одной особенностью нынешних совместных учений стало применение авиации , в том числе с учебным бомбометанием. Причем не только белорусской (авиапарк боевой авиации армии РБ представлен лишь тремя десятками истребителей МиГ-29 и 22-мя штурмовиками Су-25), но в первую очередь ВКС России. Ракетоносцы Ту-160 в ходе учений провели два специальных полёта вдоль северо-западной и юго-западной границ Белоруссии (привет, Польша и Литва!), и сразу шесть бомбардировщиков Ту-22М3 провели успешное бомбометание на полигоне под Брестом, успешно поразив все цели.

    «Появление российских самолётов в небе Белоруссии не является чем-то неординарным, – говорит газете ВЗГЛЯД военный авиационный эксперт Александр Дробышевский. – Такая возможность законодательно закреплена между государствами ОДКБ, а по договору между союзными государствами предусматривается и планами обеспечения общей безопасности России и Белоруссии. Практика предыдущих лет не имела подобных случаев с применением во время многочисленных совместных учений боевого оружия, как бомбового, так и ракетного.

    В этом просто не было необходимости. Белорусы проходят обучение в российских военных авиационных центрах и академиях, ПВО белорусской армии совершенствуются на российских полигонах.

    Сейчас несколько иная ситуация: в учебных целях демонстрируется возможность военного противодействия силам НАТО. Не мы с белорусскими союзниками стали первыми демонстрировать стальные мускулы, здесь в какой-то степени сам альянс проверил степень готовности ответить на возможную демонстрацию силы. Увидели всё по полной программе, так что вряд ли захотят испытать «ответный ход» на себе».

    Учения «Славянское братство-2020», как подчеркнул президент России Владимир Путин во время последней встречи с президентом Александром Лукашенко в Сочи, были спланированы заранее. «После выполнения программы совместных учений российские подразделения вернутся на свои места постоянной дислокации», – заявил Путин.

    Российские и белорусские военные проводят совместные учения разного уровня постоянно, до ста в году. Теперь же две страны в течение ближайшего года почти каждый месяц будут проводить совместные мероприятия в оборонной сфере на всей территории Союзного государства.


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