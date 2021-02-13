Раскрыты задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

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13 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 15:49  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Непредсказуемость Турции развязала России руки

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 7 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Раскрыты задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией

    13 февраля 2021, 15:40

    Текст: Ксения Панькова

    Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций своих бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия, теперь самолеты будут совершать полеты над «политически чувствительными» регионами в Тихом океане и в Европе, сообщил The Drive.

    Кроме того, по данным издания, теперь самолеты ВВС США будут без посадок пролетать большие расстояния в стратегически важные районы и обратно, передает РИА «Новости».

    Это необходимо для того, чтобы «сдержать» потенциальных противников, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также продемонстрировать им возможности американских ВВС по нанесению ударов на дальние расстояния, отмечает The Drive.

    Ранее глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны России.

    В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.


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    Москва предупредила о последствиях размещения бомбардировщиков США в Норвегии
       11 февраля 2021, 17:26
    Фото: ABACA/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Обратили внимание на информацию о подготовке к развертыванию на норвежской авиабазе в районе Тронхейма эскадрильи американских стратегических бомбардировщиков с целью проведения совместных с норвежскими ВВС учений», – заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости».

    Москва расценивает это решение как «еще один шаг в целой цепочке подобных действий по наращиванию военной активности на крайнем Севере в непосредственной близости от российских рубежей», указала представитель ведомства.

    Захарова отметила, что в норвежском регионе Тромсе заканчивается строительство порта для обслуживания атомных подводных лодок американцев.

    В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.

    Коментарии (119)
    Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом
       11 февраля 2021, 08:39
    Фото: Ints Kalnins/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».

    По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». «При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», – считает Гемпель.

    Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.

    В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.  

    Коментарии (44)
    США собрались давить на Россию из-за осужденного за драку с полицией Рида
       10 февраля 2021, 23:41
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон продолжит «оказывать давление» на Москву, добиваясь освобождения американца Тревора Рида, осужденного в России за драку с полицией, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    Прайс заявил, что «одним из главных приоритетов» ведомства является «благополучие и безопасность» американских граждан за рубежом. Глава пресс-службы Госдепа сообщил, что «консульские сотрудники в Москве регулярно общаются с семьей Рида». Утверждается, что здоровье Рида «вызывает большую озабоченность». Прайс заверил, что США «продолжат оказывать давление на российские власти, пока к нему не будет справедливого и гуманного отношения, не будут обеспечены регулярные контакты с консульскими сотрудниками и в целом, пока он не будет освобожден», передает ТАСС.

    Летом суд в Москве приговорил американского студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везил в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.

    Посол США Джон Салливан назвал решение суда «театром абсурда». Семья Рида посчитала доказательства по делу «сфабрикованными или преувеличенными». Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что «перебравшего» гостя дежурные отвезут в больницу.

    10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, что, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор. 

    Коментарии (109)
    США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»
       12 февраля 2021, 23:40
    Фото: Stefan Sauer/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».

    При этом, как уточнил представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – заявил Прайс.

    Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.

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    Коментарии (103)
    Норвегия попыталась успокоить Россию на фоне размещения бомбардировщиков США

    12 февраля 2021, 11:26

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны России, заявил глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

    «То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО. Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет», – передает ТАСС слова министра.

    «Речь не идет о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолеты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода», – подчеркнул он.

    Норвежское телевидение сообщило, что американские бомбардировщики, прибывшие в Норвегию на прошлой неделе, останутся там на месяц.

    В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.

    Коментарии (33)
    Славяне Крыма выдвинули требования к США
       13 февраля 2021, 11:35
    Фото: US Army
    Текст: Наталья Ануфриева

    Прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

    Чегринец заявил, что «хочется ответить США на их языке», может быть «они так быстрее поймут», передает РИА «Новости».

    «Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», – перечислил он.

    По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США.

    «Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России», – подчеркнул Чегринец.

    Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.

    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

    Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

    Коментарии (78)
    Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море
       11 февраля 2021, 01:30
    Фото: Ford Williams/US Navy/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море.

    Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе».

    Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США. «Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.

    Во вторник корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.

    Коментарии (24)
    Вашингтон признался в помощи Украине в газовых переговорах с Россией

    10 февраля 2021, 19:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Слова главы Минфина ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия помогла достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году, являются преувеличением, в действительности Киеву помогли американские санкции, заявили советники экс-президента США Дональда Трампа.

    Издание Bild цитирует документы Исполнительного комитета администрации президента США, в которых эксперты Национального экономического совета, Госдепа и министерства энергетики критикуют предложение Шольца, адресованное администрации Трампа. Берлин якобы предлагал помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

    В документе советники назвали «преувеличением» заявление министра ФРГ о том, что дипломатические усилия Берлина позволили достичь соглашения России и Украины по транзиту газа в 2019 году.

    По мнению экспертов американских ведомств, это санкции США помогли украинской стороне на этих переговорах. Отмечается, что за несколько дней до достижения договоренности швейцарская фирма Allseas, с которой у Газпрома был заключен контракт, остановила работы над укладкой трубопровода из-за угрозы санкций США.

    В подтверждение этому в документах приводятся слова президента Украины Владимира Зеленского, который дал такую оценку в разговоре с бывшим госсекретарем США Майком Помпео в январе прошлого года.

    Напомним, 30 декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре.

    Также советники президента США считают, что Россия прекратит договоренности с Украиной после завершения проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Россия не выполняла своих обязательств в делах газовых контрактов с Польшей и Украиной в прошлом и нет никаких указаний на то, что она будет делать это (выполнять обязательства) в будущем», – цитирует Bild мнение американских экспертов.

    В документе сказано, что США выступают против «Северного потока – 2» не для продвижения своего СПГ, а для противостояния «подрывной российской активности, в том числе явному использованию Российской Федерацией энергоисточников как средства политического и экономического давления». Американские эксперты считают, что политика Вашингтона должна заключаться в разделении тем трубопровода и экспорта СПГ из США.

    Кроме того, советники Трампа назвали предложение Шольца «тактикой затягивания», которая направлена на то, чтобы «помешать усилиям США по остановке трубопровода».

    Советники отмечают, что если бы США приняли немецкое предложение, то это «сыграло бы на руку российской пропаганде в отношении оппозиции США к «Северному потоку – 2» и подрывало бы сформулированную президентом США политику».

    Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».

    Министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в ответ на эту публикацию заявила, что Германия не заключала никакой «грязной сделки» с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2».

    США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

    Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».

    Коментарии (13)
    В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2»
       10 февраля 2021, 16:32
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Германия не заключала никакой сделки с Соединенными Штатами по проекту газопровода «Северный поток – 2», заявила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.

    Шульце сообщила, что по газопроводу между странами нет никакой «грязной сделки», передает РИА «Новости».

    Ранее издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию сообщило, что министр финансов ФРГ Олаф Шольц якобы предлагал администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа в обмен на снятие санкций против российского газопровода «Северный поток – 2».

    США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

    Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».

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    США потребовали от Турции избавиться от С-400
       10 февраля 2021, 23:28
    Фото: Depo Photos/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Позиция США по вопросу использования Турцией российских ЗРК С-400 не изменилась, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

    Так он прокомментировал предложение Турции о готовности эксплуатировать эти ЗРК не на постоянной основе. Прайс отказался пояснить, рассматривает ли вообще Белый дом данное предложение, передает ТАСС.

    Он сказал, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», Анкара должна избавиться от российских ЗРК. По словам Прайса, у США «очень глубокая обеспокоенность по поводу системы С-400 и системы С-400 применительно к союзнику по НАТО».

    При этом Прайс подчеркнул, что Турция «является давним союзником» США, у стран «общие интересы». По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен не стремится задеть главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, воздерживаясь до сих пор от телефонного разговора. Как отметил Прайс, следует ожидать, что «в предстоящие дни у госсекретаря и его турецкого коллеги будет возможность переговорить».

    Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.

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    К летным испытаниям собрались подключить еще три БПЛА «Охотник»

    12 февраля 2021, 03:57

    Текст: Антон Антонов

    Новосибирский авиазавод им. Чкалова ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщил источник в ОПК.

    Их собираются «последовательно подключить к летным испытаниям в течение 2022–2023 годов». При этом в конструкцию второго «Охотника» внесут изменения, учитывая опыт работы первого. Доработаны будут «системы бортового радиоэлектронного оборудования и элементы конструкции планера». Еще два БПЛА «будут фактически соответствовать серийной версии», передает РИА «Новости».

    Летные испытания начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».

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    МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн

    11 февраля 2021, 12:12

    Текст: Алина Назарова

    То, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что в Вашингтоне продолжают говорить и даже выступать на публику с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте.

    «Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    По словам замглавы МИД, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате «ядерной пятерки» государств, подтвердить формулу Горбачева – Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

    «Эта ясная и четкая констатация должна быть сегодня подкреплена коллективно. Мир нуждается в таком сигнале. И отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта», – заключил дипломат.

    Дипломат заметил, что «отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта», передает РИА «Новости».

    Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард 3 февраля заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.

    В то же время посол России в США Анатолий Антонов заявил, что здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой.

    Военный эксперт Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.

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    Экс-министр обороны впервые назвал стоимость разработки новейших систем оружия России

    11 февраля 2021, 12:17

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Создание новейших систем оружия России, представленных в 2018 году, не стоило непосильных денег, в год тратилось «по 10-20 млрд рублей», рассказал спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны (2001-2007 годы) Сергей Иванов.

    «Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 млрд рублей», – передает РИА «Новости» слова Иванова.

    «Для Вооруженных сил [эта сумма] при  триллионном сейчас бюджете – почти незаметные расходы... Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали – тогда объявили. Особо не шумели», – добавил Иванов, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.

    Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.

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    В МИД назвали условие возвращения в Договор по открытому небу

    11 февраля 2021, 11:57

    Текст: Алина Назарова

    Москва допускает приостановку внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу, если Вашингтон пересмотрит свое решение о выходе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Время есть для того, чтобы переосмыслить эту ситуацию. Если США в рамках обзора своих внешнеполитических приоритетов, в рамках анализа наследия администрации (экс-президента Дональда) Трампа придут к выводу, что здесь возможен альтернативный путь, и просигнализируют о том, что Вашингтон готов в том или ином виде начать движение к возвращению в ДОН, то и у нас, наверное, определенная коррекция принятого ранее решения о запуске внутренних процедур тоже возможна. Но никто не должен ожидать от России уступок», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

    В начале февраля глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде призвала Соединенные Штаты вернуться в Договор по открытому небу (ДОН).

    15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

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    Российские военные корабли прибыли в порт Карачи на учения «Аман-2021»

    11 февраля 2021, 10:39

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Военно-морского флота России, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях «Аман-2021», сообщили в Минобороны России.

    «Сегодня в 7.00 мск отряд кораблей вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе военно-морских сил Пакистана. <...> ВМФ России в рамках учения представляют корабли Черноморского флота - фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолет морского базирования», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

    Как рассказали в министерстве, в порту на борт фрегата «Адмирал Григорович» поприветствовать военных моряков с прибытием на учения поднялся генеральный консул России в Карачи Александр Хозин. По приглашению пакистанской стороны корабли примут участие в учениях, которые пройдут с 12 по 16 февраля в акватории Аравийского моря.

    По данным Минобороны, на первом этапе учений с 12 по 14 февраля российская сторона примет участие в береговой фазе, куда включены планирующие конференции по согласованию порядка взаимодействия и организации связи. «Морская фаза учения «Аман-2021» будет проведена в период с 15 по 16 февраля», – сообщили в военном ведомстве.

    Целями учений «Аман-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами – участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства. Планируется, что в учениях кроме ВМФ России и ВМС Пакистана будут задействованы корабли еще пяти стран. За их проведением будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.

    В министерстве подчеркнули, что военно-морские учения «Аман-2021», проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми. Все страны – участницы учений принимают в них участие самостоятельно по приглашению пакистанской стороны.

    В декабре сообщалось, что в учении «АМАН-2021», кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии.

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