Норвегия попыталась успокоить Россию на фоне размещения бомбардировщиков США

Размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны России, заявил глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

«То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО. Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет», – передает ТАСС слова министра.

«Речь не идет о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолеты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода», – подчеркнул он.

Норвежское телевидение сообщило, что американские бомбардировщики, прибывшие в Норвегию на прошлой неделе, останутся там на месяц.

В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.