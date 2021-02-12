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Норвегия попыталась успокоить Россию на фоне размещения бомбардировщиков США
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Размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны России, заявил глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
«То, что наши союзники проводят у нас учения, является частью принятой Норвегией политики в сфере безопасности и естественно в плане сотрудничества в рамках НАТО. Россия это хорошо знает, реальных причин для возмущения у нее нет», – передает ТАСС слова министра.
«Речь не идет о создании какой-то американской базы в Норвегии. Американские самолеты будут находиться на норвежской авиабазе в течение короткого, ограниченного по времени периода», – подчеркнул он.
Норвежское телевидение сообщило, что американские бомбардировщики, прибывшие в Норвегию на прошлой неделе, останутся там на месяц.
В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.
Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом
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Киев ведет опасную игру, предлагая Североатлантическому альянсу использовать воздушное пространство Крыма для своих операций, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Украинское руководство ведет опасную игру. Они снова наступают на одни и те же грабли, пытаясь устроить очередную провокацию у границ Крыма. Да только пора уже им уяснить, что Россия обладает достаточным потенциалом для защиты своей территории и населения. Без разрешения России ни один летательный аппарат не войдет в воздушное пространство над Крымом», – сказал Гемпель, передает РИА «Новости».
По его словам, киевские власти пытаются столкнуть лбами Россию и Североатлантический альянс, а президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны». «При таком курсе Украину ждет неизбежный развал», – считает Гемпель.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время переговоров с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов.
В январе экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма и России стало ответом на расширение НАТО, так как в альянс могла войти Украина.
Первый в России автономный дрон-охотник «Волк» завершил испытания
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Испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились, сообщили в концерне ВКО «Алмаз-Антей».
По словам представителя концерна, летные испытания включали в себя реальное поражение дронов-мишеней. Он также отметил, что в 2021 году компания планирует выйти на государственные испытания беспилотника, передает РИА «Новости».
«Волк» был существенно доработан. Улучшенный вариант получил новую оптико-локационную систему, которая обеспечивает повышенную дальность обнаружения целей и доработанную систему управления, позволяющую применять дрон в полностью автоматическом режиме.
Отмечается, что беспилотник самостоятельно выполняет поиск, распознавание и селекцию целей, а также маневрирование и уничтожение дронов. Оператор теперь только подтверждает решение об атаке. Представитель концерна «Алмаз-Антей» добавил, что в России такой аппарат первый.
Беспилотник-перехватчик «Волк-18» представляет собой скоростной и маневренный квадрокоптер с взлетной массой до 6 кг и размерами 60 на 60 см. Время полета дрона-перехватчика достигает 30 мин. Действующий опытный образец выставлен в Москве в экспозиции концерна на Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2021.
Ранее конструкторское бюро приборостроения начало разрабатывать первый в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), который сможет сбивать беспилотники.
Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море
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США следует прекратить «безрассудное бряцание оружием», заявило посольство России, комментируя военные учения американских кораблей в Черном море.
Комментируя сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море, посольство России в Вашингтоне заявило, что Шестому флоту, вероятно, «не терпится найти врага в Черном море». Американцы «отчаянно ищут предлоги – теперь уже открыто под флагом военных учений – для увеличения своего присутствия в регионе».
Российская сторона призвала военных США «прекратить безрассудное бряцание оружием». Посольство посоветовало американцам «заниматься своим делом в территориальных водах» США. «Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве», – приводит РИА «Новости» текст сообщения посольства.
Во вторник корабли ВМС США и Турции при поддержке авиации провели в Черном море совместные учения, предусматривавшие поиск и обнаружение подводной лодки условного противника. В них приняли участие американские эсминцы «Портер» и «Дональд Кук», морской патрульный самолет «Посейдон», турецкие фрегаты «Оручреис» и «Тургутреис», два истребителя F-16 и самолет-разведчик, передает ТАСС.
Напомним, пресс-служба американского посольства в Киеве сообщила, что эсминцы «Портер» и «Дональд Кук» покинули Черное море «после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО». 9 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличил свое присутствие на Черном море и провел учения с украинским флотом.
США потребовали от Турции избавиться от С-400
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Позиция США по вопросу использования Турцией российских ЗРК С-400 не изменилась, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Так он прокомментировал предложение Турции о готовности эксплуатировать эти ЗРК не на постоянной основе. Прайс отказался пояснить, рассматривает ли вообще Белый дом данное предложение, передает ТАСС.
Он сказал, что «С-400 не совместимы с техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО», Анкара должна избавиться от российских ЗРК. По словам Прайса, у США «очень глубокая обеспокоенность по поводу системы С-400 и системы С-400 применительно к союзнику по НАТО».
При этом Прайс подчеркнул, что Турция «является давним союзником» США, у стран «общие интересы». По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен не стремится задеть главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, воздерживаясь до сих пор от телефонного разговора. Как отметил Прайс, следует ожидать, что «в предстоящие дни у госсекретаря и его турецкого коллеги будет возможность переговорить».
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями
Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 провели плановый полет над тремя морями, сообщили в Министерстве обороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 12 часов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Бомбардировщики проводили полет в сопровождении истребителей морской авиации, уточнили в министерстве.
Там отметили, что летчики дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей и над Тихим океаном.
«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», – подчеркнули в оборонном ведомстве.
О предыдущем полете Ту-160 над Баренцевым и Белым морями сообщалось в январе 2021 года. В ходе того полета экипажи бомбардировщиков также отработали дозаправку в воздухе.
Су-35 «спрятался» за Ту-95МС и обманул систему ПВО на учениях
Истребитель Су-35 Западного военного округа отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за бомбардировщик Ту-95МС, сообщили в пресс-службе ЗВО.
По данным округа, звено Су-35 Ленинградской армии Военно-воздушных сил и ПВО сопроводило в Тверской области стратегические ракетоносцы Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы в Саратовской области.
«Один из сопровождающих самолетов находился на расстоянии до 2000 метров от самолетов Дальней авиации, патрулируя воздушное пространство, другой выполнял сближение с одним из ракетоносцев на безопасное расстояние с целью ввести в заблуждение средства противовоздушной обороны», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО.
Также экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж и потренировались перехватывать цели, разыграв между собой воздушную дуэль.
После выполнения задачи Су-35 совершили посадку на аэродром постоянного базирования на территории ЗВО.
В прошлом году издание The National Interest обратило внимание на видео с российскими истребителями Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами».
ВМФ анонсировал получение первых серийных подлодок проекта 677 «Лада»
Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
Эти лодки, вторая и третья по счету в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже более 15 лет.
«Вторая лодка «Кронштадт» уже на плаву, третья, «Великие Луки», будет спускаться в 2022 году. «Кронштадт» несколько задержался из-за проблем с контрагентами. Но обе лодки планируем передать флоту в 2022 году», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.
В сентябре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 «Лада» идет с отставанием.
Как рассказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, комментируя сообщения о том, что серийное строительство лодок четвертого поколения проекта «Лада» идет с отставанием, постановка в строй ВМФ России подводных лодок «Лада» в очередной раз сорвалась из-за поставщиков. Их очень много – в создании лодки участвует более 200 предприятий.
Филиппины заинтересовались российскими вертолетами
Филиппины заинтересованы в поставках российских вертолетов и автомобильной техники, Москва надеется на конкретику с их стороны в ближайшее время, сообщил посол России в Маниле Марат Павлов.
По его словам, российская сторона, как и филиппинская, выступают за расширение всего комплекса отношений, в том числе и в военно-технической сфере. «В контактах с партнерами мы подчеркиваем нашу готовность оказать содействие модернизации и укреплению обороноспособности национальных вооруженных сил Филиппин», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что в октябре 2017 года было подписано соглашение между правительствами России и Филиппин о военно-техническом сотрудничестве. «Руководствуясь именно соображениями диверсификации источников продукции военного назначения, партнеры проявляют интерес к российской вертолетной и автомобильной технике. Надеемся, что в ближайшее время этот интерес приобретет более конкретные очертания», – подчеркнул Павлов.
Что касается автомобильной техники, то, по словам российского посла, «речь идет об используемых Сухопутными войсками и Береговой охраной «Уралах», а также Филиппинской национальной полицией – грузовиков ГАЗ «Садко».
Посол также заявил, что Филиппины в настоящее время рассматривают предложение России о сооружении АЭС малой мощности.
Он напомнил, что российская сторона не раз выражала готовность наладить профильное сотрудничество в сфере мирного атома с Филиппинами. «С этой целью партнерам направлен проект межправсоглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Этот проект сейчас находится на рассмотрении филиппинской стороны», – отметил дипломат.
Ранее также сообщалось, что Филиппины могут в начале 2021 года заключить контракт о закупке российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos.
Опытные образцы модернизированных «Аллигаторов» Ка-52М создали в России
Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») создала два опытных образца модернизированных боевых вертолетов Ка-52М и готова начать поставки первых серийных машин в 2022 году, заявил управляющий директор предприятия Юрий Денисенко.
«В прошлом году на нашем предприятии были созданы на базе серийных вертолетов два опытных образца модернизированных вертолетов Ка-52М, которые отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения», – передает РИА «Новости» слова Денисенко.
Он отметил, что летные испытания Ка-52М, начавшиеся в прошлом году, проходят на территории Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» и что завершение опытно-конструкторских работ намечается в 2022 году.
«Мы в этот срок укладываемся и с учетом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», – добавил Денисенко.
На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.
Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.
На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.
Напомним, 10 августа «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52.
Американцы приняли баллистическую ракету за НЛО
Неопознанный летающий объект, сообщения о котором распространили пользователи Сети в штате Флорида, оказался баллистической ракетой американских ВМС, сообщают местные СМИ.
Телеканал Fox News, что «комета», которую фиксировали пользователи, оказалась баллистической ракетой Trident II, выпущенной в рамках рутинных испытаний с подводной лодки США, передает РИА «Новости».
Ранее в соцсетях появились видео и фото с необычным светящимся объектом в небе, похожим на комету.
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Твердотопливные ракеты Trident II имеют радиус действия до 11,3 тыс. километров и способны нести ядерное оружие. Это единственная баллистическая ракета для подводных лодок, используемая в ВМС США.
Между тем разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт объяснял, чем чаще всего оказываются странные объекты в небе.
МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн
То, что Запад не подтверждает неприемлемость ядерной войны, вызывает подозрения, не занимаются ли они планированием ограниченных ядерных войн, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что в Вашингтоне продолжают говорить и даже выступать на публику с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте.
«Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации. Мы считаем, что те, кто этим занимается, сами движутся в направлении внедрения такого рода идей в свое военное планирование», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.
По словам замглавы МИД, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате «ядерной пятерки» государств, подтвердить формулу Горбачева – Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
«Эта ясная и четкая констатация должна быть сегодня подкреплена коллективно. Мир нуждается в таком сигнале. И отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они действительно планированием ограниченного ядерного конфликта», – заключил дипломат.
Дипломат заметил, что «отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта», передает РИА «Новости».
Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард 3 февраля заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем, которые якобы начали проводить агрессивную политику, бросая вызов международным нормам силовыми способами.
В то же время посол России в США Анатолий Антонов заявил, что здравомыслящие американские генералы вряд ли рассматривают возможность ядерной войны с Москвой.
Военный эксперт Игорь Коротченко пояснил газете ВЗГЛЯД, что ядерная война в теории возможна, хотя риск ее минимален.
К летным испытаниям собрались подключить еще три БПЛА «Охотник»
Новосибирский авиазавод им. Чкалова ведет строительство еще трех опытных образцов тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщил источник в ОПК.
Их собираются «последовательно подключить к летным испытаниям в течение 2022–2023 годов». При этом в конструкцию второго «Охотника» внесут изменения, учитывая опыт работы первого. Доработаны будут «системы бортового радиоэлектронного оборудования и элементы конструкции планера». Еще два БПЛА «будут фактически соответствовать серийной версии», передает РИА «Новости».
Летные испытания начались в августе 2019 года. Во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
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Новые подлодки проекта «Лада» решили вооружить «Калибрами»
Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр», они получили новый электродвигатель, сообщил гендиректор судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.
«Отличия от головной лодки «Санкт-Петербург» есть. Лодки будут вооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Будет другой электродвигатель: менее шумный, но более мощный», – передает РИА «Новости» слова Бузакова.
За время строительства проект неоднократно подвергался изменениям. В частности, эти подлодки планировалось оснастить воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако такой в России пока не создали.
Ранее во вторник Бузаков сообщил, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – будут переданы ВМФ России в 2022 году.
Экс-министр обороны впервые назвал стоимость разработки новейших систем оружия России
Создание новейших систем оружия России, представленных в 2018 году, не стоило непосильных денег, в год тратилось «по 10-20 млрд рублей», рассказал спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экс-министр обороны (2001-2007 годы) Сергей Иванов.
«Не буду скрывать, я причастен к началу разработки тех видов оружия, которые сейчас появились на вооружении российской армии, о которых недавно в послании говорил президент: и «Авангард», и «Пересвет», и «Посейдон», и многое другое. Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10-20 млрд рублей», – передает РИА «Новости» слова Иванова.
«Для Вооруженных сил [эта сумма] при триллионном сейчас бюджете – почти незаметные расходы... Но мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали – тогда объявили. Особо не шумели», – добавил Иванов, выступая на мероприятии Российского военно-исторического общества в Москве.
Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы Россия свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.
Российские военные корабли прибыли в порт Карачи на учения «Аман-2021»
Отряд кораблей Военно-морского флота России, в том числе фрегат «Адмирал Григорович», прибыл в Пакистан для участия в многонациональных военно-морских учениях «Аман-2021», сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в 7.00 мск отряд кораблей вошел в территориальные воды Исламской Республики Пакистан и затем ошвартовался в порту города Карачи – главной военно-морской базе военно-морских сил Пакистана. <...> ВМФ России в рамках учения представляют корабли Черноморского флота - фрегат «Адмирал Григорович», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательный буксир СБ-739, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и палубный вертолет морского базирования», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как рассказали в министерстве, в порту на борт фрегата «Адмирал Григорович» поприветствовать военных моряков с прибытием на учения поднялся генеральный консул России в Карачи Александр Хозин. По приглашению пакистанской стороны корабли примут участие в учениях, которые пройдут с 12 по 16 февраля в акватории Аравийского моря.
По данным Минобороны, на первом этапе учений с 12 по 14 февраля российская сторона примет участие в береговой фазе, куда включены планирующие конференции по согласованию порядка взаимодействия и организации связи. «Морская фаза учения «Аман-2021» будет проведена в период с 15 по 16 февраля», – сообщили в военном ведомстве.
Целями учений «Аман-2021» является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами – участницами маневров в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства. Планируется, что в учениях кроме ВМФ России и ВМС Пакистана будут задействованы корабли еще пяти стран. За их проведением будут наблюдать более 30 иностранных военных делегаций.
В министерстве подчеркнули, что военно-морские учения «Аман-2021», проводимые в акватории Аравийского моря, являются внеблоковыми. Все страны – участницы учений принимают в них участие самостоятельно по приглашению пакистанской стороны.
В декабре сообщалось, что в учении «АМАН-2021», кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие
ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии.