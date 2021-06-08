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НОВОСТЬ ЧАСА

В Европе зафиксирована нехватка газа

8 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Российский СПГ угрожает американцам в Азии

Россия грозит захватить 20% мирового рынка СПГ Александр Рюмин/ТАСС
США, Австралия и Катар ждут неприятные новости. Россия строит амбициозные планы по завоеванию основного рынка сбыта для их сжиженного природного газа (СПГ). В ближайшие пятнадцать лет наша страна намерена в 4,5 раза увеличить объемы производства СПГ и захватить пятую часть мирового рынка. Сможет ли Россия выстрелить в новом для себя амплуа?  Подробности...
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Россия получила новый инструмент влияния в Арктике

Северный флот защитит новую российскую морскую дорогу в Азию Валерий Мельников/РИА Новости
Таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание и НАТО, и Китая. Россия недавно возглавила Арктический совет. Какие преимущества можно из этого извлечь? Подробности...
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России срочно нужны военно-транспортные самолеты

Обновление Ил-76 – единственная реальная надежда российской Военно-транспортной авиации Александр Лавренко/РИА Новости
Будущее российской военно-транспортной авиации (ВТА) впервые за долгое время обсуждалось на самом высоком уровне. В каком состоянии ВТА ВКС РФ находится сегодня, почему это крайне важный вопрос для безопасности нашей страны и какие военно-транспортные самолеты нужны России для ее текущих задач? Подробности...
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Чехия ввязалась в опасный эксперимент с Тихановской

По мнению Чехии, Тихановская теперь официально представляет государство Белоруссию senat.cz
Светлана Тихановская продолжает свой визит в Чехию и должна во вторник встретиться с высшими должностными лицами страны. Прага официально называет Тихановскую не кем-нибудь, а избранным президентом Белоруссии. Последствия этой политической акции могут оказаться совсем иными, чем представляют себе чешские руководители. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Поговорим о геймченджерах и слетаем в будущее

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Хотите, попробуем представить будущее со Starship? Если вам оно не понравится – вы можете просто молча идти и представлять себе свое будущее с холдем покером и прелестницами. Итак, на дворе 2025 год. Подробности...
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Где МХАТ и где Бузова

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В случае с Даней Милохиным – Сбер пошел к его аудитории. В случае с Бузовой – ее аудитория пошла во МХАТ. Это не просто принципиальная разница, это в некотором смысле революция – не опускаться до уровня, скажем так, некачественной аудитории, а пытаться поднять ее на свой уровень. Подробности...
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Консерватор – это тот, кто отказывается сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консерватор отдает себе отчет в том, что люди склонны массово сходить с ума – причем чем ужаснее их состояние, тем непоколебимее их уверенность в то, что они-то добры, мудры и открыли, наконец, рецепт тысячелетнего счастья. Подробности...
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

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    Россия получила новый инструмент влияния в Арктике

    Северный флот защитит новую российскую морскую дорогу в Азию    8 июня 2021, 13:56
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков,
    Наталья Макарова,
    Михаил Мошкин

    Таяние льдов делает Арктику экономически привлекательной: это упростит добычу углеводородов на шельфах, а морской путь из Азии в Европу через Арктику станет вдвое короче и дешевле, чем через Суэцкий канал. Именно поэтому к региону приковано пристальное внимание и НАТО, и Китая. Россия недавно возглавила Арктический совет. Какие преимущества можно из этого извлечь?

    В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал три причины, по которой Арктика становится все более значимой для альянса. Во-первых, это таяние льдов, которое открывает потенциальный новый морской путь из Европы в Азию, во-вторых, увеличение российского военного присутствия на Крайнем Севере, и третья причина – рост китайского интереса к региону.

    «Страны НАТО, в том числе арктические, инвестируют в новые возможности, самолеты, подводные лодки и новую технику, чтобы гарантировать сохранение необходимого военного присутствия альянса в Арктике», – цитировал ТАСС выступление Столтенберга в вашингтонском Атлантическом совете. Отметим, что через неделю альянс намерен принять новую стратегическую концепцию, в которой задачей НАТО объявляется сдерживание России и Китая. На июньском саммите, где будут утверждать концепцию, альянс обсудит и наращивание военных возможностей России на Крайнем Севере, «сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны». В Вашингтоне не в первый раз открыто заявляют: изменения климата превращают Север в арену для конкуренции. Об этом говорил глава Пентагона Ллойд Остин, а госсекретарь Энтони Блинкен прямо назвал Арктику «новым театром конфликта».

    При этом сравнительно недавно, 20 мая, Россия на два года возглавила Арктический совет, в котором состоят восемь стран, в том числе США и еще три страны НАТО – Канада, Норвегия и Дания, а также нейтральные Финляндия, Швеция и Исландия.

    К слову, именно на полях заседания этой «арктической восьмерки» в исландском Рейкьявике прошла первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Блинкена – которую рассматривают как преддверие саммита Владимира Путина и Джо Байдена.  

    Блинкен приветствовал председательство России в совете, отмечало РИА Новости. Со своей стороны, Лавров предложил провести в рамках совета встречу военных экспертов. Это могло бы возродить регулярные контакты начальников генштабов вооруженных сил стран – членов «арктической восьмерки», полагает глава МИД России.

    Задачей Арктического совета, который был создан в 1996 году, формально считается сотрудничество по части экологии и проектов устойчивого развития. Но фактически этот полярный клуб остается одной из немногих площадок для контактов Москвы с США и их союзниками. С другой стороны, в Совбезе России констатировали: Запад превращает тематику охраны арктической природы в инструменты давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции с Россией.

    Кто превращает Север в зону конфликта

    Альянс пытается обосновать свое усиление на Севере тем, что наш оборонительный потенциал на самом деле – наступательный, заметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

    «В США заявляют, что Северный флот способен перерезать морские коммуникации НАТО в Северной Атлантике,

    что Россия может осуществить высадку в Северной Норвегии и на архипелаге Шпицберген», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

    Натовцев не может не беспокоить восстановление и модернизация военного аэродрома Нагурское на Земле Франца-Иосифа и развертывание там же базы ПВО «Арктический трилистник» – самых дальних объектов Объединенного стратегического командования «Север». Как заявил начальник штаба ВВС и ПВО России генерал-майор Игорь Чуркин, Нагурское сможет принимать самолеты любого класса, в том числе стратегические бомбардировщики из состава ядерной триады. При этом в Москве поясняют, что усиление военного присутствия в Арктике носит сугубо оборонительный характер в ответ на повышенный интерес Запада, отметил Кортунов.

    В Норвежском и Баренцевом морях уже увеличился срок присутствия подлодок и надводных кораблей ВМС США. В полярных акваториях фиксируются регулярные и групповые походы боевых кораблей флотов НАТО, чего не было со времен Второй мировой, констатировал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Усиление НАТО на северном фланге – часть концентрации сил США и союзников в Европе в рамках американской концепции «четыре по тридцать», о которой в апреле напомнил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Концепция предполагает: за 30 суток в Европе должно быть приведено к готовности 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 эскадрилий. При этом готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия предполагается сократить с 10 суток до 24 часов.

    Но Арктический регион интересен геополитическим соперникам Москвы не только как кратчайший маршрут для гипотетических ракетных и авиаударов.

    Чем ценна Арктика

    Причину интереса мировых игроков к Северу назвал нынешний руководитель Арктического совета, представитель России Николай Корчунов. «Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо», – сказал он.

    «Мы видим два направления как развития сотрудничества, так и, наоборот, роста напряженности в Арктическом регионе, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор политологии университета штата Теннесси Андрей Коробков. – Первое направление – возможность формирования гораздо более дешевого и короткого транспортного коридора из Северной Америки и Европы в дальневосточный регион».

    Отсюда – гонка в строительстве гражданского ледокольного флота, идущая параллельно с наращиванием военного присутствия в Арктике, указал американский эксперт. «США заложили целый ряд ледоколов как гражданских, так и военных, дабы догнать Россию по этому показателю, – указал Коробков. – Сейчас ведется подготовка к строительству нового глубоководного порта на Аляске. При этом и Москва, и Вашингтон с достаточно серьезной озабоченностью смотрят на быстро возрастающую активность Китая в регионе, на разговоры о создании Полярного шелкового пути». 

    Второе направление, сулящее как партнерские контакты, так и соперничество – это упрощение добычи полезных ископаемых и в целом использования богатств Северного Ледовитого океана, отметил Коробков. В докладе, который представила Конгрессу Геологическая служба США, говорится: до 22% мировых запасов природного газа и нефти могут быть расположены в полярном регионе. Добавим, что до 80% предполагаемых запасов углеводородов Арктики находятся на российском Крайнем Севере, в том числе на шельфах Баренцева и Карского морей.

    Неудивительно, что в Госдепе призывают сделать Арктику открытой для торговли и транзита. И очевидно, что главным препятствием для реализации коммерческих интересов Запада на Севере остается Россия.

    Чем может помочь Арктический совет

    Мы слышим «причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике», констатировал Лавров. 

    «Вряд ли председательство России в «арктической восьмерке» ослабит геополитическое противостояние и гонку вооружений на Севере, но Москва может использовать специфику Совета. Эта организация все-таки создавалась с тем, чтобы обсуждать общую для всех стран проблематику, борьбу с изменением климата, вопросы экономической безопасности и так далее. Можно ожидать, что Россия инициирует договоры об экономическом сотрудничестве», – прогнозирует Коробков.

    «Интересы России во многом тождественны интересам других арктических стран в области природосбережения и защиты хрупкой экосистемы Арктики. По одной причине: Россия – это половина Арктики», – в свою очередь заметила директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. «Конечно, это будет вступать в прямой конфликт с тенденцией к милитаризации, расширения неарктической конфронтации на Арктику, – заметила собеседница. – Но то, что председателем становится страна с такими сильными позициями в регионе, как Россия, дает Арктическому совету шанс стать полноценной переговорной площадкой».

    Переход руководства Арктическим советом к России повышает значимость этой структуры. Следовательно, можно ожидать более активного включения в работу организации Китая, который уже обладает статусом государства-наблюдателя, отмечают эксперты. «Кроме того, есть надежда на превращение Совета в площадку для налаживания российско-американского диалога хотя бы по некоторым направлениям», – отметил Коробков.

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