НАТО обсудит увеличение военных возможностей России в Арктике

Страны Североатлантического альянса на июньском саммите обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Как утверждает Лунгеску, Россия сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. «Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые», – заявила она, передает РИА «Новости».

Россия значительно модернизировала свой северный флот, в том числе все подводные лодки, сказала она. Кроме того, отмечает Лунгеску, Москва внедряет новые системы вооружения, среди них подводный беспилотник «Посейдон», который может быть оснащен ядерными боеприпасами, новые радиолокационные установки и новый ледокольный флот.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и Россия не должна игнорировать этот важный регион.