НАТО обсудит увеличение военных возможностей России в Арктике

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3 мая, понедельник | Последнее обновление — 10:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы
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На самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его ликвидации. О проведении этого спектакля американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами
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Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его также невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру.
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Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат.
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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НАТО обсудит увеличение военных возможностей России в Арктике
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Страны Североатлантического альянса на июньском саммите обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Как утверждает Лунгеску, Россия сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. «Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые», – заявила она, передает РИА «Новости».
Россия значительно модернизировала свой северный флот, в том числе все подводные лодки, сказала она. Кроме того, отмечает Лунгеску, Москва внедряет новые системы вооружения, среди них подводный беспилотник «Посейдон», который может быть оснащен ядерными боеприпасами, новые радиолокационные установки и новый ледокольный флот.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и Россия не должна игнорировать этот важный регион.
Захарова ответила главе МИД Британии цитатой святого Антония
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение главы британского МИД Доминика Рааба начать бороться с «фейками и пропагандой из России», процитировав раннехристианского подвижника Антония Великого.
«Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», – заявила Захарова, передает радиостанция «Говорит Москва».
Дипломат процитировала святого и отметила, что «больные пропагандой страны» продолжают обвинять Россию «в собственных грехах» по неизвестным причинам.
«В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», – добавила она.
Ранее глава британского МИД Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».
Напомним, Москва призвала страны «Семерки» и Евросоюз отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны. В заявлении на сайте МИД России говорится, что странам «Семерки» и Евросоюзу следует «уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан».
В Финляндии жители начали массово умирать из-за неизвестного наркотика
Жители финских городов Турку и Хельсинки начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества, сообщило издание Yle.
По данным полиции, в начале апреля в Турку произошло пять случаев смерти от наркотиков. В издании Yle сообщили о десяти погибших, в газете Turun Sanomat рассказали о 50 погибших от токсичных препаратов в Хельсинки, передает РЕН ТВ.
Фонд A-klinikkasaatio предупредил о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.
При этом достоверных данных о веществе, из-за которого погибли люди, пока нет.
Ранее в британском графстве Суррей четырех детей экстренно госпитализировали после отравления конфетами с каннабисом.
Россиян предупредили о рисках отдыха в Крыму
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Специалисты в области туризма рассказали о главных опасностях для отдыхающих в Крыму, в частности, по их словам, столкнуться с обманом можно еще на стадии бронирования жилья.
По словам экспертов, путешественники могут столкнуться с проблемами еще на стадии бронирования жилья. Так, например, мошенники публикуют объявления о сдаче в аренду домов или квартир и исчезают после внесения предоплаты. В то же время другие аферисты создают так называемые сайты-клоны известных объектов размещения, где туристы бронируют несуществующие номера, передает «Московский комсомолец».
«Частный сектор стоит бронировать только на сайтах, которые обеспечивают верификацию собственника и гарантируют его надежность. При бронировании отелей и санаториев стоит насторожиться, если на отдых предоставляют большие скидки», – пояснила турагент Анна Пенкина.
По информации издания, на полуострове также орудуют автомобильные воры, которые вскрывают машины и крадут ценные вещи. Кроме того, еще одной проблемой полуострова является существенная загрязненность воды в море в черте городов.
Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма сообщили, что активная фаза туристического сезона официально стартовала на полуострове в субботу.
В московском театре сорвали премьеру спектакля о протестах в Белоруссии
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Вечером 1 мая в московском театре «Театр.doc» была сорвана постановка о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года, сообщил драматург и сценарист Иван Угаров.
«Во время документального спектакля «Соседи» выяснилось, что в «Театре.doc» заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога», – написал он на своей странице в Facebook. При этом драматург пояснил, что бомба не была обнаружена.
«Соседи» – созданный совместно с медиапроектом «Август 2020» спектакль о людях, которые пострадали в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом прошлого года.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
Стало известно число привившихся от коронавируса россиян
Две дозы вакцины от коронавируса получили около девяти миллионов россиян, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
«Обе дозы вакцины получили около 9 миллионов россиян, первый компонент – 13 миллионов», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в России удастся, когда сформируется имунная прослойка.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний россиянин вакцинировался от коронавирусной инфекции.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.
США предсказали катастрофу из-за попыток Байдена угрожать России
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Недружественные заявления Джо Байдена в адрес России подталкивают Москву и Пекин к вынужденному союзу, противостояние с которым обернется для Вашингтона катастрофой, говорится в статье, опубликованной в американском издании The National Interest.
Автор материала считает, что подобными словами Байден сделал «последнее предупреждение» России. При этом в статье отмечается, что в случае обострения отношений США придется «воевать на два фронта»: и с Россией, и с Китаем, передает РИА «Новости».
«Поскольку администрация Байдена готовится к политике противостояния ценностей с Москвой и Пекином, Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США-Китай-Россия», – отмечает автор статьи.
Напомним, в четверг Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что Соединенные Штаты якобы не стремятся к эскалации с Россией, однако при этом пригрозил Москве «последствиями». При этом в прошлую субботу временный поверенный в делах России в США отверг утверждения Госдепартамента США о «дестабилизирующих действиях» Москвы.
15 апреля Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях и объявил о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Российский МИД официально объявил ответные меры в связи с враждебными действиями США.
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Оппозиция Украины потребовала признать трагедию в Одессе тяжелейшим преступлением в истории страны
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Украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших в истории Украины преступлений.
«Оппозиционная платформа – за жизнь» требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей», – сообщение опубликовано на сайте партии.
Ранее сообщалось, что антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой.
2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.
Коронавирус вынудил власти Грузии остановить общественный транспорт
Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве.
Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС.
Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.
Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года.
Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер.
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Пермячка выстрелила в водителя такси из-за цены поездки
В аэропорту Перми Клиентка такси возмутилась из-за высокой цены на поездку и выстрелила из травматического пистолета в водителя таксомоторной службы, сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, пермячке показалось, что цена за поездку в такси очень высокая, она выстрелила из «травматики», но ни в кого не попала, у таксиста только царапина. Источник РИА «Новости» пояснил, что для водителя даже не пришлось вызывать врачей. Он уточнил, что инцидент произошел 30 апреля на въезде на парковку аэропорта.
В марте в Москве водитель такси в ходе конфликта с пассажирами, которые отказались оплачивать поездку, прострелил голову клиенту.
В Магадане рыбаки сняли видео, как руками собирают навагу в бухте
Жители Магадана запечатлели, как руками собирают навагу в одной из бухт Охотского моря. Прилив принес огромное количество рыбы прямо к берегу в районе бухты Старая Веселая.
Кадры с тем, как на побережье магаданцы собирают навагу прямо руками, стало популярным в соцсетях, передает РИА «Новости».
Как сообщил магаданский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сотрудниками филиала была обследована акватория бухты Старая Веселая. В ходе выполненных работ обнаружено, что данный случай не связан с техногенными причинами.
«В этот день наблюдались большие перепады вод между полным и малым приливами, перепад вод составлял 4,5 метра. При отливе массивы льда сели на грунт и препятствовали отходу рыбы на глубины, что и привело к ее обсыханию. Ранее подобные случаи неоднократно отмечались в отношении тихоокеанской сельди в различных районах Магаданской области», – отмечается в сообщении.
Уточняется, что рыба, возможно, идет на поздний нерест, который обычно проходит у нее с января по март. В этот период она может заходить в опресненную и даже в пресную воду.
Ранее житель Сахалина погиб, собирая сельдь, которой усыпало юго-восточное побережье острова.
В Чехии из-за спора о России и взрывах потребовали уволить главу Минюста
Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра призвал уволить министра юстиции республики Марию Бенешову после слов о взрывах во Врбетице, сообщило издание České noviny
По словам Станюры, заявления Бенешовой о том, что существует больше двух версий инцидента 2014 года во Врбетице, указывают на то, что в правительстве Чехии существует раскол, и не все члены доверяют премьер-министру. Это, по мнению первого заместителя лидера Гражданской демократической партии, ставит под сомнение решения в ключевых вопросах внешней политики, которые касаются безопасности чешских граждан, поэтому министра нужно «несомненно уволить», передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг глава Минюста Чехии Мария Бенешова сообщила, что присутствовала на заседании правительства республики, где обсуждался вопрос о взрывах во Врбетице. При этом, по словам Бенешовой, в ходе заседания у нее сложилось мнение, схожее с позицией президента Чехии Милоша Земана. При этом министр подчеркнула, что видела только сообщение контрразведки, а к «живым» материалам расследования никто не имеет доступа.
В прошлое воскресенье президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака.
Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек выразил мнение, что Земан напрасно упомянул версию следствия, согласно которой причиной взрывов оружейных складов во Врбетице в 2014 году могла стать неосторожность сотрудников в обращении с боеприпасами.
В свою очередь глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что заявление Земана об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на военных складах во Врбетице якобы могут поставить под угрозу расследование инцидента.
После встречи с Земаном глава кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов».
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
В свою очередь член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.
В Москве оценили смертность от COVID-19 в марте
Число смертей в Москве в марте 2021 года превысило показатель прошлого года на 2 888 случаев и составило 13 061 смертей, сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения. От COVID-19, как основной причины смерти, умер 2 231 человек.
«В марте в Москве зарегистрировано 13 061 смертей. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что смертность от коронавируса в марте в Москве составила от 2,66% до 3,49% от общего числа умерших в марте этого года.
От коронавируса, как основной причины смерти, в Москве по данным за март умер 2 231 человек. В это число входят и те случаи, когда при отрицательном тесте при жизни и посмертно по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен COVID-19.
«Отмечено снижение по отношению к предыдущему месяцу – в марте от коронавируса умерло на 215 человек меньше, чем в феврале», – добавляется в сообщении.
Ранее главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев сообщил, что исторический минимум младенческой смертности достигнут в Москве в 2020 году.
Военную технику ВСУ заметили у храма в Донбассе
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Ударный беспилотник украинских силовиков был перехвачен военнослужащими самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) около города Ясиноватая, сообщили в Народной милиции ДНР.
«Сегодня в 7.35 утра на западной окраине населенного пункта Ясиноватая расчетами ПВО Народной милиции был своевременно обнаружен и принудительно посажен с применением станции РЭБ «Террикон – М2Н» беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ», сообщает Донецкое агентство новостей.
В Народной милиции допускают, ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где местные жители после пасхальной службы освящают традиционную пасхальную еду.
Уточняется, что при падении беспилотник сбросил самодельное взрывное устройство, предположительно, осколочную гранту ВОГ-17, которая разорвалась при ударе о землю. Жертв среди населения и разрушения гражданской инфраструктуры нет.
В понедельник президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. «Очень хочется, чтобы к Пасхе не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается», – сказал Зеленский.
В минувшую субботу контактная группа не смогла согласовать «пасхальное перемирие». Полпред России на переговорах Борис Грызлов констатировал: несмотря на то, что украинцы проголосовали на выборах против «партии войны», поведение киевской делегации в контактной группе по Донбассу не изменилось.
В начале апреля в делегации ДНР на переговорах инициативу Украины объявить новое перемирие в Донбассе назвали манипуляцией, попыткой обозначить себя «борцами за мир» в публичной сфере и обелить свой имидж в глазах мирового сообщества.
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США поддержали решение Чехии исключить Росатом из тендера на АЭС
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем обсудил ситуацию вокруг отношений между Москвой и Прагой, а также поддержал решение чешской стороны исключить Росатом из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» в Чехии, сообщил Госдепартамент.
«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия РФ на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», – приводит ТАСС сообщение Госдепартамента.
В пресс-службе американского внешнеполитического ведомства отметили, что решения чешского правительства исключить российскую госкорпорацию Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» и «существенно сократить присутствие российской разведки в Праге повысили безопасность Чехии и НАТО».
Напомним, после того, как Прага заявила, что подозревает спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, правительство Чехии исключило госкорпорацию Росатом из числа кандидатов на допуск к тендеру на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».
В российской госкорпорации заявили, что исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является политически ангажированным.
Страны G7 начали разрабатывать механизмы борьбы с «российской пропагандой»
Глава британского МИД Доминик Рааб рассказал Reuters о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой».
«Рассмотрим предложение о создании механизма быстрого реагирования и противодействия дезинформации и пропаганды, идущей из России», – цитирует его РИА «Новости». Он уточнил, что «правда» должна передаваться не только жителям стран G7, но также распространяться на Китай и саму Россию. Также Рааб рассказал о своей обеспокоенности из-за «попыток Москвы сеять недоверие» к правительствам западных стран.
Ранее Москва призвала страны «Семерки» и Евросоюз отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны. В заявлении на сайте МИД России говорится, что странам «Семерки» и Евросоюзу следует «уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан».
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