МИД выразил обеспокоенность стремлением НАТО к милитаризации Арктики

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9 апреля, пятница | Последнее обновление — 13:50 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила теракт в Крыму
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Чем слабее позиции президента Владимира Зеленского внутри Украины, тем менее предсказуемой становится политика соседа России. Эта зависимость ярче всего проявляется прямо сейчас, когда сгущаются тучи над Донбассом, а вместе с ним – над Украиной и всей Европой.
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Русской вакцине доверяют только на территории бывшей ГДР – потому что их с детства кололи советскими вакцинами от полиомиелита, туберкулеза и ничего не случилось. Западные немцы смотрят на них, как на давно чипированных русскими. Западные очень верят местной прессе.
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За последние годы уже не раз были обострения, и ходили слухи о предстоящей большой войне, которой не было. За последние годы люди уже стоически научились относиться к любой информации.
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После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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МИД выразил обеспокоенность стремлением НАТО к милитаризации Арктики
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Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике.
«Если говорить об возможных источниках нарастания напряженности в регионе, то в таком качестве следует рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства-члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все более регулярной основе. Такое стремление к милитаризации Арктики, использование региона в целях реализации пресловутой линии на так называемое сдерживание России вызывает у нас обоснованную тревогу», – сказала она, передает ТАСС.
Захарова также добавила, что действия России в Арктике не противоречат международному праву и никому не угрожают. «Россия не делает в Арктике ничего, что противоречило бы международному праву или угрожало бы другим странам. Если говорить о возможных источниках нарастания напряженности в регионе, то в таком качестве следует логично рассматривать военную активность США и их союзников в Арктике, которая сопровождается воинственной риторикой. Именно НАТО и государства-члены альянса, в том числе неарктические страны, осуществляют там провокационные акции, причем на все боле регулярной основе», – сказала она.
«Только за недавнее время они провели несколько такого рода операций в сопредельных России акваториях Северного Ледовитого океана», – указала Захарова, добавив, что такое стремление к милитаризации Арктики вызывает обоснованную тревогу.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают активность России в Арктике и намерены отстаивать свои национальные интересы в этом регионе. В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и Россия не должна игнорировать этот важный регион.
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РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.
«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».
Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал кампанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.
В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутника V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания в Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.
«Заявление SIDC о том, что партия «Спутника V», доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.
В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.
Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.
Главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией
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Вооруженные силы Украины готовы к реагированию на обострение ситуации как в Донбассе, так и вдоль всей границы с Россией, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Наша армия обеспечена и вооружением, и боеприпасами для того, чтобы предоставить соответствующее реагирование и соответствующий отпор», – передает ТАСС текст заявления Хомчака в эфире телеканала «1+1».
Отвечая на вопрос, возвращены ли соответствующие подразделения ВС на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, Хомчак сказал, что «все подразделения, которые должны выполнять задания там, где им предписано, они там их выполняют».
«Мы действительно наблюдаем увеличение числа обстрелов [в Донбассе], адекватное реагирование подразделений военных частей ВС есть по всему фронту, и сказать, что сегодня сжимается кольцо вокруг Украины, наверное, будет преувеличением», – сказал Хомчак.
Он заявил, что ситуация является контролируемой и что ВС Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации в Донбассе, так и вдоль всей украино-российской границы.
Ранее в четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Козак объяснил отказ Киева открыть переговоры по Донбассу для публики
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Россия выступает за полную открытость минских переговоров и опубликование соответствующих документов, однако Украина боится этого, заявил заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак на встрече с экспертами Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
Козак заявил, что «Украина боится раскрыть свою непоследовательность», передает ТАСС. «Они боятся говорить публично. Мы предложили открытость и трансляцию, чтобы всем было понятно, что происходит. Давайте документы письменные будут открыты», – добавил он.
Замглавы администрации президента России также отметил, что летом 2020 года предложил организовать трансляцию в интернете переговоров, «чтобы всем было понятно, кто и какие предложения вносит и какую позицию занимает, документы письменные тоже пусть будут открыты», однако «у всех истерика началась вплоть до звонков глав государств и правительств, что это невозможно, что переговоры должны быть закрытыми».
По его словам, за конфиденциальность, закрытость переговоров выступает прежде всего Украина, а Германия и Франция следуют этой линии, при этом «конфиденциальность эта мнимая, условная».
«Мы пытались ее соблюдать тоже, но она носит односторонний характер, она нужна только для того, чтобы Украина доминировала в информационном пространстве и проводила свою линию. Только этим они и занимаются – дезинформируют своих граждан», – указал Козак.
Он напомнил, что в украинских СМИ от политиков, с которыми ведутся переговоры по Донбассу, транслируется тезис, что Минские соглашения – это якобы «удавка на шее Украины», которая препятствует урегулированию конфликта.
«Зеленский говорит: «Минские соглашения, я бы из них вышел, но они нужны, для того чтобы сохранить санкции против России». На переговорах же: «Мы привержены Минским соглашениям от «а» до «я», – сказал Козак.
Он также назвал действия Киева в Донбассе «пиар-ходом», который сопровождается военными действиями, так как «новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга (президента Украины Владимира) Зеленского», это их «стандартный рецепт». Кроме того, Козак выразил мнение, что данный конфликт может быть решен всего за год, «если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договоренностей», передает РИА «Новости».
Вместе с тем, по его словам, Россия в определенных условиях будет вынуждена защищать своих граждан: «Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент (Владимир Путин), устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту».
По его словам, сейчас в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», которые способны держать оборону, и необходимость защиты пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», – подчеркнул Козак.
Заместитель руководителя администрации президента указал также, что Россия не планирует «резать суверенитет» Украины; интерес Москвы состоит лишь в том, чтобы «у нас на границах должно быть дружественное нам, спокойное и стабильное государство». «Больше мы ничего ни от кого не добиваемся, мы не хотим резать суверенитет или отхватить территории», – добавил он.
Говоря о западных участниках «минской четверки», Козак отметил, что «Германия и Франция в переговорном процессе занимают крайне непоследовательную позицию». «Прямой заинтересованности в урегулировании конфликта в той последовательности, которую они декларируют и приверженность которой они декларируют, я имею в виду, минским соглашениям, – ее нет», – сказал Козак.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс. Там он посетит передовые позиции и пообщается с военными на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заверял главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса. Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
До этого Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве Вашингтона.
Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, почему НАТО не будет воевать за Украину.
Эксперт объяснил срочность визита главы МИД Польши в Киев
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«Вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию пятерки стран, которые накануне обсудили проблему Донбасса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал срочный визит главы МИД Польши в Киев, которому предшествовали переговоры представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады по украинской проблематике.
«Мне кажется, речь идет о своего рода аналоге Coalition of the willing (коалиции стран, участвовавших в иракской войне 2003 года – прим. газеты ВЗГЛЯД), то есть группе антироссийски настроенных стран, которая проявляет наибольшую заинтересованность в развитии событий на востоке Украины. Кроме того, они имеют схожие политические взгляды на причины конфликта, его динамику и на то, кто несет ответственность за его эскалацию», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его мнению, такая встреча не должна вызывать ни у кого удивления. При этом неполный состав участников свидетельствует о том, что даже в такой структуре, как НАТО, очень сложно добиться единства мнений и весьма непросто навязать американскую точку зрения тем странам, которые с ней не согласны. Это касается прежде всего Франции и Германии, которые не принимали участия в обсуждении украинской проблемы. При этом Париж и Берлин обсуждают вопросы Украины и Донбасса напрямую с Москвой.
Эксперт также напомнил о срочном визите главы МИД Польши в Киев, который «очень неожиданно» совпал со встречей, прошедшей накануне с участием представителей США, Британии, Польши, Литвы и Канады. По мнению Кортунова этот визит может свидетельствовать о двух обстоятельствах. Во-первых, вероятно, со стороны США было дано поручение Варшаве донести до Киева некую консолидированную позицию по итогам обсуждения. Во-вторых, целью могла быть и двусторонняя повестка Варшавы и Киева. «Визит главы МИД Польши в Киев можно расценить, помимо всего прочего, как демонстрацию солидарности с украинским руководством по Донбассу и готовность Варшавы оказать поддержку Украине в случае обострения ситуации на востоке страны», – предположил политолог.
Накануне по сообщению пресс-службы Пентагона, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по политическим делам Аманда Дори в ходе виртуальной встречи обсудила с коллегами из Канады, Литвы, Польши и Великобритании ситуацию вокруг Украины.
В ходе совещания участники «подтвердили свою решительную поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям, а также обсудили беспокоящие их вопросы, касающиеся усиления военной активности России в регионе».
Ранее в НАТО заверили главнокомандующего ВС Украины Руслана Хомчака в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. В среду Москва обвинила НАТО в наращивании военной активности на Украине и в Черном море, в непосредственной близости от российских границ.
В прошлую пятницу в ВС Украины заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность.
Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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В Госдуме отреагировали на планы США направить корабли в Черное море
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Очередные планы присутствия кораблей ВМФ США в Черном море не станут сюрпризом и поводом для паники, хотя и являются частью общей стратегии нагнетания напряженности у российских границ, сказал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Да, за последние годы США не вылазят из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро, но шансов это сделать у них на самом деле нет, исходя хотя бы из положений конвенции Монтре», – приводит слова Затулина РИА «Новости».
«Думаю, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, черноморских берегов – это составная часть общей стратегии, но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. И никакой паники по поводу очередного появления кораблей ВМС США не должно быть», – заметил парламентарий.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Вице-адмирал призвал проучить корабли США в Черном море
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«России следует поставить американцев на место с помощью систем радиоэлектронной борьбы», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов. Так он отреагировал на намерение США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
«Не надо бояться американских кораблей в Черном море», – считает вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов. Собеседник напомнил, что накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал американскую линию в отношении России «тупой». «Я уверен, что в таком случае Москва не оставит без внимания любые действия, которые совершит Вашингтон», – подчеркнул вице-адмирал.
«Если американские корабли все же зайдут в Черное море, то нам следует проучить их с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Хозяева этого региона – причерноморские державы, а не американцы. Мы же не идем к берегам Америки и не демонстрируем там свою боевую мощь», – считает вице-адмирал.
Собеседник также указал, что прерогатива России – это обеспечение мира и спокойствия в акватории Черного моря. «Нам нужно смело и решительно действовать без боязни за рискованный маневр в случае агрессивных действий со стороны США. Иначе, если мы будем все это терпеть, американцы будут продолжать нас провоцировать», – отметил он.
Святашов напомнил историю, когда в ноябре 2020 года в заливе Петра Великого американский корабль «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды, на что командир Тихоокеанского флота пригрозил ему тараном. В результате американский корабль вынужден был изменить свой курс. «В этой связи я считаю, что до потопления кораблей дело не дойдет, поскольку американцы слишком трусливы. Но России надо поставить их на место», – заключил вице-адмирал.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов
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Украинские журналисты после слов экс-президента Украины Леонида Кравчука о готовности убивать парашютистов с российскими флагами вспомнили, что в его коллекции есть пистолет марки «Кольт» и охотничья винтовка фирмы братьев Меркель, принадлежавшая, по словам политика, Герману Герингу.
На днях Кравчук положительно ответил на вопрос журналиста Дмитрия Гордона о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». «Я говорю: я буду стрелять до последнего, пока у меня будут держать руки оружие, пока буду видеть врага. Я его, сукиного сына, к себе на порог не приглашал – он пришел сам. Я его убью, как только он появится. Что будет дальше – меня уже не интересует, но я его убью», – заявил Кравчук.
При этом он не уточнил, каким оружием пользуется, однако издание «Страна.ua» вспомнило, что еще два года назад первый президент Украины показывал журналистам свою винтовку, говоря, что «это ружье из коллекции (Германа) Геринга, правой руки Гитлера», который был главой рейхстага и начальником люфтваффе. Геринг был взят в плен союзниками и отравился, получив смертный приговор Нюрнбергского трибунала. После него остались многочисленные предметы роскоши, в том числе оружие.
Кравчук, по его словам, использовал двустволку по назначению – охотился: «Я стрелял. Стреляю только кабанов».
Политик не уточняет деталей, но по внешнему виду понятно, что это охотничья винтовка фирмы братьев Меркель. Судя по всему, легендарной 303-й модели. Дробовик «Меркель 303» производился по одной и той же технологии с 1924 года и среди охотников считается элитным до сих пор. Таких винтовок у Геринга в его имениях было несколько.
Издание отмечает, что стоимость оружия в настоящее время начинается от 20 тыс. долларов. «Правда, если винтовка Кравчука действительно из коллекции Геринга, то эту цену можно смело умножать в пять раз. Для примера: ружье «Меркель 201» Генриха Гиммлера было продано с молотка за 115 тыс. долларов», сообщает издание.
Также Кравчук показал, что у него есть пистолет марки «Кольт». «Все эти годы я не могу заснуть, если у меня на тумбочке не лежит кольт. Помнишь, был такой фильм «Великолепная семерка»? Главный герой пользовался вот таким вот стволом», – рассказал он тогда журналистам.
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Россию «врагом» Украины.
Байден дважды ошибся в названии американского ведомства
Американский президент Джо Байден оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT.
Видеозапись с оговоркой президента США опубликовали в соцсетях, на нее также обратили внимание в Республиканской партии.
«Джо Байден снова путается в словах, неоднократно называя ATF «AFT», – говорится в республиканском Twitter RNC Research.
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Напомним, в середине марта Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.
1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
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В Европе сочли оскорблением ФРГ назначение спецпредставителя США по «Северному потоку – 2»
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Решение США назначить представителя по «Северному потоку – 2» – это неприемлемое оскорбление, правительство Германии должно заявить, что подобное вмешательство недопустимо, заявил член Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок.
«Федеральное правительство (Германии) должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации (президента США Джо) Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток – 2», – цитирует РИА «Новости» Зимниока.
По мнению евродепутата, США вмешиваются в строительство «Северного потока – 2» – «межправительственного проекта Германии и России» – уже несколько лет. Он заявил, что с назначением спецпосланника, который занимается «исключительно саботажем энергетического проекта, значимого для Германии», уровень эскалации достиг того уровня, который требует ясного дипломатического ответа со стороны Берлина.
По словам немецкого политика, Германия должна дать понять, что любое вмешательство «нанесет непоправимый урон партнерским отношениям с США».
Зимниок отметил, что «Северный поток – 2» будет иметь положительный эффект на уровень цен на энергоресурсы в Германии, которые достигли рекордных высот из-за «катастрофической политики» федерального правительства.
Напомним, минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток – 2», однако окончательного решения по ним не принято, их должны представить в Конгресс в мае. По данным издания Politico, завизированные Минюстом списки затрагивают швейцарскую Nord Stream AG – компанию, созданную для управления газопроводом, и ее главу Матиаса Варнига.
Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2». Роль спецпосланника была предложена близкому советнику президента США Джо Байдена, экс-спецпосланнику Госдепа по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, он пока не принял предложение.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку – 2», предположил, что американский представитель будет ездить и всем грозить.
Госсекретарь США разъяснил выпад Байдена в адрес Путина
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Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему американский лидер Джо Байден позволяет себе оскорбления в адрес президента России Владимира Путина и при этом стремится к сотрудничеству.
По словам Блинкена, это «политический прагматизм», Байден придерживается политики, исходящей из «критерия целесообразности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«Он четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», – отметил госсекретарь.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами.
Напомним, президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
В Госдуме назвали последствия появления военных кораблей США в Черном море
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Возможные намерения США направить военные корабли в Черное море «в знак поддержки Украины» могут усугубить обстановку вокруг Донбасса, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
«Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», – цитирует РИА «Новости» Панину.
По ее мнению, американские военные часто с большой тревогой воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег.
«Прецеденты такого рода уже были в Черном море, достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Наверное, для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций», – отметила Панина.
Накануне американские СМИ сообщили, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. В тот же день главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что разговоры о грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Между тем в среду в НАТО заверили главкома ВСУ в дальнейшей поддержке Киева со стороны Североатлантического альянса. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Россия и Германия начали переговоры о поставках «Спутника V»
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V», – сообщается в Twitter Sputnik V.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине «Спутник V» в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.
В конце марта Германия попросила Еврокомиссию «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения EMA на использование российского препарата на территории Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В среду стало известно, что Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V».
Британского миллионера убили в собственном поместье
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Одного из самых состоятельных людей Великобритании сэра Ричарда Лексингтона Саттона убили на территории собственного поместья на юго-западе Англии, сообщила Times.
По сведениям издания, нападение на 83-летнего владельца гостиниц было совершено вечером 7 апреля в загородном поместье недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет, передает ТАСС.
Прибывшая на место преступления после звонка одного из соседей полиция обнаружила Саттона с ножевым ранением. Смерть констатировали в 21.15 (23.15 мск). Ножевое ранение получила также находившаяся в доме 60-летняя женщина, предположительно, супруга предпринимателя. Она была доставлена на вертолете в больницу Бристоля, ее состояние оценивается как критическое.
В связи с нападением полиция задержала 34-летнего мужчину из Гилленгема, который был знаком с жертвой. Как отмечает издание, блюстители порядка сразу установили, что подозреваемый в убийстве выехал из поместья Саттона на автомобиле в направлении Лондона. Полицейские отслеживали машину на протяжении почти 200 км и задержали мужчину в британской столице. Подозреваемый в убийстве был доставлен в больницу с ранениями, которые не представляют угрозы для жизни. Мотивы преступления не называются, начато расследование.
Состояние Саттона оценивается в 301 млн фунтов (415 млн долларов), он занимал 435-е место в списке богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times. Саттону принадлежали несколько отелей в Лондоне.
В мае 2020 года в десятку самых богатых жителей Британии по версии Sunday Times вошли музыкант Эд Ширан и актер Дэниел Рэдклифф. Также в числе богатейших жителей Британии оказались Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.
В ЛНР зафиксировали дистанционное минирование украинскими военными
Народная милиция ЛНР предала в генпрокуратуру данные о дистанционном минировании территории республики украинскими военными, из-за которого пострадали мирные жители, сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
«Все преступления в отношении жителей нашей республики, совершенные подчиненными командира 80-й бригады... задокументированы, материалы переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела и оформления исков в Международный уголовный суд», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
Он попросил жителей республики быть осторожнее, так как территории соприкосновения потенциально опасны для посещения из-за продолжающегося «беспорядочного дистанционного минирования со стороны украинских силовиков», а также взрывоопасных предметов, которые оставляют украинские военные.
Ранее депутат парламента ДНР Владислав Бриг в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что в гибели ребенка на территории республики виноваты украинские военные, сбросившие бомбу с дрона.
Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт».
Названа дата полного перевода Симферополя на водоснабжение из скважин
Симферополь и Симферопольский район с 15 апреля начнут почти полностью получать воду из скважин, а не водохранилищ, заявила зампредседателя Совета министров Крыма Светлана Маслова в эфире телеканала «Крым 24».
«Наша задача к 15 апреля подавать 110 тыс. кубометров из артезианских скважин. 10 – 15 тыс. – небольшой объем – будем поднимать из поверхностных источников, если будет необходимо», – передает слова Масловой ТАСС.
Зампредседателя правительства Крыма отметила, что, несмотря увеличение объемов подачи воды из скважин, графики ее подачи пока продолжат действовать. Вместе с тем, власти полуострова «рассматривают разные варианты, как ослабить график в преддверии летнего периода», сказала Маслова. Уточняется, что в день жители крымской столицы потребляют более 120 тыс. кубометров воды.
Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны России провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. В Крым также направили уникальный российский самолет для вызова осадков. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.
В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.
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