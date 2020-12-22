Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:56  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС Михаил Метцель/ТАСС
Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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    Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

    На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база    22 декабря 2020, 17:55
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Артур Приймак,
    Николай Васильев

    На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения?

    В понедельник прошло расширенное заседание коллегии Минобороны. На нем, в присутствии президента Владимира Путина, глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил – на острове Земля Александры, самом западном в арктическом архипелаге Земля Франца-Иосифа завершено обустройство военной базы. Создан полярный форпост российской армии – самый северный в мире объект подобного рода.

    От Земли Франца Иосифа до Мурманска – расстояние около 1,5 тыс километров, до Северного полюса – заметно ближе, около тысячи километров. Именно на этом архипелаге находится самая северная точка и России, и всей Евразии – мыс Флигели на острове Рудольфа. Строительство базы на Земле Александры началось в 2007 году, основной специализацией объекта была названа противовоздушная оборона. База получила название «Арктический трилистник» – по форме ее административно-жилого комплекса. Это здание, где может размещаться до 150 военнослужащих, само по себе является уникальным – это самая северная в мире капитальная постройка. Первое соединение ПВО здесь было развернуто в 2014 году

    Всего, по словам Шойгу, на базе построены 334 здания и сооружения, взлетно-посадочная полоса на аэродроме Нагурская увеличена до 3,5 километров. Упомянутый аэропорт близ базы погранвойск ФСБ «Нагурская» – еще один кандидат для книги рекордов, самая северная ВПП в стране. Для сравнения, на ближайшей к полюсу обитаемой точке планеты, канадской базе Алерт могут проживать не более десятка военных и метеорологов. В «Нагурской», которая на 150 км южнее, служат две сотни пограничников.

    Но очевидно, что «Нагурская» и «Арктический трилистник» развернуты не ради попадания в Книгу Гиннеса.  «Для нас Арктика – особый регион. Мы там первопроходцы, у нас самая продолжительная в мире граница арктических морей. Сейчас мы восстанавливаем на более высоком уровне то советское наследие, что практически растеряли в 1990-е», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, председатель комиссии Совета Федерации по национальной морской политике.

     «Главная задача базы ВМФ на Земле Франца-Иосифа – упреждение воздушно-космических нападений потенциального противника

    на северном стратегическом направлении», – в свою очередь, пояснил доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков. По его мнению, на самой северной военной базе России, скорее всего, установят радиолокационный пост дальнего наблюдения. «На Земле Александры расположатся части зенитно-ракетных войск – вероятно, ракеты будут большой дальности. Возможно, там дислоцируют также части ПВО и арктических мотострелков – для недопущения десантов противника в этом районе», – предположил  эксперт.

    По оценке Сивкова, для действий в этом направлении на базе может быть дислоцирована также истребительная авиация – в пределах эскадрильи, максимум, авиаполка. «Естественно, там будет иметься небольшой пункт маневренного базирования Северного флота, чтобы было возможно обеспечивать прием и действие с этого пункта кораблей», – считает собеседник.

    Сивков напомнил, что глазами и ушами НАТО в этой акватории служит Норвегия. Добавим, что в экспертной среде высказываются опасения, что Осло может попытаться пересмотреть демилитаризованный статус принадлежащего ей архипелага Шпицберген, который находится к западу от Земли Франца Иосифа. «Возможно, норвежцы рассчитывают, что они будут продолжать экспансию в российских территориальных водах. Появление там российской базы, обеспечивающей применение сил флота и авиации, само собой будет мешать этой экспансии», – уверен Сивков.

    Главная задача военной базы – контроль воздушного пространства российской Арктики, согласен с Сивковым главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, в случае необходимости, с Земли Александры будет вестись поражение атакующих целей в воздухе над полюсом и приполярными широтами. Он напомнил, что в последние годы близ границ нашего арктического сектора возросла военная активность США, Великобритании и других стран НАТО. Например, в ноябре появились сообщения об испытаниях многоцелевых истребителей 5-го поколения F-22 Raptor на базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Как отмечало РИА ФАН, крупные объекты американских ВВС, учебные комплексы, станции спутникового управления, а также более 50 радаров раннего предупреждения и ПРО развернуты на Аляске, в арктических регионах Канады и на принадлежащей Дании Гренландии.

    «Мы видим усиление всех компонент иностранного военного присутствия. В этих условиях для обеспечения надежной безопасности России в регионе создается интегрированная система освещения воздушной и морской обстановки. Морской – с точки зрения подводной компоненты, разумеется», – указал Коротченко.

    «Исходя из военной обстановки, в российской Арктике необходимы военные базы с круглогодичным комфортным проживанием личного состава, – пояснил военный эксперт. – Военная база на Земле Франца-Иосифа очень серьезно пополнила арсенал нового военного округа – Северного флота ВМФ России».

    Военный эксперт добавил, что на Кольском полуострове дислоцированы зенитно- ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Тор 2ДТ» в арктическом исполнении. «При необходимости отрабатываются варианты переброски сил воздушно-космической обороны, которые есть на Новой Земле. Там развернута система С-400 большой дальности. В свою очередь, в военный период на Новую Землю могут быть переброшены ЗРК «Тор», как средство ПВО последнего рубежа», – пояснил Коротченко.

    По итогам заседания военной коллеги Путин подписал указ о повышении статуса Северного флота – теперь он будет отдельным военным округом. Попов в этой связи напомнил, что повышение статуса началось еще шесть лет назад. «Северный флот был объявлен Объединенным Стратегическим командованием – что более широкое понятие, чем просто флот. Сейчас же президент расширил его функционал: помимо чисто оборонных задач прибавились организационные, например руководство деятельностью военкоматов в регионах. Кроме того, флот будет помогать гражданским властям в создании крупных инфраструктурных проектов», – пояснил адмирал газете ВЗГЛЯД.

    «Существует административное и оперативное управление войсками. Оперативное идет по линии верховный главнокомандующий – Минобороны – Генштаб – главные командования видов вооруженных сил. Административная ветвь идет через главковерха и министра обороны к региональным командованиям», – пояснил доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

    «На фоне растущей важности северного направления Северный флот уже возглавляет Арктическое региональное командование, ему подчиняются дислоцированные в Арктике части Сухопутных войск, ВКС, включая стратегическую дальнюю авиацию. В этой связи верховный главнокомандующий и решил наделил Северный флот статусом военного округа», – подытожил эксперт.

    Напомним, в 2010 году Северный флот вошел в состав созданного Западного военного округа. В ноябре 2014 года на основе Северного флота было создано пятое стратегическое командование «Север». В зону ответственности флота входят Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Главная база флота –  Североморск. Его сновные ударные силы составляют атомные ракетные и торпедные субмарины, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли.


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