Северный флот заявил о смещении учений НАТО к границам России

НАТО смещает морские учения все ближе к северным границам России, заявил начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин.

Начальник штаба детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметив увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки в данном регионе. Также он отметил, что проведение учений смещается к границам России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в качестве реакции на рост боевого потенциала НАТО в Арктике Северный флот получил новую технику – атомные подлодки, фрегаты и десантные корабли, зенитные ракетные комплексы «Триумф» и «Панцирь», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и другие.

Одновременно с тем Гришечкин подчеркнул, что в настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы.

Ранее НАТО в докладе о реформировании альянса назвало Россию главной военной угрозой безопасности минимум до 2030 года.