НАТО назвало Россию главной военной угрозой до 2030 года

Главной военной угрозой безопасности для НАТО минимум до 2030 является Россия, следует из доклада о реформировании альянса «НАТО – 2030», опубликованном в рамках видеоконференции глав МИД стран организации.

«На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса», – цитирует документ ТАСС. На основании этого доклада которого саммит НАТО в 2021 году намерен принять новую Стратегическую концепцию альянса.

В то же время альянс считает необходимым сохранить совет Россия - НАТО, но вести диалог с Москвой в следующем десятилетии с позиции силы.

Следующей страной, угрожающей безопасности НАТО после России, альянс считает Китай. «Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией», – сказано в документе.

Отмечается, что «НАТО должна рассмотреть создание консультативной структуры для обсуждения всех аспектов интересов безопасности стран НАТО в отношении Китая».

В докладе также говорится, что «НАТО следует сформировать специальное подразделение в составе Объединенного управления разведки и безопасности альянса (JISD) для мониторинга и оценки сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций». Данный отдел «должен регулярно информировать об этой работе Североатлантический совет».

Ранее министры иностранных дел стран НАТО подтвердили необходимость продолжения разговора с Россией, но в то же время страны военного союза высказались за сдерживание «дестабилизирующих действий» России.