Путин приравнял Северный флот к военному округу

Президент России Владимир Путин подписал указ о Северном флоте, приравнивающий его к военному округу. Документ вступает в силу с 1 января следующего года.

«Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил России, выполняющим задачи военного округа», – сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

В 2010 году Северный флот вошёл в состав созданного Западного военного округа. В ноябре 2014 года на основе Северного флота было создано пятое стратегическое командование «Север». В зону ответственности Северного флота входят Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Главная база флота – ЗАТО Североморск. Основные ударные силы составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли.