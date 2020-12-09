Эксперт оценил заявление об «ужасном» состоянии ледокольного флота США

«Американскому ледокольному флоту будет очень тяжело тягаться с Россией в Арктике, однако свои интересы в этом регионе нам, безусловно, нужно будет защищать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал оценки американских аналитиков о плачевном состоянии ледокольного флота США, у которого нет шансов конкурировать с Россией.

«Расширением ледокольного флота Соединенные Штаты даже не пытаются догнать Россию. Задача США – обеспечить присутствие в собственном секторе Арктики, ограниченном побережьем Аляски, где они с Канадой ведут вялотекущую борьбу за делитимацию арктических вод», – рассказал директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов.

Ледокольный флот США «пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежды на перемены», констатировало американское аналитическое издание National Interest. В публикации подчеркивается, что на вооружении американской Береговой охраны стоят два корабля: ледокол Healy, который был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике из-за пожара на борту в середине августа, и последний оставшийся на ходу ледокол Polar Star («Полярная звезда»), введенный в эксплуатацию в 1970-х. «По сравнению с российским флотом, который насчитает 40 таких судов, Соединенные Штаты значительно уступают по своим возможностям», –констатировал обозреватель National Interest Брэндон Уоллс.

Оценки американских аналитиков справедливы, полагает Анпилогов. «Линейный ледокол «Полярная звезда» был построен еще в 1976 году, и его уже очень трудно поддерживать. Старичку пора на покой и его отсутствие может быть компенсировано только строительством ледоколов по новой программе, которых в перспективе планируется до четырех», – заметил собеседник.

Хотя в июне Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, но по оценке Анпилогова «развитие ледокольного флота приведет США лишь на уровень Финляндии и Дании – важных, но не лидирующих стран в арктическом бассейне».

«С Россией США тягаться будет очень сложно. Трамп в свое время заявлял, что для полноценной конкуренции с Россией в арктическом бассейне необходим собственный атомный ледокол, а так как США никогда их не строили, было предложено перенять опыт европейцев. В любом случае, надо понимать, что это дело небыстрое: нужные компетенции нарабатываются десятилетиями», – отметил Анпилогов.

Собеседник считает: планы Трампа по развитию ледокольного флота будет реализовывать Джо Байден в случае своего вступления на пост президента. «Байден попытается решить задачу создания ледокольного атомного флота и вывести США на один уровень с Россией. Более того, в этих планах присутствуют и интересы береговой охраны, которые почти не могут контролировать Аляску, и интересы Пентагона. Военные настроены очень решительно и своего точно не отдадут», – отметил он.

Но следует отметить – и об этом в частности говорится в публикации National Interest, – что на всех ледоколах будут установлены дизель-электрические, а не ядерные силовые установки. По словам Анпиологова, дизельное топливо, которое используется в оснащении американского ледокола, «очень плохо себя ведет в арктических водах». «Суммарная мощность «Полярной звезды» – 78 тыс. лошадиных сил, что сравнимо с атомным ледоколом. Но из них только 60 тыс. приходятся на три газотурбинные установки, которые включаются на преодоление тяжелых льдов. При попадании в тяжелые льды, которых в Арктике половина, ледокол на дизельном топливе может идти максимум неделю, после чего его топливо иссякает», – объяснил он.

Анпилогов считает, что гораздо отчетливее прослеживается желание США конкурировать с Китаем, а не с Россией. «У Китая есть серия ледоколов «Снежный дракон», которые бросают вызов США. Американцы опасаются, что Китай сможет эффективно использовать Северный морской путь, неподвластный военно-морскому США, вместе с Россией. Так Китай помимо Великого шелкового пути через Евразию получит еще один морской маршрут, который не контролируется Америкой», – предположил эксперт.

Несмотря на то, что серьезной опасности развитие ледокольного флота США для России не представляет, «интересы России в Арктике, безусловно, нужно защищать». «Серьезную стратегическую угрозу с помощью ледоколов США создать невозможно. Но у России очень протяженная северная граница, позиция США относительно арктического региона достаточно неприятная. Нам нужно готовиться к тому, что противостояние с США в высоких широтах может стать силовым, а для обеспечения своего надежного присутствия нам необходим хороший ледокольный флот», – заключил Анпилогов.

Напомним, в понедельник сообщалось, что четвертый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 начнут строить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге 18 декабря.

Ранее головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил первую проводку в акватории Северного морского пути.

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