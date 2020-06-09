Трамп распорядился создать программу строительства ледоколов для Арктики

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, должны быть построены по меньше мере три тяжелых корабля этого класса.

«Соединенные Штаты разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота (для обеспечения) полярной безопасности, которая будет поддерживать наши национальные интересы в Арктике и Антарктике», – передает РИА «Новости» текст меморандума главы государства, который направлен членам Белого дома.

Трамп поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, министром обороны и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовых выгоды и риски полярного ледокольного флота. При этом указывается, что флот должен состоять как минимум из «трех тяжелых ледоколов тяжелого класса (PSC)» с надлежащим оснащением для выполнения целей меморандума.

Также предполагается строительство ледоколов среднего класса. Их число не уточняется.

Трамп распорядился изучить возможность аренды ледоколов на ближайшие годы у партнеров – до тех пор, пока в стране не будет построен собственный ледокольный флот. Лизинг планируется на 2022-2029 финансовые годы по мере того, как будут сокращаться операционные возможности единственного американского ледокола тяжелого класса Polar Star.

Указывается, что США хотят обеспечить «постоянное присутствие в Арктическом и Антарктическом регионах с наименьшими возможными затратами».

«Исходя из определенного размера и состава (ледокольного) флота должна быть проведена идентификация и оценка по меньшей мере двух оптимальных мест базирования в Соединенных Штатах и по меньшей мере двух международных баз», – говорится в документе.

В ноябре американские СМИ писали, что Россия лидирует в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга, оставив Соединенные Штаты позади. Отмечалось, что в распоряжении американской армии имеется только один эксплуатируемый ледокол тяжелого класса под названием «Полар Стар», а у России – сразу два действующих судна этого класса, а еще четыре ледокола находятся на модернизации.