В США сообщили о лидерстве России в гонке вооружений в Арктике

Россия лидирует в гонке вооружений в пределах Северного полярного круга, оставив Соединенные Штаты позади, сообщают американские СМИ.

«Республиканцы не поддержали инициативу Береговой охраны, предложившей приобрести новый тяжелый ледокол. В то же время Россия и Китай вкладывают все больше средств в укрепление военного присутствия в Арктике, в том числе в создание ледоколов», – пишет The National Interest.

Журналисты отмечают, что в распоряжении американской армии имеется лишь один эксплуатируемый ледокол тяжелого класса под названием «Полар Стар», в то время как у России есть сразу два действующих судна этого класса. Кроме того, еще четыре ледокола находятся на модернизации. Более того, российские ледоколы значительно моложе американских кораблей.

Также Россия работает над созданием ледокола проекта 10510 «Лидер», вес которого составит около 71 тыс. 380 тонн, что сделает его «самым тяжелым ледоколом в мире», передает РИА «Новости».

Пока же Россия почти поставила на вооружение атомный ледокол «Арктика» весом около 33 тыс. тонн.

Ранее датский журналист Питер Суппли Бенсон обратил внимание на международный резонанс, вызванный спуском в Санкт-Петербурге головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин», который он назвал «новым кулаком» России в Арктике.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом оружии России против американской наглости в Арктике.

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