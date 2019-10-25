Патрульный корабль ледового класса спустили на воду в Петербурге

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» для ВМФ спустили на воду на Адмиралтейских верфях.

«Корабль предназначен для выполнения поставленных задач в суровых условиях Арктики. Для этого конструкторы предусмотрели на нем сверхпрочный корпус, энергетическую установку, современное вооружение», – передает РИА «Новости» слова начальника технического управления ВМФ России Игоря Зварича на церемонии открытия.

Председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко назвал этот корабль уникальным и универсальным.

«Это и буксир, это и патрульный корабль, это и научный корабль, это и ледокол. Он способен решать самые сложные задачи», – сказал он.

«С каждым спуском на воду корабля, предназначенного для освоения Арктики, защиты национальных интересов России в этом регионе, понимаешь, что Россия всерьез и надолго занимается освоением северных широт. Арктика - это мирная территория. Сегодня одной из главнейших задач нашей страны и на ближайшее будущее является ее мирное освоение. Естественно для этого необходимы новые суда», – сказал Полтавченко.

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.

Напомним, 19 апреля 2017 года на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге был заложен первый патрульный ледокол проекта 23550 «Иван Папанин» для ВМФ России.

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