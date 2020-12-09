National Interest сравнил ледоколы России и США

Ледокольный флот США «пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежды на перемены», заявил публицист Брэндон Уоллс в статье для американского журнала National Interest.

Подчеркивается, что на вооружении американской Береговой охраны стоят два корабля: ледокол Healy, который был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике из-за пожара на борту в середине августа, и последний оставшийся на ходу ледокол «Полярная звезда», введенный в эксплуатацию в 1970-х годах.

«По сравнению с российским флотом, который насчитает 40 таких судов, Соединенные Штаты значительно уступают по своим возможностям», – передает РИА «Новости» слова Уоллса.

Публицист считает, что США не справляются с реализацией плана по замене устаревших кораблей и расширению ледокольного флота, в частности, из-за проблем с финансированием.

«План предусматривает появление лишь трех тяжелых и трех средних судов, что утроит размер нынешнего флота США, однако это все равно бледнеет в сравнении с российским флотом», – утверждает он.

Автор говорит и о других проблемах плана. Так, пишет он, у всех ледоколов будут дизель-электрические силовые установки, в то время как в российском флоте используются по большей части ядерные конструкции. Размещение такого оборудование на кораблях для столь развитой экономической державы как Соединенные Штаты вызывает недоумение публициста.

Напомним, в понедельник сообщалось, что четвертый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 начнут строить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге 18 декабря.

Ранее головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил первую проводку в акватории Северного морского пути.

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