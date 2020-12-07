Названа дата закладки нового российского атомного ледокола «Чукотка»

Четвертый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 начнут строить на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге 18 декабря, сообщило предприятие.

«18 декабря на стапеле «А» Балтийского завода состоится церемония закладки нового серийного атомного ледокола проекта 22220. Он получит имя «Чукотка», – передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Заказчиком является госкорпорация «Росатом».

Напомним, 24 ноября головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил первую проводку в акватории Северного морского пути.