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В Совбезе сочли тему экологии предлогом Запада для срыва проектов России в Арктике
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Запад использует тему экологии как ширму для срыва стратегических проектов России в Арктике. Западные экологи, активно критикующие деятельность России в регионе, ничего не говорят в адрес других стран, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов.
По его словам, действительно существует опасность, что под предлогом охраны природы может идти вытеснение конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории.
«Мы видим, что страны Запада все чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции», – передает его слова РИА «Новости».
«Так, например, под предлогом защиты морской среды происходит вытеснение российских рыбопромысловых судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена», – отметил Аверьянов.
Замсекретаря Совбеза добавил, что влиятельные западные неправительственные экологические организации тиражируют в адрес российских властей и работающих в регионе компаний обвинения в нанесении ущерба местным экосистемам. «Часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова», – пояснил он.
При этом зарубежные экологи зачастую выступают за сохранение уязвимых экосистем Арктики именно вблизи российских стратегических объектов, на участках, где расположены месторождения или судоходные маршруты, перспективные с точки зрения их освоения.
«И это при том, что такой огромной работы по ликвидации накопленного ущерба природе, которую Россия выполнила за последние десятилетия в Арктике, не провела ни одна другая страна. И экологическая ответственность наших компаний соответствует, а нередко существенно превышает самые прогрессивные мировые стандарты», – подчеркнул Аверьянов.
«Очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов», – заметил он.
В апреле официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности России в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания России и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона. В начале апреля Россия утвердила новую программу развития Арктики.
Все страны ЕС согласились не обострять напряженность с Россией
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Все государства-члены Евросоюза согласны, что не нужно обострять отношения с Россией после дипломатических скандалов с Чехией и Болгарией, заявил в глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
«Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией», – передает его слова ТАСС.
При этом, по словам Борреля, главы МИД стран ЕС вновь выразили солидарность с Чехией и Болгарией. Отношения с Россией будет рассмотрены на саммите ЕС 25 мая.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас после встречи заявил, что ЕС призывает Россию «сойти с пути эскалации». «Самое главное, что ЕС остается сплоченным. Мы еще раз призываем Россию сойти с пути эскалации. Мы готовы говорить друг с другом, но для этого нужен еще и кто-то, кто слушает и отвечает», – сказал он.
Ранее в понедельник министры иностранных и европейских дел Словакии и Германии Иван Корчок и Хайко Маас по прибытии на заседание министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе высказались за развитие отношений с Россией. Боррель в свою очередь заявил, что отношения Евросоюза с США улучшаются, в то время как с Россией они ухудшаются.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии.
Рассекречены архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну
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Вместе с кандидатурой Александра Солженицына (1918-2008), получившего в 1970 году Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», на награду претендовали еще 75 кандидатов, следует из обнародованных Шведской академией архивов.
Владимир Набоков в седьмой раз был выдвинут на премию также в 1970 году, однако его кандидатура в дальнейшем не рассматривалась. «Предложение было отклонено ранее», – пояснил комитет.
Списки номинантов на награду держатся в секрете 50 лет. Вместе с Солженициным на премию в 1970 году претендовали многие известные литераторы, в частности бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Белль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос, передает ТАСС.
Шведская академия перед окончательным голосованием обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912-1990, лауреата Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк»), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907-1973), чилийского поэта Пало Неруда (1904-1973, лауреата Нобелевской премии по литературе 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента») и французского писателя Андре Мальро (1901-1976).
Солженицын получил диплом и денежную составляющую Нобелевской премии после высылки из СССР – 10 декабря 1974 года.
Том Круз вернул награды «Золотого глобуса»
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Американский актер Том Круз вернул ранее полученные награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества, сообщили осведомленные источники телекомпании CNN.
Как отмечает телеканал, Круз за свою карьеру трижды становился лауреатом «Золотого глобуса»: в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме «Рожденный четвертого июля» (Born on the Fourth of July, 1989), в 1997 году за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме (Jerry Maguire, 1996), а в 2000 году Круз удостоился премии как лучший актер второго плана в фильме «Магнолия» (Magnolia, 1999), передает ТАСС.
В понедельник телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии «Золотой глобус», заявила, что не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом телеканал выразил готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения.
В марте организаторы «Золотого глобуса» пообещали увеличить число темнокожих в команде. В сентябре 2020 года американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм»: один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы. Вместе с тем не меньше 30% актерского состава фильма должны быть женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.
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Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций
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После трех месяцев всевозможных обструкций Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», первая партия которой поступила в страну 1 марта, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.
«После получения отличных результатов испытаний «Спутника V» в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]», – приводит слова Матовича ТАСС.
В прошлую пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
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СМИ собрали данные о напавшем на казанскую школу террористе
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Напавшим на казанскую школу оказался студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев, незадолго до трагедии он завел канал в Telegram.
Как сообщает Life, полицейским задержанный заявил, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете. Кроме того, молодой человек уверяет, что в школу пришел один и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Позже представитель казанского университета ТИСБИ подтвердил «Открытым медиа», что стрелявший действительно учится в этом вузе. Однако от дальнейших комментариев собеседник издания отказался.
Тем временем «Комсомольская правда» сообщает, что Галявиев, предположительно, незадолго до нападения завел канал в Telegram. В нем он назвал себя богом и выразил желание, чтобы остальные подчинялись ему. «В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», – сказано в сообщении канала.
В настоящее время Telegram заблокировал канал Ильназа Галявиева.
По словам главы Татарстана Рустама Минниханова, устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. «Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.
Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.
Спецназ ликвидировал второго напавшего на школу в Казани
Второй напавший на школу № 175 в Казани ликвидирован, спецназ продолжает работать в школе, сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, второй напавший на школу в Казани, который оставался в здании, ликвидирован», – сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Он добавил, что в настоящее время «проводится так называемая зачистка здания, работает спецназ».
По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Одного из нападавших задержали. Второй напавший на школу до последнего находился в здании.
Сообщается о девяти погибших.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.
В Германии оценили мощь российской армии после парада Победы в Москве
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Корреспондент Welt Кристоф Ваннер после посещения парада Победы в Москве выразил мнение, что укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь президента России Владимира Путина.
«Укрепленная армия – это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», – приводит слова Ваннера РИА «Новости».
Как и ряд других зарубежных СМИ, издание посвятило большую часть эфира о Дне Победы отношениям между Россией и Западом. В частности, немецкие журналисты назвали парад «внешнеполитическим посланием». Тем не менее, сами мероприятия телеканал назвал грандиозными, а военную силу страны счел «сильнейшим аргументом» российского лидера.
Напомним, 9 мая в Москве прошел главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при участии более 12 тыс. военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Во время главного военного парада президент Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы, отметив, что этот день всегда будет для России священным.
Перед началом парада президент заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. Как отметил глава государства, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Он подчеркнул, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию. Телеведущий Владимир Соловьев проанализировал заявление Путина.
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В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США
Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости».
По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.
Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане.
Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Аналитик из США рассказал, как Лавров «переигрывает» своих западных коллег
Министр иностранных дел России Сергей Лавров умеет мастерски переигрывать своих «глупых коллег» из стран Запада, заявил американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner.
«Он мастерски их переигрывает – к примеру, [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля, слишком доверчивого [спецпредставителя президента США по вопросам климата] Джона Керри или чересчур самоуверенную Хиллари Клинтон», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Рогана, западные оппоненты, в частности, могут проигрывать из-за последовательной риторики Лаврова. При этом журналист отдельно выделил экс-госсекретаря США Майка Помпео, который, по его мнению, способен «играть в свою игру».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Лавров, назвавший «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, меток в своих формулировках, непредсказуемость и агрессивность политики США в отношении России делает возможным применение любого лексикона.
Задержан устроивший стрельбу в казанской школе юноша
Подросток, предположительно устроивший стрельбу в школе № 175 в Казани, задержан, рассказал представитель экстренных служб.
«Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе», – сказал источник РИА «Новости».
По его словам, возраст стрелявшего подростка, ориентировочно, 17 лет.
Тем временем министерство образования Татарстана сообщает, что, по предварительным данным, среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет, передает ТАСС.
Во вторник утром двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, сообщалось о пострадавших. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Детей эвакуируют из школы.
Очевидцы рассказали о нападении на казанскую гимназию
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Злоумышленники, напавшие на школу № 175 в Казани, сначала устроили взрыв, а затем открыли стрельбу, рассказала ученица, которая оказалась очевидцем событий.
«Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб, не знаю. Сомневаюсь, что напавшие - ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через черный ход, поэтому никто в моем классе не пострадал», – передает ТАСС слова ученицы.
Учитель русского языка одного из восьмых классов 175-й гимназии Казани, где во вторник произошло вооруженное нападение, также рассказала подробности ЧП.
«В начале второго урока услышали звуки взрывов. Все учителя заперли детей в кабинетах. К концу второго урока детей и учителей начали выводить из кабинетов росгвардейцы», – цитирует «Татар-информ» учителя. По словам очевидца, из школы на носилках вынесли девочку, она была без сознания.
По последним данным, в результате стрельбы в школе №175 в Казани погибли девять человек, четверо госпитализированы, сообщают экстренные службы города.
В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино
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Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала.
Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось.
При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма.
«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде.
Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.
Число погибших при нападении на школу в Казани достигло 11 человек
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Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, среди них девять детей, сообщил источник в экстренных службах.
«Количество погибших возросло до 11 человек, среди них девять детей», – сказал источник ТАСС.
В свою очередь источник в Минпросвещения уточнил, что число пострадавших выросло до 32, они госпитализированы. «Уже 32 пострадавших везут в РКБ и ДРКБ», – сказал он.
По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09.25, стрельба началась в 09.20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.
По данным источника в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.
Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала американскому посольству на проблемы со свободой СМИ в США в связи с блокировкой видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
«Важно понять, что думает посольство США на этот счет, принимая во внимание их недавнее заявление о свободе прессы, базовом принципе демократии и Первой поправке к Конституции США. Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя блокировку видеохостингом YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым.
Как передавал Telegram-канал RT, видеохостинг Youtube заблокировал интервью телеканала с вирусологом Дмитрием Львовым якобы в связи с «недостоверной медицинской информацией». В течение семи дней видео будет удалено с платформы. Перевод этого интервью также был заблокирован и на английском канале.
Напомним, 24 апреля Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять все ограничения с YouTube-канала RT, обвинив администрацию видеохостинга в нарушении ключевых принципов свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и введении цензуры в отношении российских СМИ.
Ранее YouTube удалил часть контента телеканала RT. В Google утверждают, что RT наказали якобы за несоблюдение правил распространения медицинской информации о коронавирусе.
За 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ, трижды – к их материалам. За четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов. При этом YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тыс., выявленных с 2012 года.
Американские корпорации Google и Facebook могут оштрафовать на 20 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора. Кроме того, на 24 млн рублей могут оштрафовать соцсеть Twitter. Глава Google в России Юлия Соловьева допустила возможность закрытия видеохостинга YouTube в России.
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Десятки тел жертв COVID-19 обнаружили в реке Ганг
В индийском городе Буксар в реке Ганг нашли по меньшей мере тридцать тел людей, умерших от COVID-19, сообщает The Times of India.
В администрации округа заявили, что трупы могли приплыть из соседнего штата. Однако местные жители рассказали, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров, передает РИА «Новости».
Очевидцы также заявляли, что всего трупов может быть больше сотни. Случившееся привело к панике, люди боятся распространения инфекции. Власти уже начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с ритуалами, расходы возьмет на себя правительство штата.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
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