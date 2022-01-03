Почему Финляндия заговорила о членстве в НАТО

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Как Гайдар придумал для России «шоковую терапию»

Гайдар руководил правительством всего лишь год, однако успел стать «отцом» новой экономики Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press
«Миллионы россиян в одночасье стали нищими». «С Россией как с высокотехнологичной страной было покончено». Такими словами теперь специалисты оценивают событие, произошедшее ровно 30 лет назад. На рассвете 2 января 1992 года стартовала гайдаровская реформа, известная также как «шоковая терапия». Почему же теперь соратники Гайдара говорят, что гордятся собой? Подробности...
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Пять главных политических событий 2022 года

2021-й был непростым, 2022-й будет еще сложнее Станислав Красильников/ТАСС
Каким станет для международной политики 2022-й, мы поймем примерно через год. Но некоторые его вехи можно определить уже сейчас. Газета ВЗГЛЯД выбрала пять событий как регионального, так и исторического значения, способных изменить судьбу России и других ведущих держав планеты. Подробности...
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Военной службе добавили комфорта

Столовые в воинских частях полностью преобразились Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
«Служить в рядах Российской армии стало по-настоящему почетно и престижно», – заявил в новогоднем обращении к военнослужащим министр обороны Сергей Шойгу. И причиной таких перемен стало не только поступление новых образцов вооружений, не только успех операции в Сирии и грандиозные учения последнего времени. Российская армия сильно изменилась в еще одном очень важном аспекте. Подробности...
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2021-й стал лучшим годом для бездельников

Многие жители Запада больше вообще не хотят работать Zuma/ТАСС
Десятки миллионов людей во всем мире отказываются искать себе работу – и это стало одной из главных тенденций уходящего года для западных стран. Происходящее связано далеко не только с пандемией коронавируса, наложенными в результате ограничениями и финансовой помощью населению. Правительства пытаются бороться не только с иждивенчеством, но и с массовым мошенничеством. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Какими будут отношения России и Европы в 2022 году

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Сколько выходных нужно россиянам

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Герман Садулаев, писатель, публицист
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Главные события 2022 года в политике

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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Почему Финляндия заговорила о членстве в НАТО

    Финляндия заговорила о НАТО после публикации ультиматума России
    		   3 января 2022, 19:00
    Фото: Vesa Moilanen/imago-images.de
    Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Финляндия напомнила о своей возможности вступить в НАТО, причем в то время, когда США и Россия обсуждают гарантии безопасности в Европе. В Москве указали, что Хельсинки пытается растянуть оборонную линию России сразу на тысячу километров. К чему приведет отказ Финляндии от нейтрального статуса и как Россия должна усилить Балтфлот на фоне возможной эскалации в регионе?

    Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО и считает эту возможность реальной. По ее словам, Хельсинки дорожит свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности и усиливает оборонное сотрудничество с Евросоюзом.

    Решение о подаче заявления на вступление в Альянса Финляндия примет после оценки ситуации в регионе. Ранее президент страны Саули Ниинисте также напомнил о возможности вступления в НАТО. Такая риторика Хельсинки вызвана выдвижением Москвой ультиматума Брюсселю и Вашингтону по прекращению дальнейшего расширения НАТО – Ниинисте заявил, что эти требования якобы противоречат европейской архитектуре безопасности.

    По его словам, «сферам интересов нет места в 2020-х годах», а «суверенное равенство всех государств – это базовый принцип, который должен уважать каждый». При этом Ниинисте посетовал: европейские государства не привлекают к дискуссии, при том, что требования «касаются Европы», хотя «предъявлены США и НАТО». Он подчеркнул, что «в такой ситуации Европа не может просто слушать».

    Напомним, МИД РФ опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и отказ от присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва же намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.

    На ваш взгляд

     
    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?




    Обсуждение:  32 комментария

    Смысл заявлений финских властей о членстве в НАТО сводится к желанию напомнить, что Финляндия – часть западного мира, и ее тоже волнуют напряженность между Россией и Украиной, милитаризация Балтики и ряд других вопросов, пояснил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

    «При этом, я сам недавно проводил исследования среди жителей Финляндии, и создалось впечатление, что там вообще никто не хочет вступать в Североатлантический альянс.

    Финская элита понимает, что нейтральный статус будет для страны лучше – он поможет «проскочить» войну, в случае ее начала. Воевать за чужие интересы финны не будут», – пояснил эксперт.

    Реально же вопрос о членстве Финляндии в НАТО будет подниматься только в случае, если непосредственно над страной нависнет какая-либо внешняя угроза, добавил политолог.

    «Если у Финляндии на пороге будет война – тогда принятие в Альянс ей будет необходимо. В остальном же, ей это ничего не даст. К примеру, в военно-техническом развитии Финляндия совершенно не отстает от НАТО – у них одно и тоже вооружение, военные учатся в одних и тех же академиях», – отметил собеседник.

    Стоит отметить, что Брюсселю не нравится позиция финских граждан по членству в Альянсе, поэтому ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что для Хельсинки «двери альянса открыты, но это должно быть решением Финляндии».

    Большинство финнов традиционно высказываются против вступления страны в НАТО, согласился президент Российской ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич. «Большая часть политиков будет ждать сформировавшегося общественного мнения. Еще живо поколение, которое хорошо помнит 70-е годы, когда от страны, названной Рейганом «империей зла», финны зла не ощущали, а ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР», – подчеркнул эксперт.

    При этом, по его словам, целью заявлений финского руководства может быть не намерение запустить процесс вступления в Альянс, а попытка растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.

    Политолог напомнил также про «неадекватное» решение Хельсинки о закупке у США истребителей-бомбардировщиков F-35A Block 4, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу России.

    Помимо всего прочего, своими заявлениями Марин и Ниинисте, вероятно, зондируют реакцию Москвы по просьбе Брюсселя, Лондона и Вашингтона. «Финляндия находится на грани скатывания в антироссийскую риторику, характерную для соседней Швеции», – констатировал Межевич.

    В любом случае, указал он, России не нужно ждать развития событий сложа руки, а следует ответить Финляндии усилением Балтийского флота.

    «У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который «разорван» между Кронштадтом и Калининградом, а посередине – фарватер, который перекрывается в два счета.

    Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн», – сказал аналитик.

    Вступление Финляндии в НАТО резко увеличит протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, поэтому Москва должна воспринимать заявления Марин и Ниинисте с полной серьезностью, предупредил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

    Эксперт считает, что руководство Финляндии «готовится к новой эпохе в отношениях с Россией» и не исключает пересмотра своего нейтрального статуса, принятого по итогам Великой Отечественной войны.

    «А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? В Европе пересматриваются итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А после такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Вот к этому все и придет», – заключил Сатановский.

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