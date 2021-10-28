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Эксперт оценил угрозу уничтожения Балтфлота одним авиаударом США
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Американские учения с применением ракет LRASM показывают, что США всерьез готовятся к войне с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя сообщения о том, что бомбардировщики B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов.
«Противокорабельная ракета большой дальности LRASM фактически представляет собой усовершенствованную версию «Томагавка». Улучшения состоят в применении стелс-технологии и увеличении дальности полета», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По его словам, противодействовать таким атакам военные Балтийского и Черноморского флотов смогут созданием помех для головок самонаведения, а также средствами радиоэлектронной борьбы, которые бы меняли сигнатуры целей. «Тогда ракета не сможет опознать цель и атакует первый попавшийся объект, или вообще ничего не захватит», – пояснил эксперт.
Кроме того, для противодействия нападению у России есть огневая система ПВО. «Огневые средства поражения малых скоростных низколетящих целей есть на всех кораблях. Также надо обеспечивать взаимодействие между кораблями по системам ПВО, чтобы ракеты, идущие на цель, поражались не в лобовую проекцию, а в боковую», – добавил собеседник.
«Вообще, такие учения американцев показывают, что они готовятся к войне с Россией», – подчеркнул аналитик. Он добавил, что в случае реального конфликта, Россия, кроме противоракетной обороны, будет задействовать истребители для того, чтобы сбивать американские бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer.
Ранее издание Forbes выпустило материал, в котором утверждалось, что два американских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer могут выпустить по Балтийскому флоту 48 ракет LRASM. «Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer способен выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
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Россия выдвинула условие для начала диалога с США по тактическому ЯО
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Предварительным условием начала обсуждения нестратегических ядерных вооружений Москвой и Вашингтоном является вывод американских систем из Европы, а также ликвидация предназначенной для них инфраструктуры, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО (нестратегического ядерного оружия) – вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также – ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
Он подтвердил, что «по ключевым проблемам стратегической повестки» между Россией и США «сохраняются существенные различия». «Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения», – уточнил посол. По его словам, Россия в этом отношении занимает последовательную обозначенную позицию.
«Что касается наших новейших страткомплексов, то некоторые уже поставлены или будут поставлены в засчет по ДСНВ. При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратсистем в будущих режимах контроля над вооружениями», – подчеркнул Антонов.
В начале июня американское издание National Interest написало, что Россия обладает самым большим в мире арсеналом тактического ядерного оружия, который насчитывает от 3 до 6 тыс. боеголовок. При этом в публикации отмечалось, с экономической точки зрения России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
В мае глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявлял, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия.
В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.
В начале 2021 года Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.
Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Российские морпехи отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике
Российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват, сообщили в Минобороны.
«25 октября экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», – приводит текст сообщения ТАСС.
По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз «Люция», идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.
Как уточнили в Минобороны, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. «При подлете военного вертолета пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились в сторону берега. <…> Позже с БПК «Вице-адмирал Кулаков» на борт контейнеровоза была высажена группа антитеррора, которая освободила экипаж и приступила к досмотру судна», – сообщили в Минобороны.
Отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действуют в Гвинейском заливе Атлантического океана в течение трех недель. Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя мониторинг надводной обстановки с помощью палубной авиации.
Накануне контейнеровоз под флагом Панамы подвергся атаке пиратов в Гвинейском заливе. В середине октября моряки Северного флота с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» провели в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами.
Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
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«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
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В посольстве США оказалось некому открывать и закрывать ворота
В 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность только охраной здания, так как не хватает персонала, сообщил представитель Госдепа высокого ранга.
В Госдепе заявили, что «где-то в следующем году» столкнутся «с ситуацией, когда будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства». Персонала не хватает для базовых функций: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. При таких условиях работы вряд ли удастся вести рассылку дипломатических депеш. В Госдепе подчеркнули, что требуется «быстрее добиться прогресса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.
Немцев возмутили угрозы главы минобороны в адрес России
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Читатели немецкого журнала Der Spiegel отреагировали на заявление главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о вероятности применения ядерного оружия против России, указав, что такие угрозы опасны в первую очередь для самой Германии.
«Доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать! Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!», – заявил пользователь с ником Namenlos, передает РИА «Новости».
«Меня всегда удивляют разговоры о нападении России на западные страны. Вам не кажется, что создается искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса?», – написал WInfried-30kyiq7nR
«Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться», – иронизирует JuerGenredeTmit.
«Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше. Сначала фатальная ошибка в Афганистане, затем нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат, а теперь она хочет втянуть нас в ядерную войну с Россией», – пишет JoergAhoi.
«Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, – это немного риторики времен холодной войны», – подытожили пользователи.
Напомним, на минувшей неделе страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией.
Атташе по вопросам обороны при посольстве Германии был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему указали, что высказывания министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о сдерживании России провоцируют напряженность в Европе.
В МИД сочли недопустимыми заявления министра обороны ФРГ.
Взрыв произошел перед колонной российских военных в Сирии
Самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось перед колонной российской военной полиции при патрулировании трассы в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«Сегодня в 08.55 в ходе патрулирования подразделениями российской военной полиции трассы М-5 в провинции Деръа в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен перед головным автомобилем колонны произошел подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства. Российские военнослужащие не пострадали», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».
Кроме того, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что в провинции Идлиб в результате минометных обстрелов, произведенных террористами по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Небель и Джубас, один сирийский военнослужащий погиб, один получил ранение», передает ТАСС.
По информации представителя Минобороны, также в провинции Алеппо в результате обстрела, произведенного террористами из крупнокалиберного пулемета по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Марааназ, были ранены два сирийских военнослужащих.
Напомним, в понедельник в провинции Дераа на юге Сирии завершился процесс примирения боевиков и сдачи оружия.
«Российские хакеры» атаковали оружейное лобби США
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Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке с использованием вируса-вымогателя, который связывают с «российскими хакерами», сообщают СМИ.
Хакеры выложили в сеть файлы, которые, как они утверждают, были украдены у NRA. Сама NRA заявила, что «не обсуждает вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.
Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Если запрашиваемый хакерами выкуп не будет выплачен, киберпреступники грозятся опубликовать и другие украденные файлы, передает ТАСС.
По информации NBC, оружейное лобби США было атаковано группировкой Grief, в которую входят хакеры, составлявшие прежде коллектив Evil Corp. Власти США связывают Evil Corp с Россией. Против Evil Corp введены американские санкции. Bloomberg считает, что организация могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.
В октябре сообщалось, что с вирусами, разработанными Evil Corp, связывают хакерскую атаку на американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group. За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если Россия не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.
Товарооборот между Москвой и компаниями из США резко вырос
Товарооборот между Москвой и компаниями США с начала 2021 года составил 12,2 млрд долларов, это на 47% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в столичном комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что российская столица – это одна из крупнейших городских экономик мира. Ее крупными инвесторами, наряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией, являются США: накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны по данным Центробанка на 1 апреля этого года составили 3,3 млрд долларов, передает ТАСС.
«Растет и товарооборот между субъектами: в январе–августе 2021 года он составил 12,2 млрд долларов, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе объем экспорта увеличился на 68% и составил 5,3 млрд долларов. Экспорт из Москвы в США за восемь месяцев этого года достиг 6,9 млрд долларов, превысив на 34% аналогичный показатель за тот же период 2020 года», – сказал Ефимов.
Уточняется, что в Москве множество примеров локализации американских предприятий и офисов. Например, в столице работают заводы производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo, свои представительства в городе имеют фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, работают такие IT-гиганты, как Apple, Google, Intel, Microsoft.
Кроме того, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства, например, заключают контракты жизненного цикла (КЖЦ).
«Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования GE Healthcare стал победителем конкурсов на заключение с Москвой КЖЦ. В их рамках город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 млрд рублей. Условия подписанных КЖЦ предусматривают и сервис, то есть производитель будет не только поставлять технику, но и осуществлять ее обслуживание и ремонт в течение 7-10 лет», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Для поддержки промышленных предприятий и новых инвестиционных проектов правительство столицы предоставляет инвесторам льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки, что обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки до 25%.
Реализовать свои инвестпроекты иностранный бизнес может в том числе на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва». Ее резиденты могут получить льготы сроком на 10 лет по налогам на прибыль, имуществу и землю.
Отмечается, что производители, активно инвестирующие в собственное развитие, могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, то есть уменьшить региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.
«Право на инвестиционный вычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы, осуществляют свою деятельность в области обрабатывающего производства и получили статус московского инвестора первой или второй категории. На сегодняшний день статус, дающий право на льготы, присвоен двум столичным компаниям. Одна из них – производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов «Вимм-Билль-Данн», входящий в корпорацию PepsiCo. Льготная ставка налога на прибыль для предприятия составляет 8%», – сказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что Россия вынуждена реагировать на вводимые против нее дискриминационные ограничения, но при этом не собирается ставить препоны бизнесу из США.
В Минобороны заявили о неуязвимости ракет «Булава» для любой ПРО
Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 «Булава» неуязвимы для любой системы противоракетной обороны, сообщил начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
«Главные достоинства «Булавы» – простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО», – приводит слова Наварского ТАСС.
Напомним, 21 октября ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
Кроме того, в декабре 2020 года ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТОФ «Владимир Мономах» выполнил залповый пуск четырьмя ракетами «Булава».
В боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. В мае стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» вышел в море на испытания. Еще три лодки проекта 955А находятся на «Севмаше» в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР «Булава». При этом в Военно-промышленной комиссии допустили возможность постройки более десятка «Бореев».
Польша планирует увеличить численность вооруженных сил для защиты от России
Польские власти разработали новый пакет законов «О защите отечества», который призван радикально укрепить вооруженные силы страны на фоне «амбиций «России», заявил глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Качиньский назвал важнейшей причиной для создания нового законодательства «текущую международную ситуацию, необходимость обороны страны», передает ТАСС.
«Страна, которая расположена на границе НАТО, ЕС должна иметь серьезную силу для сдерживания, в случае необходимости – надеюсь, что до нее не дойдет – возможности действительно эффективной обороны», – указал он.
По его словам, «текущие силы не отвечают потребностям», так как «ситуация обострилась», имеет место «гибридная война на границе».
Он также упомянул сильную российскую армию, «амбиции» Москвы и «постоянные учения».
«Это склоняет нас к радикальному укреплению вооруженных сил», – добавил Качиньский, пояснив что оно представляет собой обновление 14 законов, введение новых 720 статей.
Также важный элемент – это «механизм финансирования ВС и нового вооружения, речь идет о том, чтобы это финансирование можно было разложить во времени».
По его словам, власти планируют увеличить численность Вооруженных сил и закупать современное вооружение, в том числе у европейских партнеров.
Ранее в Польше назвали место наступления России в случае войны.
Байдена в США уличили в двух провалах
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Обозреватели Рассел Берман и Рики Гилл в статье для National Interest обвинили президента США Джо Байдена в слабости, которая стала причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона.
В первую очередь, их возмутило, что американский лидер «позволил» России достроить «Северный поток – 2», что, по их мнению, можно считать «жалкой капитуляцией».
«Джо Байден баллотировался в президенты как ястреб (сторонник эскалации с Россией), пообещав жестко ответить на проступки Кремля. Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика - первым провалом», – передает РИА Новости слова авторов.
Аналитики назвали это решение «странным» в контексте внутренней политики.
«Безоговорочная отмена трубопровода Keystone XL и подавление американского нефтегазового сектора отправили энергетическую независимость в прошлое, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности», – говорится в статье.
Вторым поражением Байдена публицисты назвали реакцию России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.
«Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии. Москва даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии», – удивились авторы.
Берман и Гилл утверждают, что в администрации Байдена «приняли это предложение во внимание». По их мнению, об этом невозможно было бы подумать при бывшем президенте Дональде Трампе.
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Как сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане, США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу.
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Россия указала США на связь наступательных и оборонительных вооружений
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Москва в диалоге с Вашингтоном намерена поднять вопросы взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных вооружений, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы последовательны в своих подходах к стратегической стабильности – вас не удивят наши планы поднять вопросы взаимосвязи между СНВ и стратегическими оборонительными вооружениями. Хотели бы достичь более четкого понимания между нашими делегациями и странами по данному поводу. Для нас это важнейшая проблема в контексте следующего соглашения, которое придет на смену ДСНВ», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
В прошлый четверг президент Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Напомним, 23 июня в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США «Иджис Эшор». В тот же день глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в России разработаны средства нейтрализации угрозы глобальной системы противоракетной обороны США. Он напомнил, что элементы американской системы ПРО уже развернуты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжается их наращивание за счет создания наземного комплекса ПРО в Польше, придания кораблям НАТО и Японии противоракетного потенциала.
В МИД России отмечали, что попытки США представить развитие американской глобальной системы ПРО в качестве оборонительного проекта являются «дымовой завесой». Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что размещение ПРО США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом Соединенных Штатов по сдерживанию России и Китая с целью обеспечения абсолютного доминирования. Так, в августе 2019 года США использовали установку американской системы ПРО «Иджис Эшор» для запуска новейшей модификации ударных крылатых ракет «Томагавк».
Антонов дал оценку диалогу с США по стратегической стабильности
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Диалог по стратегической стабильности между России и США развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«30 сентября в Женеве прошел второй раунд консультаций межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер», – заявил Антонов на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, штат Калифорния. Текст выступления опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ», – отметил посол.
По словам Антонова, делегациям удалось решить в том числе организационные вопросы. «Созданы две рабочие группы для обсуждения общих подходов к инструментам перспективного контроля над вооружениями, рамок и целей будущего режима», – сообщил он. «Стороны условились также заняться конкретными видами и классами вооружений, технологиями и действиями, оказывающими влияние на стратегическую стабильность», – добавил российский дипломат.
Антонов обратил особое внимание на то, что в этом контексте «предполагается не только обсуждение конкретных видов и классов ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, но и действий сторон, которые имеют «стратегический эффект». «Как мы понимаем, такой подход дает возможность выйти двум делегациям на пакет договоренностей и пониманий, которые могут иметь различный статус и включать меры как в области контроля над вооружениями, так и в сфере снижения рисков», – пояснил посол.
Он подчеркнул, что, с точки зрения российской стороны, ни в рабочих группах, ни на пленарных заседаниях в целом не должны выдвигаться какие-либо «предусловия» для обсуждения тех или иных тем. «Российская сторона готова обсуждать любые вопросы из сферы национальной безопасности и стратегической стабильности», – подчеркнул он. Он выразил надежду на то, что американская сторона не станет игнорировать приоритеты России и вопросы, вызывающие озабоченность Москвы.
«Две великие ядерные державы – Россия и США – должны бережно относиться к двусторонним отношениям. От нас во многом зависит стратегическая стабильность в мире. Неслучайно, что не только Москву и Вашингтон, но и столицы других государств волнует накопившийся в последние годы ворох проблем и раздражителей в двусторонних делах», – заявил Антонов.
Российский посол подчеркнул также, что важно не политизировать диалог, который в настоящий момент имеет профессиональный характер. «Понимаем, что за годы отсутствия диалога по стратегической стабильности между двумя странами накопилось много вопросов. Однако важно сосредоточиться на главных и не политизировать набирающий силу профессиональный разговор по стратегической стабильности. Разумеется, если американская сторона представит свои аргументы о расширении диалога по стратегической стабильности, мы готовы будем их выслушать, попытаться разобраться и определить, где, когда и в каком формате американские идеи могут обсуждаться», – отметил он.
В прошлый четверг президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия и США находятся на правильном пути в реализации договоренностей по итогам саммита в Женеве, продвигаются вперед по важнейшим вопросам – стратегической стабильности и кибербезопасности. В начале октября в МИД заявляли, что Москва видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена по вопросам стратегической стабильности, однако проблемные моменты остаются.
В начале октября замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения».
В конце сентября Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отмечали, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД заявляли, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам.
Антонов заявил о важности недопущения новой гонки вооружений
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Москве и Вашингтону предстоит непростой разговор по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), необходимо предпринять шаги для недопущения гонки таких вооружений и предотвращения их размещения в любой части земного шара, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара. Напомню в этом контексте известные российские предложения о готовности воздержаться от развертывания РСМД в тех районах и до тех пор, пока США не предпримут соответствующие антироссийские шаги», – заявил Антонов на заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском Институте, текст выступления которого опубликован на странице дипмиссии в соцсети Facebook.
«Думаю, было бы важно поговорить по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам, в том числе беспилотным системам, с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи», – добавил посол.
Напомним, 25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД Россия в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий».
В МИД предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.
В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.