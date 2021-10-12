Для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС

Взгляд
12 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
Разделы

Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

В Европе вспыхнула любовь к атомной энергетике yann guichaoua/Global Look Press
Десять европейских стран просят возродить атомную энергетику и приравнять ее к «зеленой» – солнечной и ветряной. Мирный атом мог бы защитить Европу от энергетических кризисов и ценовых скачков. Вот только шансы, что Брюссель признает его «зеленым», невелики: это будет означать, что ЕС распишется в собственной стратегической ошибке. Подробности...
Перейти в раздел…

Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
Перейти в раздел…

Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Сразу после введения QR-кодов в некоторых регионах поток желающих вакцинироваться вырос в три раза Сергей Мальгавко/ТАСС
В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это как биологическими, так и социальными причинами. Подробности...
Перейти в раздел…

Газовый кризис на Украине начался из-за жадности

Украинские чиновники поставили во главу угла жажду наживы вместо интересов граждан Александр Демьянчук/ТАСС
На Украине наступил газовый кризис. В ряде областей социальные учреждения, включая детские сады, школы и больницы, остаются без отопления. Также в стране началось досрочное расходование газа из подземных хранилищ, а в некоторых регионах объявлена чрезвычайная ситуация. Что стало причиной негативного развития событий и как Украина могла бы избежать блэкаута зимой? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Россияне быстро привыкли к хорошему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы живем в стране, где полиция делает свою работу и преступники быстро оказываются за решеткой. Где нарядно одетая публика с дорогими гаджетами толпами ходит между уютных кафе без опаски, что сейчас их остановит банда грабителей Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Отставленный Курц гораздо опаснее Курца на троне

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц стал самым ненавидимым политиком Брюсселя и Берлина потому, что он постоянно выигрывал в сравнении со старцами Бундестага, что бегут, задрав штаны, за лево-зеленым комсомолом. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Вашингтон просит передышки на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Как попасть в рабство в Дагестан

Россия бойкотирует Зеленского

Обсуждение: 6 комментариев

Байден идет ко дну

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Собчак вручили повестку для очной ставки с водителем Mercedes
    Путин предложил ввести индексацию маткапитала по фактической инфляции Рябков оценил разговор с Нуланд Пашинян прибыл в Россию для встречи с Путиным Ограничительные мероприятия для людей старше 65 лет ввели в 64 субъектах России
    Политолог рассказал о преимуществах новой структуры Госдумы Зеленский заявил о новых санкциях против «Северного потока – 2» Эрдоган предложил создать группу по Афганистану в G20 Ученые уловили загадочный сигнал из центра Млечного Пути
    Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Михаила Евраева врио главы Ярославской области Прокуратура попросила суд арестовать Медведчука Медведчук назвал сфабрикованным уголовное дело о поставках угля из Донбасса Назван процент обращающихся к врачу при ухудшении состояния россиян

    экономическое сотрудничество


    Мишустин: Россия не собирается ставить препоны бизнесу из США

    громкое ДТП


    Собчак дала показания по делу о смертельной аварии в Сочи

    межпланетная станция


    Названа дата запуска первой в новой истории миссии России на Венеру

    Видео

    «необязательные люди»


    Россия вынесла приговор властям Украины

    подлодка «Коннектикут»


    Две главные версии загадочного ЧП с американской АПЛ в Тихом океане

    «последнее прощай»


    Польша выбрала сомнительный вариант «газовой независимости» от России

    российский парламент


    Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

    атомная энергетика


    Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

    единственный шанс


    Тимур Шерзад: Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

    визит Нуланд


    Геворг Мирзаян: На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

    поставки газа


    Глеб Простаков: Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?

    Для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС

    Американские бомбардировщики наметили цели в Калининградской области
    		   12 октября 2021, 20:00
    Фото: Postimees/Scanpix Baltics/Reuters
    Текст: Виктор Сокирко, Николай Гуляев

    Особо подготовленные бойцы спецназа США и Литвы приняли участие в учениях на границе с Россией. А чтобы обеспечить эти учения, прямо рядом с Калининградской областью пролетела группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer. В чем уникальность этих маневров и каким образом данный спецназ готовится воевать против нашей страны?

    По нынешним временам уже банальная ситуация – самолеты НАТО, в данном случае стратегические бомбардировщики US Air Force, взлетев из аэродрома в Великобритании, совершили «турне» над Литвой близ российских границ. При этом командование ВВС США в Европе и Африке акцентировало внимание на том, что экипажи координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками. Наводчики эти обозначали на земле (видимо, на литовских военных полигонах) цели, которые должны были условно поразить американские бомбардировщики.

    Здесь сразу возникают вопросы: а) какие цели были в прицеле? б) по какой территории готовятся отработать самолеты НАТО? в) только ли наземные авиационные наводчики тренировались? Ну и еще немало вопросов к этим «безобидным» маневрам по поводу их предназначения. Американское военное командование заявило, что «целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил». То есть тренировались в Литве, но с перспективой заброски групп корректировщиков в Россию? И какие сухопутные силы имелись виду? Может быть, танковые клинья, которые должны будут вторгнуться в Калининградскую область?

    К слову, в армии США действуют три школы авианаводчиков, которые выпускают военнослужащих с учетной воинской специальностью parhfinder («следопыт, землепроходец»). Бойцы эти служат в составе спецподразделений вооруженных сил США – сил спецопераций ВВС, ВМС, сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. В данном случае речь идет о бойцах 352-го крыла спецопераций ВВС США и литовских бойцах подразделения JTAC (авианаводчиков спецназа).

    Изначально «патфайндеры», которые появились вначале в 1942 году в Великобритании, а потом в 1943-м в армии США, занимались наведением дальней бомбардировочной авиации на стратегически важные объекты в глубине территории противника. В условиях плохой и ночной видимости их работа была весьма актуальна и чрезвычайно рискованна – действовать приходилось под боком у немецких радиопеленгаторских станций. Зато группы самолетов наводились точно на металлургические заводы Круппа, а большей частью на городские кварталы Берлина и Дрездена.

    Опыт работы авианаводчиков распространился и на советско/российскую армию, который использовался еще со времен Великой Отечественной, а потом уже в Афганистане, Чечне и прочих. В Афгане даже родилась песня «Спасибо, авианаводчик!». Там вклад людей этой профессии, а наводчиками были в основном летчики – штурманы самолетов и вертолетов, был неоценим. Применим опыт авианаводчиков сейчас и в Сирии, только занимаются этим специально обученные бойцы Сил специальных операций.

    В общем, в нынешнем полете стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer над территорией Литвы нет ничего особенно необычного – за исключением того, что сообщается о подобного рода учениях вблизи российских границ впервые. И, как можно предположить, в случае военных действий на территорию Калининградской области будут заброшены литовские или британские специально подготовленные «патфайндеры», которые будут подавать сигналы бомбардировщикам для более прицельного бомбометания.

    Однако есть и странность. Не слишком ли наивно и даже по нынешним временам примитивно – в век, когда космические корабли бороздят просторы неба и средства обнаружения целей имеют достаточно большие возможности – использовать обычных наводчиков, как во времена Второй мировой? Должна быть какая-то закавыка. Ну не ради же обучения литовских «партизан» гоняют в небе B-1B Lancer, стоимость полетного часа которых составляет 58,5 тысяч долларов? И есть основания полагать, что учения наводчиков как минимум не единственная задача подобных полетов.

    «Целью подобных полетов в первую очередь является вскрытие радиоэлектронной обстановки для определения режимов функционирования сил и средств российской противовоздушной обстановки, определение координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионах страны, – рассказывает газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Дробышевский. – Это распространенная практика в воздушной разведке многих стран. Мы ведь тоже внимательно следим за потенциальным противником. Но сложилась определенная практика, некий «кодекс чести», когда разведдеятельность не должна мешать безопасности мирных граждан.

    Мы эти правила не нарушаем. А вот американцы стали действовать откровенно нагло, напропалую, в буквальном смысле на грани фола. И их активность сейчас заметна на многих направлениях, в том числе и в Прибалтике».

    Как полагает высокопоставленный источник газеты ВЗГЛЯД в ВВС России, цель американских бомбардировщиков была не только в согласованности действий с наземными авианаводчиками. «При чем здесь некие «наводчики», вешающие маячки на заборы наших воинских частей, что было лет 30 назад, но давно устарело и не применяется уже. Да и рисковать разведкой, в том числе агентурной, на подобную «подсветку фонариком», только при начале войны, но никак в мирное время», – считает эксперт.

    По мнению источника, пролет американского самолета мог быть демонстративным. Летел этот самолет явно на большой высоте, естественно, в прицеле российских радаров и средств ПВО. Границы не нарушал, но отвлекал на себя внимание – шутка ли, ядерное вооружение может нести на борту. А вот летящие вдоль границы самолеты и дроны разведки НАТО в это время внимательно следили – на какой дальности их увидят российские средства обнаружения, когда и как пройдет команда на отражение этого налета, какие средства включаются дополнительно, когда будут подняты истребители перехвата и какие зоны ожидания они займут, когда заработают РЛС обнаружения комплексов С-300 и С-400, сколько их будет и в каких местах они займут позиции.

    «Группы, работающие на борту самолетов-разведчиков, и выявляют все цели, по которым следует отработать в случае войны. Никакие партизаны на земле не заменят эти расчеты самолетов-разведчиков, которые многократно эффективнее любого наводчика на земле. Наземный наводчик способен обозначить на земле разве что один объект – а расчет, сидящий за мониторами на борту оборудованного самолета-разведчика, видит их десятками. Опять же идет передача других средств радиоразведки в единый центр, составляющий концепцию нанесения ударов», – считает источник.

    Для чего эти уловки самолетов США вдоль российских границ, которые, надо полагать, уже достаточно изучены и с воздуха, и из космоса, да и наземных «топтунов» из числа «сочувствующих» хватает? Здесь дело в том, что вскрыть систему ПВО в полном объеме не так уж и просто. На каждый ход есть свой противоход. И, скажем, все средства ПВО никогда не работают одновременно. Из десятка станций и комплексов в режиме боевого дежурства находятся три–четыре. Потом они меняются по графику, в том числе со сменой позиций, становясь незамеченными. Это штатный режим, однако при приближении потенциально опасных воздушных целей многие ранее неработающие РЛС переходят на «режим усиления» и включаются в работу. Соответственно, становятся «видимыми».

    Вот в этом и заключается необходимость неоднократных пролетов авиации НАТО вдоль российских границ – выяснить основные и запасные позиции, на которые переезжают зенитные ракетные дивизионы, засечь вынужденное включение систем ПВО, определить функционал новых РЛС.

    Впрочем, в данном случае, видимо имело место быть некое комбинированное учение сил НАТО, в составе авиации США, наземных сил Великобритании и Литвы, которые отрабатывали слаженность действий именно по наведению самолетов на наземные цели. Это была уникальная операция, прошедшая в преддверии маневров «Железный волк – 2021 II» на территории Литвы с участием местной бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas и представителей стран НАТО. Вот только в отличие от учебно-боевой охоты «волков», учения авианаводчиков (а именно их тренировали по наведению самолетов на цели), стали наиболее закрытыми и не особо афишируемыми.

    Любой стратегический бомбардировщик, крылатая или баллистическая ракета, обладают высокой точностью поражения, но исключительно по статическим, неподвижным или малоподвижным целям. За подлетное время ситуация с движущимся целям может кардинально измениться – танковая группа уйдет в лес, батареи сменят позиции, самолеты перелетят на запасной аэродром. Удар получится в пустоту. Вот здесь и появляется роль наводчиков, которые держат цель не в прицеле, а в оптике приборов наблюдения и могут корректировать точечный удар.

    Возьмем для примера новый российский противотанковый ракетный комплекс «Гермес» с заявленной дальностью поражения целей в 100 километров. Как может осуществляться управление ракетами на такое расстояние, тем более с «мишенями» в виде подвижных танков? Одной многофункциональной РЛС и входящих в комплект нескольких беспилотников здесь точно не обойтись. Потребуются наводчики – в прифронтовой полосе с этой задачей справятся артиллерийские корректировщики огня, которые используют мощную оптоэлектронику и лазерные дальномеры, а с появлением инерциальных навигационных систем имеют возможность определять позиции противника и быстрее, и точнее.

    Более дальние цели в тылу противника могут обнаружить подразделения Сил специальных операций и фронтовой разведки, которые в случае военных действий и будут активно действовать за линией фронта и также выступить в качестве корректировщиков.

    Известно, что в Сирии бойцы ССО из состава контингента ВКС России успешно наводят на наземные цели боевиков фронтовые бомбардировщики, истребители-бомбардировщики и ударные вертолеты. Тысячи успешных попаданий по базам, складам, живой силе противника. Риск – неимоверный, действовать авианаводчикам порой приходится в отрыве от своих сил, рисковать жизнью.

    И погибать. Как Герой России старший лейтенант Александр Прохоренко, который, оказавшись в окружении врагов, вызвал огонь на себя. Как-то слабо верится в такой подвиг литовских и британских наводчиков – на учениях-то как-то безопаснее.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •