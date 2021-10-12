Для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС

Особо подготовленные бойцы спецназа США и Литвы приняли участие в учениях на границе с Россией. А чтобы обеспечить эти учения, прямо рядом с Калининградской областью пролетела группа американских бомбардировщиков B-1B Lancer. В чем уникальность этих маневров и каким образом данный спецназ готовится воевать против нашей страны?

По нынешним временам уже банальная ситуация – самолеты НАТО, в данном случае стратегические бомбардировщики US Air Force, взлетев из аэродрома в Великобритании, совершили «турне» над Литвой близ российских границ. При этом командование ВВС США в Европе и Африке акцентировало внимание на том, что экипажи координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками. Наводчики эти обозначали на земле (видимо, на литовских военных полигонах) цели, которые должны были условно поразить американские бомбардировщики.

Здесь сразу возникают вопросы: а) какие цели были в прицеле? б) по какой территории готовятся отработать самолеты НАТО? в) только ли наземные авиационные наводчики тренировались? Ну и еще немало вопросов к этим «безобидным» маневрам по поводу их предназначения. Американское военное командование заявило, что «целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил». То есть тренировались в Литве, но с перспективой заброски групп корректировщиков в Россию? И какие сухопутные силы имелись виду? Может быть, танковые клинья, которые должны будут вторгнуться в Калининградскую область?

К слову, в армии США действуют три школы авианаводчиков, которые выпускают военнослужащих с учетной воинской специальностью parhfinder («следопыт, землепроходец»). Бойцы эти служат в составе спецподразделений вооруженных сил США – сил спецопераций ВВС, ВМС, сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. В данном случае речь идет о бойцах 352-го крыла спецопераций ВВС США и литовских бойцах подразделения JTAC (авианаводчиков спецназа).

Изначально «патфайндеры», которые появились вначале в 1942 году в Великобритании, а потом в 1943-м в армии США, занимались наведением дальней бомбардировочной авиации на стратегически важные объекты в глубине территории противника. В условиях плохой и ночной видимости их работа была весьма актуальна и чрезвычайно рискованна – действовать приходилось под боком у немецких радиопеленгаторских станций. Зато группы самолетов наводились точно на металлургические заводы Круппа, а большей частью на городские кварталы Берлина и Дрездена.

Опыт работы авианаводчиков распространился и на советско/российскую армию, который использовался еще со времен Великой Отечественной, а потом уже в Афганистане, Чечне и прочих. В Афгане даже родилась песня «Спасибо, авианаводчик!». Там вклад людей этой профессии, а наводчиками были в основном летчики – штурманы самолетов и вертолетов, был неоценим. Применим опыт авианаводчиков сейчас и в Сирии, только занимаются этим специально обученные бойцы Сил специальных операций.

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В общем, в нынешнем полете стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer над территорией Литвы нет ничего особенно необычного – за исключением того, что сообщается о подобного рода учениях вблизи российских границ впервые. И, как можно предположить, в случае военных действий на территорию Калининградской области будут заброшены литовские или британские специально подготовленные «патфайндеры», которые будут подавать сигналы бомбардировщикам для более прицельного бомбометания.

Однако есть и странность. Не слишком ли наивно и даже по нынешним временам примитивно – в век, когда космические корабли бороздят просторы неба и средства обнаружения целей имеют достаточно большие возможности – использовать обычных наводчиков, как во времена Второй мировой? Должна быть какая-то закавыка. Ну не ради же обучения литовских «партизан» гоняют в небе B-1B Lancer, стоимость полетного часа которых составляет 58,5 тысяч долларов? И есть основания полагать, что учения наводчиков как минимум не единственная задача подобных полетов.

«Целью подобных полетов в первую очередь является вскрытие радиоэлектронной обстановки для определения режимов функционирования сил и средств российской противовоздушной обстановки, определение координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и их РЛС, перехват информации с линий радиорелейной связи между штабами, оценка возможностей группировки войск, развернутых в различных регионах страны, – рассказывает газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Дробышевский. – Это распространенная практика в воздушной разведке многих стран. Мы ведь тоже внимательно следим за потенциальным противником. Но сложилась определенная практика, некий «кодекс чести», когда разведдеятельность не должна мешать безопасности мирных граждан.

Мы эти правила не нарушаем. А вот американцы стали действовать откровенно нагло, напропалую, в буквальном смысле на грани фола. И их активность сейчас заметна на многих направлениях, в том числе и в Прибалтике».

Как полагает высокопоставленный источник газеты ВЗГЛЯД в ВВС России, цель американских бомбардировщиков была не только в согласованности действий с наземными авианаводчиками. «При чем здесь некие «наводчики», вешающие маячки на заборы наших воинских частей, что было лет 30 назад, но давно устарело и не применяется уже. Да и рисковать разведкой, в том числе агентурной, на подобную «подсветку фонариком», только при начале войны, но никак в мирное время», – считает эксперт.

По мнению источника, пролет американского самолета мог быть демонстративным. Летел этот самолет явно на большой высоте, естественно, в прицеле российских радаров и средств ПВО. Границы не нарушал, но отвлекал на себя внимание – шутка ли, ядерное вооружение может нести на борту. А вот летящие вдоль границы самолеты и дроны разведки НАТО в это время внимательно следили – на какой дальности их увидят российские средства обнаружения, когда и как пройдет команда на отражение этого налета, какие средства включаются дополнительно, когда будут подняты истребители перехвата и какие зоны ожидания они займут, когда заработают РЛС обнаружения комплексов С-300 и С-400, сколько их будет и в каких местах они займут позиции.

«Группы, работающие на борту самолетов-разведчиков, и выявляют все цели, по которым следует отработать в случае войны. Никакие партизаны на земле не заменят эти расчеты самолетов-разведчиков, которые многократно эффективнее любого наводчика на земле. Наземный наводчик способен обозначить на земле разве что один объект – а расчет, сидящий за мониторами на борту оборудованного самолета-разведчика, видит их десятками. Опять же идет передача других средств радиоразведки в единый центр, составляющий концепцию нанесения ударов», – считает источник.

Для чего эти уловки самолетов США вдоль российских границ, которые, надо полагать, уже достаточно изучены и с воздуха, и из космоса, да и наземных «топтунов» из числа «сочувствующих» хватает? Здесь дело в том, что вскрыть систему ПВО в полном объеме не так уж и просто. На каждый ход есть свой противоход. И, скажем, все средства ПВО никогда не работают одновременно. Из десятка станций и комплексов в режиме боевого дежурства находятся три–четыре. Потом они меняются по графику, в том числе со сменой позиций, становясь незамеченными. Это штатный режим, однако при приближении потенциально опасных воздушных целей многие ранее неработающие РЛС переходят на «режим усиления» и включаются в работу. Соответственно, становятся «видимыми».

Вот в этом и заключается необходимость неоднократных пролетов авиации НАТО вдоль российских границ – выяснить основные и запасные позиции, на которые переезжают зенитные ракетные дивизионы, засечь вынужденное включение систем ПВО, определить функционал новых РЛС.

Впрочем, в данном случае, видимо имело место быть некое комбинированное учение сил НАТО, в составе авиации США, наземных сил Великобритании и Литвы, которые отрабатывали слаженность действий именно по наведению самолетов на наземные цели. Это была уникальная операция, прошедшая в преддверии маневров «Железный волк – 2021 II» на территории Литвы с участием местной бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas и представителей стран НАТО. Вот только в отличие от учебно-боевой охоты «волков», учения авианаводчиков (а именно их тренировали по наведению самолетов на цели), стали наиболее закрытыми и не особо афишируемыми.

Любой стратегический бомбардировщик, крылатая или баллистическая ракета, обладают высокой точностью поражения, но исключительно по статическим, неподвижным или малоподвижным целям. За подлетное время ситуация с движущимся целям может кардинально измениться – танковая группа уйдет в лес, батареи сменят позиции, самолеты перелетят на запасной аэродром. Удар получится в пустоту. Вот здесь и появляется роль наводчиков, которые держат цель не в прицеле, а в оптике приборов наблюдения и могут корректировать точечный удар.

Возьмем для примера новый российский противотанковый ракетный комплекс «Гермес» с заявленной дальностью поражения целей в 100 километров. Как может осуществляться управление ракетами на такое расстояние, тем более с «мишенями» в виде подвижных танков? Одной многофункциональной РЛС и входящих в комплект нескольких беспилотников здесь точно не обойтись. Потребуются наводчики – в прифронтовой полосе с этой задачей справятся артиллерийские корректировщики огня, которые используют мощную оптоэлектронику и лазерные дальномеры, а с появлением инерциальных навигационных систем имеют возможность определять позиции противника и быстрее, и точнее.

Более дальние цели в тылу противника могут обнаружить подразделения Сил специальных операций и фронтовой разведки, которые в случае военных действий и будут активно действовать за линией фронта и также выступить в качестве корректировщиков.

Известно, что в Сирии бойцы ССО из состава контингента ВКС России успешно наводят на наземные цели боевиков фронтовые бомбардировщики, истребители-бомбардировщики и ударные вертолеты. Тысячи успешных попаданий по базам, складам, живой силе противника. Риск – неимоверный, действовать авианаводчикам порой приходится в отрыве от своих сил, рисковать жизнью.

И погибать. Как Герой России старший лейтенант Александр Прохоренко, который, оказавшись в окружении врагов, вызвал огонь на себя. Как-то слабо верится в такой подвиг литовских и британских наводчиков – на учениях-то как-то безопаснее.